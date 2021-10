Cái giá cho nỗi ám ảnh về một thân hình lý tưởng: Người phụ nữ từng xinh như minh tinh giờ chỉ còn 31kg như "xác ướp"

Câu chuyện của người phụ nữ sở hữu ngoại hình chỉ còn da bọc xương này được chương trình thực tế "Capture the Moment, How Is It Possible" kể lại. Trong đó, nhân vật chính là người bà gầy nhom, hầu hết thời gian trong ngày chỉ dành để nằm trên giường, đi vệ sinh cũng cần phải có sự hỗ trợ của cháu gái bởi vì việc nâng đôi chân lên độ cao chỉ 10cm cũng vô cùng khó khăn với bà.

Người phụ nữ chỉ còn da bọc xương như "xác ướp"

Được biết, ngôi nhà của bà nằm trên một con phố thuộc quận Gangnam, Seoul. Khi nhân viên của chương trình hỏi thì người dân liền lập tức chỉ đường đến nhà, có vẻ như người phụ nữ này khá nổi tiếng trong khu phố.

Trên đường đi, họ bắt gặp cháu gái của người phụ nữ có tên là Han Seola, 8 tuổi, đang bước vào siêu thị với một mảnh giấy trên tay. Hỏi ra mới biết trong đó ghi danh sách những món đồ mà bà bảo em mua.

Sau khi thanh toán, bé Seola bước ra khỏi cửa với 2 túi đồ đầy ắp trên tay nhưng từ chối sự giúp đỡ cầm hộ của các nhân viên chương trình. Em dẫn mọi người đến nhà và tại đây, họ gặp được nhân vật chính của câu chuyện: Người phụ nữ đang nằm trên giường với gương mặt gầy gò, yếu ớt.

Nhân viên chương trình cho biết mặc dù họ đã chuẩn bị tinh thần nhưng khoảnh khắc người phụ nữ mở chăn ra vẫn khiến họ hoảng sợ đôi chút bởi vì trông bà khá giống một xác ướp, da thịt trên người, tay chân khẳng khiu như những cành cây khô sắp gãy. Người phụ nữ sở hữu chiều cao 1,68 và cân nặng tiêu chuẩn ít nhất phải là 60kg nhưng hiện tại, bà chỉ nặng vỏn vẹn 31kg. Cháu gái 8 tuổi vội đến đỡ bà nội ngồi dậy vì bà không đủ sức tự làm điều đó.

Sinh hoạt của người phụ nữ phụ thuộc vào sự giúp đỡ của cháu gái.

Tại sao bà lại trở nên thế này?

Theo lời kể của người phụ nữ, khi còn trẻ, bà là một người có nhan sắc và được nhiều người theo đuổi. Thế nhưng, bà lại không hài lòng với vóc dáng của bản thân, luôn nghĩ rằng nếu như thân hình mảnh mai một chút sẽ đẹp hơn.

Rồi đến một lúc nọ, bà bắt đầu kiểm soát chặt chẽ khẩu phần ăn để giữ cân nặng dưới 50kg, không dám ăn bừa bãi, tránh tuyệt đối những thể loại thức ăn dễ gây tăng cân. Ngoài ra, người phụ nữ này còn uống rất nhiều thuốc ăn kiêng để giữ được vóc dáng thon thả như mong muốn.

Cách đây 7 năm, bà không may gặp tai nạn xe hơi để lại di chứng. Khi đó, cân nặng của bà sụt giảm một cách tự nhiên dù vẫn ăn uống đầy đủ, bà gầy đi từng ngày. Lúc đầu, người phụ nữ nghĩ đó là một điều tốt nhưng dần dần nhận ra tình hình không hề ổn, dần dần không thể cải thiện dẫn đến ngoại hình như hiện tại.

Khi đó là sắp đến giờ ăn trưa, người phụ nữ muốn tự tay nấu cho cháu gái một bữa ăn ngon lành nhưng không đủ sức làm vậy. Bé Seola phải dọn bàn, mang các nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng đến tận giường để bà ngồi dậy nấu món đậu phụ hầm. Một lúc sau, món ăn cũng đã sẵn sàng.

2 bà cháu cùng ngồi ăn. Bà húp một ngụm canh và ăn cùng cơm nhưng vẻ mặt khá đau khổ. Sau khi ăn được một chút, bà lại đi vào nhà vệ sinh và nôn ra hết.

Hiện tại, người phụ nữ này không thể tự mình chăm sóc bản thân vì quá yếu. Ban ngày, bố mẹ bé Seola đi làm, đứa trẻ 8 tuổi phải ở nhà trông bà. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, Seola mang chiếc đàn violin ra chơi khiến bà của em nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt. Khi được hỏi, bé Seola chia sẻ mong ước lớn nhất của em là bà có thể tăng cân một chút.

Sau khi thực hiện phóng sự, chương trình "Capture The Moment, How Is It Possible" đã giúp đỡ đưa 2 bà cháu bé Seola đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện. Theo nhận định của bác sĩ, tình trạng của người phụ nữ không phải là do di chứng của vụ tai nạn nhiều năm trước mà là một dạng biếng ăn tâm lý. Ám ảnh cân nặng và thói quen ăn uống kiêng khem đã khiến người phụ nữ hình thành tâm lý "không được ăn, ăn vào sẽ tăng cân", từ đó khiến cơ thể dần từ chối tiếp nạp thức ăn.

Đồng thời, do lâu ngày không ăn uống đầy đủ, các cơ quan nội tạng bao gồm dạ dày co thắt lại, chất nhày trong dạ dày cũng bị suy giảm dẫn đến không thể hấp thụ được thức ăn.

May mắn là bác sĩ nhận định tình trạng của người phụ nữ vẫn có khả năng cải thiện. Bác sĩ đã kê cho bà một số loại thuốc, đồng thời đưa ra thực đơn để giúp bà tang dần khẩu vị.

Sau tất cả, người phụ nữ thừa nhận bà thật sự rất muốn ăn. Bà hứa sẽ hợp tác điều trị để hồi phục sức khỏe trong thời gian sớm nhất, mong một ngày nào đó có thể đưa cháu gái Seola đến công viên chơi.

(Nguồn: Capture The Moment, How Is It Possible)