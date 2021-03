Cẩm tâm tựa ngọc: Đàm Tùng Vận giả có bầu để bẫy Hà Hoằng San nhưng bị hại ngược, netizen mắng quá ngu ngốc

Tập 25 của bộ phim Cẩm tâm tựa ngọc vừa lên sóng cùng với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập này, Thập Nhất Nương (Đàm Tùng Vận) khiến khán giả choáng váng vì cách hành xử non nớt đến mức kỳ lạ.

Sau khi xem tập 25, không ít khán giả chỉ trích biên kịch Cẩm tâm tựa ngọc với lý do cải biên tiểu thuyết nguyên tác quá đà, cuối cùng biến Thập Nhất Nương thành cô vợ non nớt, hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng bị rơi vào cái bẫy do Kiều Liên Phòng (Hà Hoằng San) tạo ra từ trước.

Người của Kiều Di Nương trà trộn vào Tiên Lĩnh Cát để quấy phá Thập Nhất Nương.

Vì nghi ngờ Kiều Liên Phòng là kẻ dùng thuốc hại Nguyên Nương sảy thai, cuối cùng làm nàng ta mất mạng nên Thập Nhất Nương mới âm thầm điều tra. Để dụ rắn vào hang, Thập Nhất Nương còn giả vờ mang thai, cốt là để Kiều Liên Phòng lo lắng rồi tung kế hại người giống như đã làm với Nguyên Nương.

Khi chưa thu thập được chứng cứ cần thiết, phía Thập Nhất Nương lại bị Kiều Liên Phòng phát hiện chuyện lén theo dõi mình. Thế là tương kế tựu kế, Kiều Liên Phòng cho người giả làm nạn dân ở Tiên Lĩnh Cát, rồi chạy đến tìm Thập Nhất Nương để vu cáo nàng rằng thiếu tiền của nạn dân mà không chịu trả. Vừa thấy Kiều Liên Phòng và Từ Thái phu nhân bước tới, đám nạn dân đã lao vào đẩy Thập Nhất Nương ngã xuống đất.

Thập Nhất Nương tố Kiều Liên Phòng hại chết Nguyên Nương nhưng chẳng hề có chứng cứ.

Tiếp đến, khi đại phu khám cho Thập Nhất Nương thì làm lộ bí mật nàng chẳng hề có thai. Để đẩy Thập Nhất Nương vào chỗ khó, Kiều Liên Phòng còn cố tình cạnh khóe để Thập Nhất Nương mắc bẫy. Trong lúc tức giận, tỳ nữ của Thập Nhất Nương là Đông Thanh mới tố cáo Kiều Liên Phòng đừng có giở giọng điệu ngon ngọt, bởi vì Thập Nhất Nương giả vờ mang thai là để tìm chứng cứ vạch tội giết người của ả ta.

Trước mặt Từ Thái phu nhân, Đông Thanh cũng nói rằng năm xưa, chính Kiều Liên Phòng cấu kết với đại thu nhằm cho Nguyên Nương uống thuốc sảy thai. Tiếp đến, Nguyên Nương phát bệnh trị mãi không khỏi cũng là vì Kiều Liên Phòng đứng sau hãm hại. Tuy tố cáo hùng hồn như thế nhưng phía Thập Nhất Nương chẳng có bằng chứng, vậy là Kiều Liên Phòng lật kèo, tố ngược Thập Nhất Nương ngậm máu phun người.

Kiều Liên Phòng hả hê khi Thập Nhất Nương bị đuổi đi.

Cuối cùng, cái kết cho câu chuyện đấu tố này là Thập Nhất Nương bị Từ Thái phu nhân đuổi khỏi nhà. Xem đến đây, khán giả tức giận mắng Thập Nhất Nương rằng hành xử ngu ngốc, non nớt, chưa có bằng chứng rõ ràng đã đấu tố, cuối cùng bị phản kèo đầy đau đớn. So với nguyên tác tiểu thuyết Thứ nữ công lược, Thập Nhất Nương ở bản phim Cẩm tâm tựa ngọc hành xử bồng bột hơn rất nhiều.

Không biết trong những tập tới, Thập Nhất Nương sẽ giải quyết rắc rối này như thế nào? Những tập tiếp theo của Cẩm tâm tựa ngọc lên sóng vào tối thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư trên WeTV và IQiyi.