Cách “nữ hoàng nhạc số” Esther Nguyễn dạy con giúp trẻ tập trung, tăng hứng thú khi học online

Esther Nguyễn CEO POPS Worldwide là một gương mặt ấn tượng trong giới công nghệ. Cô là một trong 10 nữ CEO truyền cảm hứng tại Đông Nam Á do Forbes bình chọn. Tuy nhiên, phía sau thành công trên thương trường, Esther Nguyễn còn nổi tiếng vì khả năng "điều hành" đội quân 4 thành viên siêu hiếu động.

Trong giãn cách xã hội của TP.HCM, như bao bà mẹ khác, cô phải ở nhà, vừa làm việc, quán xuyến nhà cửa, chăm sóc con cái. Trải nghiệm "cân cả thế giới" trong thời gian đó, với Esther chứa rất nhiều bài học quý.

Bọn trẻ đã mất tự do

Theo Esther Nguyễn, Covid đã có một tác động sâu sắc đến trẻ em. Dù dễ thích nghi nhưng chúng đã mất đi một phần tuổi thơ, mất tự do vui chơi bên ngoài, giao lưu với những người khác trong giai đoạn phát triển rất quan trọng. Sự phát triển về mặt xã hội của chúng đã bị đình trệ. Điều này khác với bất kỳ thế hệ nào trước đây.

"Đại dịch cũng làm tăng nguy cơ lo lắng, trầm cảm cho trẻ em. Người lớn cần phải hiểu và giúp trẻ củng cố, cải thiện", Esther nói. Trong khi trẻ em cần người lớn dành thời gian như vậy, thì phụ huynh cũng lại có hàng trăm áp lực khác, từ cơm áo gạo tiền đến việc phải thích nghi với làm việc ở nhà, vừa làm việc vừa chăm con… Do vậy, việc làm cha, làm mẹ trong đại dịch này còn khó khăn hơn rất nhiều lần.

Để thích ứng với điều kiện mới, Esther phải vận dụng nguyên tắc: tất cả cùng cố gắng. Tất cả các thành viên đều phải làm việc cùng nhau để hoàn thành các công việc nhà.

Định nghĩa lại học trực tuyến

Trong suốt mùa hè vừa rồi, khi biết các con sẽ không được đến trường, Esther phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc học của các con trên môi trường trực tuyến. Cô đăng ký cho cậu bé 4 tuổi của mình tham gia lớp làm quen với máy tính với giáo viên, xem và tương tác với những đứa trẻ khác trên mạng. Để con có thể ngồi học trước máy tính, cô phải dành thời gian để cậu nhóc hiểu được khái niệm học trực tuyến là gì và lý do tại sao trường học giờ lại nằm ở… "phía sau màn hình". Tất nhiên, bé vẫn không thể tự ngồi và tham gia vào lớp học một mình được, mẹ cần phải ngồi cạnh con để nhắc con chú ý.



"Mỗi lứa tuổi, sẽ có những khó khăn riêng trong việc học trực tuyến và mỗi đứa trẻ thích ứng với việc học trực tuyến khác nhau", Esther chia sẻ. Cô nhóc 11 tuổi của Esther khá độc lập và có thể tự học và quản lý các lớp học của mình. Cậu 9 tuổi thì ít có động lực học trực tuyến hơn nên cha mẹ có con ở tuổi này cần được thúc đẩy để anh chàng tương tác với các lớp học nhiều hơn. "Phải thừa nhận rằng, để trẻ thực sự học được qua màn hình rất khó nhưng trong bối cảnh này, phải cho trẻ thấy rằng chúng vẫn cần phải tiến bộ, được học hỏi và vui vẻ khi học", Esther chia sẻ.

Theo Esther, cha mẹ cần nhìn nhận việc học trực tuyến cởi mở hơn. Nếu có thể, hãy dành một không gian học tập riêng biệt. Cha mẹ có thể giúp con cân bằng việc học với các hoạt động học trực tuyến, đặt lịch trình cụ thể cho việc học cả online lẫn offline để tạo thói quen cho con. Bố mẹ có thể qua các tài liệu mà con đang học, để con tự đưa ra câu trả lời và đảm bảo rằng chúng đã hiểu được các khái niệm.

Thời gian ngắn, nội dung phải chất lượng

Đồng hành với con trong việc học trực tuyến, Esther cho rằng, các giờ học online nên ngắn gọn, không nên kéo dài quá 30 phút đối với trẻ em từ lớp hai trở xuống hoặc hơn 1 tiếng đối với học sinh trung học cơ sở. Các mẹ cũng cần khen thưởng để khuyến khích, xây dựng thời gian nghỉ ngơi về mặt tinh thần.

Theo Esther, trẻ em học tốt nhất khi chúng cảm thấy gắn kết với nội dung và thấy mình có liên quan đến nội dung đó. Do vậy, cha mẹ nên tìm kiếm nội dung an toàn và hấp dẫn giúp trẻ hình thành trí tưởng tượng, sáng tạo... Một khi đứa trẻ tò mò về một chủ đề, chúng sẽ muốn và yêu cầu nhiều hơn, mong muốn học hỏi. Đây cũng là lý do khi xây dựng POPS Kids Learn, cô đặt tiêu chí hấp dẫn, thú vị lên hàng đầu. Ví dụ, series giải trí giáo dục (edutainment) về STEM để trẻ có thể khám phá các chủ đề chính như khoa học và công nghệ thông qua các thí nghiệm. "STEM là một cách học thụ động, nhưng sau đó sẽ kích thích sự tò mò muốn tìm hiểu thêm và muốn tự mình thử các thí nghiệm", Esther nói.

Cùng với STEM, POPS Kids Learn còn có 150 khóa học tương tác trực tiếp ở nhiều lĩnh vực khác như âm nhạc, toán, khiêu vũ, nấu ăn... để tất cả trẻ em đều có thể tiếp cận các lớp học của mình, cho phép chúng tương tác với những đứa trẻ khác để chúng không cảm thấy bị xa cách trong những ngày phải ở nhà quá lâu.

Việt Nam đang "bình thường mới". Esther cho biết, bình thường mới của cô sẽ rất thận trọng, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con và giúp chúng tiếp tục khám phá và học hỏi trực tuyến một cách an toàn và hiệu quả.

