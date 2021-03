Cẩm tâm tựa ngọc: Chiều cao của Đàm Tùng Vận gây sốc, mặt rất đẹp nhưng thấp hơn Lâm Canh Tân quá nhiều

Khi mà bộ phim Cẩm tâm tựa ngọc vẫn còn "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội, Đàm Tùng Vận tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì nhận lời đóng nữ chính cho phim Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own.

Sáng 21/3, đoàn phim Xin gọi tôi là tổng giám đã tổ chức buổi lễ khai máy nhộn nhịp với sự góp mặt của cặp đôi vai chính Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân. Đàm Tùng Vận mặc đồ đen đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng và để tóc xõa trên vai. Nhìn qua thì rõ là nữ diễn viên 9X vẫn rất xinh đẹp, gương mặt tròn bầu bĩnh giúp Đàm Tùng Vận trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Lâm Canh Tân.

Đàm Tùng Vận.

Tuy nhiên, khi đứng cạnh Lâm Canh Tân và các đồng nghiệp khác, Đàm Tùng Vận lộ rõ chiều cao hạn chế. Dù công bố thông tin cao 1m62 nhưng rõ ràng Đàm Tùng Vận đứng lọt thỏm trong bức ảnh chụp chung. Dù đã mang giày độn đế nhưng Đàm Tùng Vận vẫn tạo cảm giác thấp bé hơn chiều cao 1m62 rất nhiều. Riêng ảnh chụp với Lâm Canh Tân thì Đàm Tùng Vận thấp hơn 1 cái đầu.

Đàm Tùng Vận quả thực là rất thấp bé.

Một số khán giả cho rằng đúng là Đàm Tùng Vận thấp bé nhưng bù lại cô xinh xắn, diễn xuất ổn định, những điều này đã đủ bù lại khuyết điểm về chiều cao.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Dù rất xinh đẹp nhưng khi đứng với các đồng nghiệp, Đàm Tùng Vận vẫn bị dìm hàng chiều cao.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn...

Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own bắt đầu quay hình từ ngày 21/3, thời gian làm việc dự kiến là 120 ngày. Phim thuộc thể loại tình cảm đô thị, do Diêu Đình Đình làm đạo diễn.