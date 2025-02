Trong phương án tổ chức giao thông thực hiện nội dung cấm xe ô tô 16 chỗ vào phố cổ, Sở GTVT Hà Nội cho biết, trên cơ sở ý kiến thống nhất liên ngành Sở GTVT - Công an Thành phố và UBND Quận Hoàn Kiếm, thay mặt liên ngành, Sở GTVT thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/3/2025 đến ngày 31/8/2025 (thời gian 6 tháng), liên ngành thực hiện cấm các phương tiện xe ô tô trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) lưu thông trên các tuyến phố trong khu vực phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm sáng (từ 6h30’ đến 8h30’), cao điểm chiều (từ 16h30 đến 18h30’).

Phạm vi và ranh giới các tuyến phố để thực hiện cấm bao gồm:

Trục thứ nhất, các tuyến phố bên phải trục đường bao: phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Hàng Dầu đến Hàng Đào) - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân - Hàng Giấy trở vào trong khu vực phố cổ Hà Nội;

Trục thứ hai, các tuyến phố bên phải trục đường bao: Hàng Đậu - Trần Nhật Duật (đoạn Hàng Đậu - Nguyễn Hữu Huân) - Nguyễn Hữu Huân trở vào trong khu vực phố cổ Hà Nội;

Trục thứ ba, các phố Quang Trung (đoạn Tràng Thi tới Nhà Chung), Nhà

Chung, Lý Quốc Sư, Nhà Thờ, Hàng Trống, Ấu Triệu, Bảo Khánh, ngõ Hàng Hành, ngõ Bảo Khánh.

Ranh giới và phạm vi (đường kẻ đỏ) liên ngành Công an - GTVT sẽ thực hiện cấm xe 16 chỗ vào phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trong thời gian thực hiện cấm xe 16 chỗ, để đảm bảo việc đi lại, đón trả khách du lịch trong khu vực bị cấm, Sở GTVT đưa ra phương án bố trí 6 điểm trung chuyển nằm trên các tuyến phố, bao gồm: Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Hai Bà Trưng): kích thước chiều dài 30m x rộng 3m; Trần Nhật Duật (đoạn từ Cao Thắng đến Ô Quan Chưởng): kích thước chiều dài 50m x rộng 3m; Trần Quang Khải (đoạn trước nhà máy in từ Hàng Mắm đến Hàng Thùng): kích thước chiều dài 50m x rộng 3m;

Trần Khánh Dư (đoạn trước bảo tàng lịch sử): kích thước chiều dài 50m x rộng 3m; Khu vực Chợ Đồng Xuân : kích thước chiều dài 50m x rộng 3m; Phùng Hưng (đoạn phố tranh bích họa): kích thước chiều dài 50m x rộng 3m;

Khi thực hiện phương án trên, Phòng CSGT - Công an Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao thuộc phạm vi cấm, khu vực lân cận và các vị trí bố trí điểm trung chuyển.

Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

UBND Quận Hoàn Kiếm, tuyên truyền tới các hộ kinh doanh khách sạn, cơ sở lưu trú trong phạm vi hạn chế để điều chỉnh thời gian, vị trí đưa, đón khách lưu trú du lịch, tham quan cho phù hợp với nội dung thí điểm hạn chế phương tiện và đưa đón tại các điểm trung chuyển, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.