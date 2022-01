Cái chết đột ngột của siêu mẫu nóng bỏng mở ra sự thật về giáo phái rùng rợn, đã bước chân vào là dễ đến đường chết

Một ngày hè nắng gắt năm 2008, những người công nhân đang làm việc trên đường phố bên dưới một tòa nhà chung cư bỗng giật mình với âm thanh lớn. Ngoảnh lại thì "xanh mặt" với cảnh tượng thi thể cô gái nằm bất động giữa phố, máu chảy lênh láng, khuôn mặt biến dạng.

Đó là cú nhảy lầu tự tử của siêu mẫu người Nga Ruslana Korshunova (20 tuổi), đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều không khỏi kinh hãi, vài phút sau, tiếng còi xe cảnh sát gầm rú inh ỏi. Tin đồn bắt đầu lan truyền ngay lập tức và nhanh như gió thổi. Nào là, cô ấy đã bị giết. Nào là, cô ấy là một con nghiện ma túy. Nào là, cô ấy là một gái điếm.

Hình ảnh hiện trường năm ấy.

Thực chất thì, Ruslana Korshunova là một người mẫu mới nổi. Cô được săn đón vì thân hình nóng bỏng, quyến rũ, khuôn mặt hài hoài với điểm cuốn hút là đôi mắt xanh xuyên thấu, mái tóc vàng được ví như nàng Rapunzel của nước Nga.

Nhưng một cô gái có nhan sắc và con đường sự nghiệp rộng mở như vậy tại sao lại lao đầu xuống đất mà chết? Đó là một câu hỏi mà bất kỳ ai cũng thắc mắc nếu biết về vụ án của Ruslana. Câu hỏi này, không ngờ lại dẫn người ta tới một bí mật kinh hoàng do nhà báo kỳ cựu người Nga Peter Pomerantsev khám phá ra. Để rồi, ông cho ra mắt cuốn sách với tựa đề "Nothing Is True and Everything Is Possible" (Tạm dịch: Không có gì là thật và mọi chuyện đều có thể xảy ra).

Ở đó, Peter đã phát hiện ra sự thật về một giáo phái rùng rợn mà có lẽ, đã bước chân vào thì chỉ có con đường chết.

Con đường thênh thang của một siêu mẫu xinh đẹp

Ruslana Korshunova sinh ra trong một gia đình có cha từng là lính Hồng quân Liên Xô, sau khi giải ngũ ông trở về làm kinh doanh và trở thành một doanh nhân. Năm 16 tuổi, Ruslana có cuộc sống tốt đẹp ở Almaty (Kazakhstan) và có kế hoạch học đại học.

Hình ảnh Ruslana Korshunova trên các bìa tạp chí nổi tiếng.

Cô nữ sinh ngày ấy sở hữu mái tóc dài đến thắt lưng và đôi mắt xanh như sói với một khuyết điểm nhỏ khiến chúng luôn sáng lấp lánh. Điều này khiến cô trở thành tâm điểm chú ý và nó cũng nhanh chóng dẫn Ruslana đến London, Paris và Milan với tư cách là người mẫu.

Một người bạn của Ruslana thời đó nhớ lại: "Ở Paris và Milan sẽ có những bữa tối như thế này, những người đàn ông giàu có sẽ trả tiền để được tham dự, còn chúng tôi có thể tham gia miễn phí. Ruslana và tôi thường đi dự những buổi tiệc như thế".

Sau đó, đột nhiên, Ruslana trở thành một "ngôi sao" trong làng mẫu và mọi thứ đã thay đổi. Cô gái 18 tuổi này là gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng cáo sản phẩm của thương hiệu thời trang Nina Ricci. Nhà báo Peter viết rằng: "Một người thậm chí đã đưa Ruslana đến hòn đảo Caribe riêng của anh ta".

Trở lại New York, Ruslana đã làm quen với một ông chủ đại lý xe hơi sang trọng của Nga, trong những ngày tháng trước khi tự tử. Đó được xem là tình yêu đích thực, ít nhất là đối với Ruslana.

Theo lời kể của Vlada Ruslakova, một người mẫu sàn diễn thời trang được đánh giá cao vì những đường nét giống búp bê, vào đêm trước ngày Ruslana tự tử, 2 cô gái đã có một buổi đi chơi đêm thật dài và vui vẻ.

Các xét nghiệm độc chất cho thấy trong những tháng trước khi qua đời, Ruslana không sử dụng ma túy. Cô cũng không bị đánh thuốc mê. Khám nghiệm tử thi xác định cô còn sống khi lao xuống từ một tòa nhà ở góc ngã tư giao giữa 2 con phố Water and Wall Street thuộc Khu tài chính. Những sự thật đó làm giảm đi giả thuyết cô bị sát hại.

