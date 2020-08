Cầm 3 tỷ trong tay, mẹ trẻ Hà Nội tự tìm đất xây nhà và loạt bí quyết "đắt giá" được chia sẻ

Bài toán ban đầu: Nên chọn nhà chung cư hay nhà đất?

Chạm ngưỡng 34 tuổi, chị An Hạ hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội đã đưa ra quyết định "trọng đại" cho cuộc đời, đó là tự đi tìm đất, mua nhà.

Là phụ nữ, khó khăn nhất trong khoảng thời gian đó đối với chị An Hạ chính là tài chính và kinh nghiệm.



Chị An Hạ.

"Nỗi đau đầu đầu tiên là mua chung cư hay mặt đất bây giờ. Mình có tầm 3 tỷ chỉ đủ mua nhà ngõ ngách hoặc chung cư.

Đọc báo một tháng, hỏi kinh nghiệm hết các bạn đã từng ở nhà ngõ đổi lên chung cư, rồi các bạn từng ở chung cư rồi lại xuống đất. Nghiền ngẫm hết cái khổ nhà ngõ ẩm thấp chuột gián muỗi, môi trường xung quanh dễ lộn nhộn, nhưng để lâu chắc giá, rồi chung cư tiện lợi thoáng mát không ẩm không mốc không côn trùng gián chuột, nhưng ở lâu chắc chắn xuống giá, trừ vài chỗ hiếm hoi.

Nên tháng thứ hai mình bắt đầu xách xe chạy khắp nơi ngó nghiêng. Vì nghĩ cứ đi mới biết được", chị An Hạ chia sẻ.

Ngôi nhà được chị An Hạ mua sau khi mất 2 tháng tìm hiểu.

Trong hai tuần, chị An Hạ đã xem qua hết từ nhà ngõ, tới chung cư, rồi tập thể cũ. Cũng nhờ khoảng thời gian này mà chị có cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Theo chị, nhà ở sẽ cần đáp ứng đủ các yếu tố như đi làm không bị quá xa, không nên dính đoạn hay tắc đường. Cần đảm bảo yếu tố thoáng vì ánh sáng vào nhà rất quan trọng cho sức khỏe và đời sống tinh thần. Và view, nhìn ra đâu thanh bình, một góc sân, một vài cái cây cũng được, mặt sông mặt hồ thì càng tốt.

Không gian nhà đang được cải tạo của chị An Hạ.

"Nếu bạn không quan tâm quá đến nhà xuống giá đề cao sự thoáng đãng, dễ thiết kế nội thất đẹp, thích an toàn và các dịch vụ tiện ích tích hợp đi kèm thì mua chung cư. Ở dưới 10 năm thì nên đổi. Ở vài năm, chung cư xuống giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu là bình thường. Còn nếu muốn đảm bảo nhà không xuống giá, sau 10 năm chắc chắn lên giá thì nên mua nhà mặt đất, tìm chỗ thoáng, khu dân trí ổn, cải tạo lại theo ý thích là một lựa chọn vững bền", chị An Hạ tư vấn.

Ngoài các phương án trên, bạn có thêm lựa chọn thứ 3 là mua nhà đất, cho thuê, rồi bù thêm tiền thuê chung cư thật đẹp để ở. Lựa chọn này đảm bảo tài sản lên giá, vẫn ở được chung cư thoáng mát tiện lợi nếu quá thích chung cư. Và cuối cùng là có thể mua tập thể cũ. Tập thể cũ ở có không gian thoáng, cầu thang bậc ngắn đáng yêu, ánh sáng tự nhiên tốt, nhiều khu gần hồ, view hồ, gần phố trung tâm, chất lượng xây dựng nhiều khu vẫn còn rất tốt. Nếu mua được khu còn tốt, chưa có quy hoạch gì, thì là một lựa chọn hoàn hảo để sửa, thiết kế lại.

Sau khi cân nhắc, chị An Hạ đã lựa chọn cách thực hiện thứ 3 sau khi hụt mất vài căn tập thể nhìn xuống mặt hồ trong xanh.

"Kết luận của mình nếu là ngôi nhà định mệnh, bạn sẽ muốn có nó ngay lập tức mà không cần về nghĩ thêm vài ngày. Nhà sẽ là nhà khi đặt chân tới, bạn thấy bình yên, thân thuộc, thấy có thể chết già đi ở đó. May mắn là mình tìm được nhà đất thoáng vô cùng, không quá xa chỗ làm, diện tích khá rộng 48.6m²".

Giải đáp thắc mắc: Có nên thuê kiến trúc sư?

Khoảng cầu thang trước và sau khi cải tạo lại.

Khu vực nhà bếp giờ thành phòng vệ sinh.

Nhà chị An Hạ chọn mua khá tồi tàn và cũ nát. Được xây từ đầu những năm 2000, có 2 tầng rưỡi. Bắt đầu mua nhà, chị cũng đã mường tượng rất nhiều thứ muốn thiết kế cho ngôi nhà của mình.

