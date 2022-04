Cái chết tức tưởi của cô gái bị kẻ điên tình đeo bám: Khi nạn nhân bị đổ tội oan ức và minh chứng nghiệt ngã về sự vô cảm xã hội

Phong trào #metoo (một phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục) ngày càng phát triển đã đưa đến sự thay đổi trong tư duy của mỗi người, tình trạng các nạn nhân bị đổ lỗi bịa chuyện hoặc làm nghiêm trọng hóa vấn đề đã ít diễn ra hơn so với trước đây. Thế nhưng, trước khi phong trào này nở rộ, đã có những trường hợp đau lòng xảy ra.

Ví như câu chuyện kể về cô gái trẻ 21 tuổi Shiori Ino (người Nhật Bản), không chỉ bị theo dõi sát hại mà còn bị đổ tội cho chính cái chết của mình.



Có lẽ tội lỗi duy nhất mà Shiori mắc phải là đã cố gắng trốn khỏi kẻ cuồng tình. Tuy có đầy đủ chứng cứ thông tin về tên tội phạm, những lời đe dọa và rắc rối mà hắn gây ra, cảnh sát vẫn làm ngơ và yêu cầu cô tiếp tục quan sát thêm.

Dưới đây là câu chuyện về cô sinh viên đại học ngây thơ, xinh đẹp vô tình "va" phải kẻ điên tình và đánh mất mạng sống của mình vì... sự vô cảm của xã hội.

Hình ảnh nạn nhân.

Lần gặp gỡ đầu tiên

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 06/1/1999, khi Shiori đang cùng bạn dạo bước tại ga Omiya, thành phố Saitama, Nhật Bản. Đôi bạn trẻ đã đi vào một khu vui chơi với nhiều loại trò chơi điện tử, máy đánh bài và các quầy chụp ảnh lấy ngay...

Khi Shiori đang gặp rắc rối vì máy chụp ảnh không hoạt động, một người đàn ông 26 tuổi tên Kazuhito Komatsu tiến đến giúp đỡ và bắt đầu tán tỉnh Shiori. Sau đó, anh ta đã mời cô và bạn mình đi hát karaoke cùng nhóm bạn của anh ta, tại đây cô đã cho anh số điện thoại di động.

Những ngày sau đó, cả hai bắt đầu trò chuyện, nhắn tin nhiều hơn và quyết định tiến tới hẹn hò. Kazuhito đã nói dối Shiori rằng mình chỉ mới 23 tuổi, thậm chí đến cái tên cũng là anh ta tự bịa ra. Dưới vỏ bọc đáng tin cậy của một doanh nhân thành đạt thực chất lại là một tên cầm đầu hàng loạt nhà thổ trá hình tiệm mát-xa.

Trong những lần hẹn đầu tiên, Kazuhito đã chở Shiori đi khắp các nhà hàng nổi tiếng trên bằng chiếc xe Mercedes sang trọng và tặng cô rất nhiều quà đẹp. Nhưng sau đó, mọi chuyện càng ngày càng trở nên thái quá khi anh ta luôn ép cô phải nhận các món hàng hiệu xa xỉ như túi xách, đồ trang sức của Louis Vuitton và hàng loạt các nhãn hiệu đắt tiền khác. Shiori cố gắng từ chối những món quà nhưng anh ta vẫn ép cô nhận nơi công cộng.

Nhiều tuần trôi qua, hành vi của Kazuhito ngày càng thất thường khi anh ta bắt đầu khủng bố cả về thể chất và tinh thần bằng cách liên tục gọi điện yêu cầu cô phải đi hẹn hò, đôi khi anh ta lại chỉ gọi đến và giữ im lặng. Đỉnh điểm của sự ám ảnh là khi anh ta doạ giết cô và gia đình.

Chia tay

Dần dần, Shiori nhận ra rằng dù có chia tay đi nữa thì anh ta vẫn sẽ không để cô yên. Bộ mặt của kẻ sát nhân bắt đầu lộ ra khi Shiori phát hiện rằng hắn có tới 2 chiếc ô tô Mercedes, mỗi chiếc xe chứa tới hàng nghìn đô la tiền mặt. Vào một lần bị tai nạn xe hơi, cô đã nhìn thấy nhiều người thuộc băng đảng Yakuza (băng đảng xã hội đen của Nhật Bản) đến bệnh viện thăm hắn.