Tuy nhiên, bạn bè và gia đình của Ruslana không tin cô tự tử. Ruslana dường như rất ổn định vào thời điểm đó.

Năm 2009, một người mẫu Nga khác - bạn thân của Ruslana tên Anastasia Drozdova - đã nhảy lầu tự tử ở Kiev, Ukraine. Trong cuộc trò chuyện với mẹ của Anastasia Drozdova, nhà báo Peter vô tình được biết cả 2 người mẫu đều đã trở thành tín đồ của một giáo phái bí ẩn có tên "Rose of the World" (Thế giới hoa hồng).

Tham gia giáo phái kỳ quái và tàn bạo để được... cứu rỗi

Đồng hành cùng nhau, Ruslana và Anastasia, đang ở độ trẻ trung nhưng cũng nhiều nông nổi, đã cố gắng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng đáng thương thay, họ lại đi lầm đường dẫn tới một giáo phái kỳ quái và tàn bạo để được cứu rỗi.

"Rose of the World" có tiền thân là một khóa học được gọi là Lifespring đã bị phá sản vào năm 1980 ở Mỹ sau khi một số cựu học viên đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần. Kể từ đó, nó lại xuất hiện trong các hình thức mới dưới những cái tên khác nhau để thu hút tín đồ, học viên.

Để tìm hiểu về cái chết của Ruslana, bản thân nhà báo Peter đã tự đăng ký gia nhập "Rose of the World" và được trải qua một loạt các buổi huấn luyện "khử" nhân tính, trong đó các huấn luyện viên không tiếc lời lăng mạ và hạ nhục các học viên nhằm khiến mỗi người phải lo lắng cho những tai ương trong cuộc sống của họ với mục đích sau cùng là giúp mỗi người tự giải quyết khúc mắc của bản thân.

Sau khi đích thân trải nghiệm, nhà báo Peter khẳng định đây là một khóa học cực kỳ nguy hiểm, thậm chí gây hại cho tính mạng của những người có tâm lý không vững vàng. Ông phải dùng cụm từ "mất hết tính người" để miêu tả về khóa học này.

Không những thế, khóa học này còn sử dụng chất kích thích. Họ khuyến khích học viên kể ra các nỗi buồn bực trong lòng và dùng thuốc lắc bay nhảy như cách giải tỏa cơn sầu. Học viên có thể đạt được cảm giác thoải mái tạm thời nhưng sau khi khóa học kết thúc thì bi kịch mới thực sự bắt đầu, các tín đồ (học viên) bắt đầu rơi vào cảm giác trống trải. Họ quay trở lại cuộc sống của mình với hy vọng rằng mọi thứ sẽ không chỉ khác mà còn tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên sự thật không như vậy.

Sau khi kết thúc khóa học, Ruslana tiếp tục làm người mẫu ở New York. Cô gặp gỡ và qua lại với một người đàn ông giàu có nhưng sau đó anh ta đã "đá" cô không thương tiếc.

Vào ngày Ruslana qua đời, 28 tháng 6, cô đã gọi cho một thành viên cấp cao của "Rose of the World", được xác định là Volodya, có thể là khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi cô chết. Ruslana muốn trò chuyện nhưng được thông báo sẽ gọi lại sau. Volodya khi đó đang ở trong một quán bar, bận nhảy nhót khiêu vũ. Việc bị từ chối khiến Ruslana cảm thấy tuyệt vọng và quyết định tìm đến cái chết để tự giải thoát.

Có một công trình xây dựng chắn ngang ban công của tòa nhà nơi Ruslana ở, nó nằm trên đường Water Street. Cảnh sát đã tìm thấy một cái khe đủ nhỏ để cô có thể chui qua, nhưng khi nhìn xuống phía dưới sẽ thấy rằng phần ban công nhô ra có thể khiến vụ tự tử thất bại.

Vị trí Ruslana nhảy xuống.

Vì vậy, Ruslana quyết định đi đến một tòa nhà văn phòng đang được xây dựng ở ngã tư giao giữa 2 đường Water và Wall Street. Mặc dù báo cáo của cảnh sát không cho biết cô đã nhảy từ tầng nào, nhưng cô ấy đã rơi xuống mặt đất ở vị trí cách chân tòa nhà khoảng 7m. Khoảng cách này cho thấy Ruslana đã lấy đà từ rất xa rồi chạy thật nhanh và nhảy xuống. Cô đã ra đi vĩnh viễn khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 21 chỉ bởi vì đặt sai niềm tin vào giáo phái kỳ dị.