"Vì gu của mình cũng hơi "mặn" nên mình đã phải tự đi tìm hiểu trước. Bắt đầu ngó từ phong cách minimalist tối giản đến maximalist phô trương, từ bohemian đến Scandinavia, rồi cả kiểu cải tạo nhà xưởng nhà máy cũ, Rustic giản dị mộc mạc, rồi wabisabi siêu mộc của Nhật".

Quá nhiều thứ phải tìm hiểu và lối loạn nên chị An Hạ quyết định tìm tới kiến trúc sư.

Không gian mới hiện đại và sang trọng hơn rất nhiều.

Sân thương có mái che giờ thành phòng thưởng trà mở toàn kính.

Lý do thứ nhất thuê kiến trúc sư vì theo chị lĩnh vực gì cũng cần chuyên gia. Một người nghiên cứu, làm nghề bao nhiêu năm sẽ hơn những người tay ngang như chị.

Lý do thứ hai là nghề nào cũng sẽ có người giỏi. Vậy nên vấn đề không phải có nên thuê kiến trúc sư không, mà là tìm kiến trúc sư có trình độ, tương tác tốt, hợp gu.

Lý do thứ ba là việc tính toán tỉ lệ, sự tiện dụng, lấy sáng, lấy gió, chọn vật liệu vẫn phải cần tới kiến trúc sư.

Phòng khách sau khi cải tạo.

Khi nhìn từ trên xuống.

Vậy là câu chuyện có nên thuê kiến trúc sư hay không đối với chị An Hạ lại biến thành chuyên đơn giản. Nếu chủ nhà có gu tự thiết kế: Vẫn được, nhưng tự làm, tự sướng, tự hưởng tiết kiệm. Chủ nhà tìm được kiến trúc sư trình độ "tàm tạm" sẽ nên chọn cách tự làm. Còn chủ nhà có gu, tìm được kiến trúc sự trình độ sẽ là hoàn hảo nhất.

"Tiền nào của nấy, tiền nào dịch vụ nấy, cộng thêm sự cẩn thận khi lựa chọn, tham khảo, trao đổi kỹ xem có hợp gu hiểu ý nhau, có làm việc được với nhau không, thế là bạn sẽ giải xong bài toán kiến trúc sư", chị An Hạ cho biết.

Nếu tìm được kiến trúc sư giỏi bạn nên lựa chọn giải pháp này.

Những điều lưu ý khi sửa, xây nhà

May mắn chị An Hạ tìm được một kiến trúc sư phù hợp với bản thân. "Mình thích cô bé này từ hồi 2012, gặp từ rất lâu rồi, trông rất phong cách, lúc ý bạn ấy còn đang làm stylist, trông lúc nào cũng ngầu lạnh, đẹp như một bức tranh ấn tượng. 2019 rụt rè nhắn tin hỏi em có thiết kế nhà không, may mắn câu trả lời là có".

Sau 1 buổi cafe trao đổi ý tưởng, chị An Hạ muốn có một bồn tắm lơ lửng, phía trên toàn bộ là kính để "ngày tắm ngắm mây bay đêm tắm ngắm trăng sáng", một không gian thưởng trà toàn kính. Tuy nhiên chuỗi ngày hì hục xây sửa gần sát Tết cũng khiến chị tốn nhiều công sức và tinh thần.

Chưa bao giờ chị An Hạ nghĩ rằng từ ý tưởng, gu và nhu cầu rất riêng, nhịp sinh hoạt hàng ngày biến thành hiện thực qua bàn tay của kiến trúc sư lại kỳ diệu thế này. Qua quá trình xây, sửa nhà chị cũng tự rút ra cho bản thân một vài kinh nghiệm đắt giá. Bạn nên chủ động đi hỏi giá vài đơn vị thi công, so sánh nắm mức giá sàn, lựa chọn cẩn thận trước khi làm.

Trong quá trình làm nhà, nên hàng ngày theo sát thợ, nhắc nhở, có quy định rõ ràng. Nếu có thể hãy tự đi khảo giá, chọn cẩn thận vật liệu, đồ dùng. Sen vòi, chậu rửa,... có thể chênh vài trăm và vài triệu ở những nơi khác nhau.

Nhà cũ 2 tầng rưỡi, lệch tầng được chị An Hạ sửa thành như sau:

- Tầng 1: Hai phòng cũ được chị đập thông làm phòng khách và bếp, bỏ nhà vệ sinh tầng 1 giúp cầu thang được thanh thoát hơn.

- Tầng 2: Có cấu trúc lệch tầng được làm một thư phòng có cửa Nguyệt môn và phòng ngủ cho con trai.

- Tầng 3: Có phòng thay đồ kiêm phòng giặt sấy và 1 phòng phòng ngủ.

- Tầng 4: Gồm Tĩnh thất để bày tượng Phật, sau này có thể biến thành phòng ngủ lớn khi cần. Thêm phòng là trà thất.

Ảnh: NVCC