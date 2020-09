Cái kết đầy đau đớn cho cô nàng chơi cầu trượt khi đi du lịch, cảnh báo hội chị em cẩn thận với trò tưởng chừng vô hại này

Khi đi du lịch, chị em thích những hoạt động nào nhỉ? Người sẽ check-in liên tục, kẻ thì lại muốn giao tiếp với người bản địa để hiểu thêm về lịch sử, văn hoá. Nhưng cũng không ít chị em đam mê chơi các trò chơi để được vận động cơ thể và tăng thêm nhiệt huyết cho chuyến đi. Nắm bắt được nhu cầu này, tại các điểm du lịch không chỉ ở Việt Nam mà còn thế giới, ban quản lý nghĩ ra khu vui chơi nhằm kích thích sự tham gia của nhiều người.

Với trẻ em, các trò chơi sẽ mang tính an toàn và phù hợp với lứa tuổi. Ngược lại, các trò dành cho người lớn cũng tăng tính mạo hiểm hơn để tạo cảm giác mạnh. Một số trò chơi được đông đảo chị em yêu thích là leo núi mô hình, đi tàu lượn siêu tốc, trượt zipline, lướt ván, chèo thuyền Kayak hay vượt ghềnh thác với thuyền cao su... Tất nhiên trước khi tham gia, chị em sẽ được trang bị đầy đủ biện pháp bảo hộ nhằm đảm bảo không xảy ra sự cố đáng tiếc. Mặc dù vậy, tai nạn đôi khi đến thật sự bất ngờ và khiến người chơi trở tay không kịp.

Như ví dụ dưới đây, kể cả khi chơi một trò tưởng chừng vô hại như cầu trượt vẫn có thể gây ra tai nạn khá đau đớn cho chị em. Đoạn clip ghi lại sự việc đang lan truyền trên Tik Tok khiến ai nấy không khỏi giật mình khi chứng kiến.

Cái kết đau đớn của cô nàng sau khi chơi trò cầu trượt. (Nguồn: Tik Tok)

Có thể thấy từ đoạn clip trên, cầu trượt không dài và được chia thành nhiều khúc khác nhau. Đồng thời, tốc độ trượt của cô nàng cũng khá nhanh khiến người chơi không kịp điều khiển hướng tiếp đất. Mặt khác, có thể vì chất liệu quần là dạng trơn, kém ma sát nên cô nàng mới khó làm chậm lại quá trình trượt.

Ngoài ra, ở phía dưới cầu trượt không hề có đệm đỡ khi tiếp đất mà chỉ là bề mặt sỏi đá vô cùng gồ ghề. Thật đáng tiếc cho người chơi đã bị đập thẳng mặt và ngã dúi toàn thân về phía trước. Đoạn clip này còn bị Tik Tok cảnh báo là có nội dung nhạy cảm, cần cân nhắc trước khi xem và không được bắt chước hành động tương tự.

Hiện vẫn chưa xác định được địa điểm của vụ tai nạn cầu trượt đáng tiếc này ở đâu. Nhiều cư dân mạng cho biết sau khi chứng kiến sự việc này thì họ sẽ cẩn trọng hơn trước khi quyết định tham gia trò chơi ở các địa điểm du lịch.

Trò Zipline được nhiều bạn trẻ tham gia tại các khu du lịch.

Do đó, chị em cũng nên lấy đây làm bài học để không xảy ra sự cố đáng tiếc. Bạn nên đọc review từ các trang du lịch để biết một khu vực nào đó có an toàn khi tham gia trò mạo hiểm hay không. Đồng thời, đừng bao giờ tham gia và đặc biệt cho con cái bạn được thử cảm giác mạnh nếu chưa an tâm. Dù là trò chơi bình thường nhưng nếu không cẩn thận vẫn có thể gây ra hậu quả đáng tiếc.

Mặt khác, với một số trò chơi ở khu du lịch có bị tác động bởi yếu tố thiên nhiên như zipline đu dây, chèo thuyền vượt thác... thì chị em còn cần lưu ý đến thời tiết để đưa ra quyết định hợp lý.