Sau nhiều lần đề nghị chấm dứt mối quan hệ, hắn đã đe doạ nếu Shiori không trả lại hết tất cả số tiền mà hắn đã chi cho cô thì hắn sẽ sát hại gia đình và buộc cô bán thân để trả nợ. Thâm độc hơn, Kazuhito đã điều tra về công ty của cha Shiori thông qua một văn phòng tín dụng, và khi cô hẹn hò với người mới, hắn đã đe dọa sẽ kiện người đó.

Đây là những lời mà hắn đã dùng để ngăn Shiori chia tay: "Nếu cô vẫn muốn chia tay, tôi sẽ theo dõi và huỷ hoại cả gia đình cô. Đừng nghĩ tôi là một người đàn ông bình thường, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ người phụ nữ nào dám phản bội mình. Tôi có thể 'nghiền nát' cô bằng mối quan hệ và tài sản của mình, tôi có thể điều khiển mọi thứ bằng tiền mà chẳng cần phải động tay".

Vào ngày 14/6, Kazuhito cùng anh trai Takeshi và một người khác đã đến nhà Shiori. Những kẻ này đã bịa đặt với cha Shiori rằng con gái ông phải chịu trách nhiệm vì Kazuhito đã biển thủ tiền công ty để mua quà cho cô. Tuy nhiên, cha Shiori đã yêu cầu bằng chứng xác thực và nhất quyết liên lạc với cảnh sát để giải quyết, cả 3 giận dữ bỏ đi và nói rằng sẽ không quên những gì đã xảy ra hôm nay. May mắn thay, Shiori đã nhanh trí ghi âm lại cuộc trò chuyện trên và đem đi báo cảnh sát.

Lời cầu cứu bị phớt lờ

Một ngày sau, Shiori đã đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc, cô cung cấp đoạn ghi âm và giải thích mọi chuyện diễn ra từ trước đến nay bao gồm cả những hành vi đáng ngờ, những lời đe dọa các cuộc điện thoại rình rập. Tuy nhiên, tất cả những gì cô nhận lại được là câu nói: "Không có cơ sở để khiếu nại!".

Cảnh sát cho rằng Shiori mới là người có lỗi vì cô lợi dụng Kazuhito để nhận những món quà xa xỉ rồi lại làm tổn thương tình cảm bằng cách chia tay. Một cảnh sát nói: "Chẳng có gì đáng ngờ ở đây cả. Ai cũng sẽ tức giận khi bạn đòi chia tay sau khi nhận rất nhiều quà. Bạn không nghĩ rằng mình mới là người quá đáng sao? Đó là lý do mà cảnh sát không thể giúp bạn lần này".

Sau hôm đó, gia đình của Shiori cũng đã cố gắng trình báo lần nữa nhưng thay vì giúp đỡ, cảnh sát đã đề nghị họ đến văn phòng tư vấn pháp luật miễn phí. Tại đây, luật sư hỏi gia đình rằng: "Nhưng sự thật là cô đã nhận rất nhiều quà, có phải không?".

Khi Kazuhito gọi cho Shiori và yêu cầu quay lại với nhau, Shiori đã từ chối thẳng thừng và cho hắn biết cô đã báo cảnh sát. Đến ngày 21/6, cô gái trẻ đã gửi lại tất cả những món quà và tiền với hy vọng rằng hắn ta sẽ tha cho cô.

Khi kẻ điên tình ra tay

Tức giận vì bị từ chối, Kazuhito đã in những tấm áp phích có khuôn mặt của Shiori, gọi cô bằng những cái tên như "kẻ đào mỏ" kèm theo toàn bộ thông tin cá nhân và dán quanh khu phố cũng như trường đại học của cô. Đáng buồn thay, cảnh sát vẫn tiếp tục từ chối khởi tố vụ án.

Vào ngày 29/7, Shiori đã gửi đơn khiếu nại chính thức để chống lại Kazuhito vì hành vi quấy rối của anh ta ngày càng nghiêm trọng, bao gồm việc đe doạ giết người, tấn công tình dục và ghi lại cảnh cưỡng hiếp. Cảnh sát cuối cùng đã chấp nhận thụ lý vụ án nhưng họ thông báo rằng cần thêm thời gian theo dõi vì... quá bận.

