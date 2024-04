Cách lựa chọn xe đẩy an toàn cho bé, tiện lợi cho ba mẹ

Lựa chọn loại xe đẩy phù hợp với độ tuổi của bé

Với khung xương trẻ em chưa phát triển hoàn thiện, việc sử dụng xe đẩy quá rộng hay quá hẹp sẽ gây ảnh hưởng đến dáng người của trẻ. Do đó, ba mẹ cần ưu tiên chọn xe đẩy sao cho phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển của trẻ:

Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi: Việc phát triển hệ xương của trẻ trong 6 tháng đầu đời là vô cùng quan trọng. Ba mẹ nên chọn những loại xe đẩy điều chỉnh được nhiều tư thế như ngả phẳng, dựng đứng phù hợp với cơ thể trẻ sơ sinh.

Từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi: Giai đoạn này bé đã có thể ngồi vững vàng nên ba mẹ có thể lựa chọn những loại xe có chức năng ngồi và dễ gấp gọn giúp cho ba mẹ thuận tiện hơn trong việc mang theo khi cho bé ra ngoài.

Giai đoạn từ 12 tháng tuổi trở lên: Lúc này bé đã có thể tự khám phá được thế giới xung quanh bằng chính đôi chân của mình. Xe đẩy chỉ cần ưu tiên tiêu chí gọn nhẹ nhưng chắc chắn để đảm bảo an toàn cho bé.

Nên lựa chọn xe với cấu tạo chắc chắn

Xe đẩy an toàn là xe đẩy có phần khung xe chắc chắn. Khung xe chất lượng tốt thường được làm bằng hợp kim nhôm, thép kiên cố, có khả năng chịu lực tốt và đảm bảo di chuyển mượt mà, hạn chế rung chấn ảnh hưởng đến cơ thể của trẻ.

Tiện ích bổ sung

Các tiện ích đi kèm cũng là yếu tố ba mẹ cần quan tâm để tăng cường tính bảo vệ, mang lại cho bé yêu sự chăm sóc ân cần, chu đáo nhất dù ở bất cứ đâu:

Mái che xe đẩy: Đây chính là lá chắn bảo vệ bé khỏi các tác nhân gây hại bên ngoài. Nên ưu tiên các loại mái che chống thấm nước và điều chỉnh được nhiều góc độ, giúp bé hạn chế các ảnh hưởng từ ô nhiễm, khói bụi, mùi hôi và ánh sáng mặt trời.

Đai an toàn: Việc sử dụng đai an toàn để giữ cố định trẻ trên xe đẩy là vô cùng cần thiết. Ba mẹ hãy lựa chọn những sản phẩm có đai an toàn chắc chắn, nhưng không gây cọ xát khó chịu cho bé yêu. Đồng thời, xe đẩy có đai an toàn đi kèm nấc điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của trẻ là điểm cộng lớn mà ba mẹ không nên bỏ qua.

Xe đẩy 2 chiều: Việc có thể đổi chiều xe đẩy giúp cho ba mẹ quan sát được bé trong suốt hành trình di chuyển.

Hệ thống giảm xóc: Việc lựa chọn những loại xe có hệ thống giảm xóc giúp bảo vệ bé toàn diện hơn bởi khả năng giảm chấn thương không mong muốn lên cơ thể của trẻ khi di chuyển qua khu vực địa hình xấu.

Gấp gọn dễ dàng: Để ba mẹ dễ dàng hơn trong việc di chuyển cùng bé thì ba mẹ nên ưu tiên những dòng xe dễ dàng gấp gọn bằng một tay và tự đứng vững sau khi gập.

Lựa chọn xe đẩy thoải mái, êm ái, dễ chịu cho bé

Xe đẩy là người bạn đồng hành, sát gần bên bé trong suốt những năm tháng đầu đời. Vậy nên, ba mẹ nên lựa chọn những sản phẩm xe đẩy sử dụng chất liệu vải chất lượng, êm ái, thông thoáng, có khả năng chống thấm nước, chống nắng cao giúp bé thoải mái trong suốt quá trình sử dụng. Đồng thời, xe đẩy cần điều chỉnh được các chế độ khác nhau để phù hợp với nhu cầu di chuyển của bé.

Xe đẩy gấp gọn cho bé là sản phẩm hