Tuy đó là thời hoàng kim của Sophia Loren nhưng sức hút từ nữ đồng nghiệp kia cũng không hề tầm thường. Nếu minh tinh nước Ý gây tiếng vang với những tác phẩm xuất chúng như “The Pride and the Passion” và “Legend of the Lost” thì Jayne lại được coi như bản sao của Marilyn Monroe. Cô đào này nổi tiếng với bộ phim “The Girl Can’t Help It” và còn từng lên bìa tạp chí Play Boy.