Đến ngày 28/3, 1.200 bức thư nặc danh phỉ báng đã được gửi đến nơi làm việc của cha Shiori. Thu thập các bức thư và đem đến cảnh sát, người cha này hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ nhưng cảnh sát chỉ cười nhạo và nói rằng ông nên bỏ qua vì những bức thư này chẳng có ý nghĩa gì.

Vài tuần trôi đi kể từ vụ việc 1.200 bức thư, cảnh sát cuối cùng đã đến thăm nhà Shiori, nhưng thay vì thu thập bằng chứng, họ lại yêu cầu Shiori rút đơn kiện. Những nhân viên cảnh sát này đã nói dối rằng nếu cô rút đơn và khiếu nại một lần nữa, họ có thể xử lý vụ án nhanh chóng hơn. Nhưng theo quy định, một khi đơn khiếu nại đã được rút thì bên khởi tố sẽ không thể khiếu nại lại cho hành vi phạm tội đó. Bất chấp nỗ lực thuyết phục của cảnh sát, Shiori và gia đình cô đã từ chối.

Để giữ tỷ lệ tội phạm và các vụ án chưa giải quyết tại khu vực ở mức thấp nhất, cảnh sát thành phố Saitama đã làm giả báo cáo và đánh tráo đơn khiếu nại chính thức của Shiori thành bản tường trình thông thường, do đó sẽ không có bất kỳ kết quả chính thức nào của vụ án.

Kế hoạch trả thù

Ở phía bên kia, Kazuhito nổi cơn tam bành và quyết định sát hại Shiori vì cô đã xa lánh hắn và báo cảnh sát, nhưng thay vì tự mình ra tay, hắn đã cẩn thận thuê người hành động để có thể ngăn chặn mọi sự nghi ngờ. Yoshifumi Kubota cùng với 2 người nữa là Akira Kawakami và Yoshitaka Ito đã chấp nhận giao dịch giết người này với mức thù lao 175.000 USD (khoảng 4 tỷ đồng).

Trong khi những tên tay sai đang theo dõi lịch trình di chuyển của Shiori, kẻ chủ mưu thật sự đã di chuyển đến thành phố Okinawa để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Bên ngoài nhà ga nơi Shiori bị giết.

Vào ngày 26/10/1999, khi Shiori đang lấy xe đạp và chuẩn bị đến trường, Kubota đã áp sát và đâm cô 2 nhát, một nhát vào hông và một nhát chí mạng vào tim. Những người xung quanh lập tức gọi cảnh sát, nhưng tất cả đã quá muộn, cô đã bỏ mạng trước khi xe cứu thương kịp đến. Theo một nhân chứng tại hiện trường, kẻ thủ ác đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn với một nụ cười ghê tởm. 2 kẻ đồng phạm còn lại là Kawakami và Yoshitaka lần lượt chịu trách nhiệm lái xe bỏ trốn và theo dõi nhà của Shiori.

Mặc dù Kazuhito thuê một kẻ giết người với hy vọng tránh bị nghi ngờ, cảnh sát đã nhanh chóng nhận ra rằng tội ác đã được dàn dựng bởi Kazuhito, anh trai và tay sai của hắn. Nhưng thay vì nhanh chóng truy bắt tên tội phạm, cảnh sát ở đây lại lo che đậy sự kém cỏi của mình trước tiên.

"Con gái của tôi đã chết 3 lần, một lần là do tên tội phạm, một lần là do sự vô tâm của cảnh sát và lần cuối cùng là do sự bôi nhọ của các phương tiện truyền thông. Đây sẽ là vết thương mãi không bao giờ lành", cha Shiori nói trong nghẹn ngào.

Bố mẹ của nạn nhân trả lời truyền thông.

Ngay khi các phương tiện truyền thông nắm được thông tin chi tiết về vụ giết người, cảnh sát thành phố Saitama đã làm mọi cách để bôi nhọ nạn nhân. Họ liên tục tung ra những thông tin sai lệch như Shiori là một kẻ đào mỏ, cô làm công việc gái mại dâm tại nhà thổ của Kazuhito và nhận những món quà xa hoa từ hắn. Tất cả chỉ để chứng minh rằng cô là một kẻ hám tiền và cái chết là những gì mà cô đáng phải nhận.

Chiến dịch bôi nhọ này đã thực sự hiệu quả, cảnh sát đã "dắt mũi" được các phương tiện truyền thông và báo lá cải để rồi cuối cùng, Shiori ra đi với cái danh một kẻ hám tiền.

Sự thật phơi bày

Mặc dù hầu hết công chúng tin vào những lời nói dối mà cảnh sát đang lan truyền, nhưng có một nhà báo tên là Kiyoshi Shimizu đã tự mình điều tra vụ án và đã viết một bài báo phơi bày tất cả sự thật trên Tạp chí FOCUS.

Mọi thông tin về vụ án được công khai, tất cả mọi thứ từ việc rình rập, đe doạ, thậm chí cả những bức ảnh của kẻ ác và lời nói dối của cảnh sát đều được đưa ra ánh sáng. Cuối cùng, các phương tiện truyền thông khác đã nhận ra sự thật và cũng bắt đầu đưa tin về danh tính thực sự của Kazuhito. Lúc này, cảnh sát đã thực sự phải làm nhiệm vụ của mình.

Vào ngày 19/12, cảnh sát đã bắt giữ Kubota, khi được thẩm vấn, hắn đã khai anh trai của Kazuhito là người trả tiền để hắn và đồng bọn giết Shiori. Vào ngày 27/12, thi thể bị đóng băng của Kazuhito được tìm thấy trong một hồ nước ở Hokkaido cùng với bức thư tuyệt mệnh trong hành lý.

Tại Tòa án thành phố Saitama, Kubota đã bị kết án 18 năm tù, 2 tên đồng phạm cũng phải nhận bản án 15 năm trong khi Takeshi nhận án chung thân.

Cơ quan cảnh sát liên quan đến việc làm giả tài liệu cũng bị điều tra, trong đó có 3 cán bộ cấp cao đã bị cách chức. Gia đình của Shiori đã nhận được tiền bồi thường nhưng hình phạt đối với các nhân viên cảnh sát vẫn rất nhẹ, hầu hết chỉ bị hạ mức lương từ 5% đến 10% trong vài tháng.

Thêm vào đó, cảnh sát trưởng thành phố Saitama lên tiếng trước phiên toà rằng: "Nếu chúng tôi chịu lắng nghe những lời tố cáo của Shiori và gia đình, chúng tôi sẽ nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ việc". Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, cảnh sát lại bác bỏ cáo buộc rằng chính sự thờ ơ của họ đã dẫn tới kết cục thương tâm trên.

Vụ việc trên được xem là một trong những sai lầm lớn nhất mà xã hội Nhật Bản từng chứng kiến. May mắn thay, cái chết của Shiori không hề vô ích. Khi công chúng nhận ra sự thật về sự thờ ơ của lực lượng cảnh sát cũng là lúc mà mọi thứ cần phải thay đổi.

Vào năm 2000, Nhật Bản đã ban hành Đạo luật chống kẻ theo dõi, luật này cấm bất kỳ ai theo dõi người khác. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho những người đang bị quấy rối đứng dậy chống trả. Mặc dù không thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng ép buộc nạn nhân tự giải quyết, nhưng bộ luật trên lại mang đến nhiều cơ hội hơn cho nạn nhân khiếu nại hình sự.

Đạo luật chống kẻ theo dõi đã được sửa đổi vào tháng 1 năm 2017 để bao gồm hành vi quấy rối và bắt nạt trên mạng, các bản sửa đổi đã tăng hình phạt hình sự đối với tội theo dõi từ 6 tháng lên 1 năm và cho phép truy tố ngay cả khi nạn nhân không nộp đơn khiếu nại hình sự chính thức. Đạo luật này cũng đảm bảo rằng cảnh sát không bỏ qua các trường hợp bắt nạt và nghe lén trên mạng. Hy vọng rằng, điều đáng sợ như những gì đã xảy ra với Shiori sẽ không xảy ra một lần nào nữa.

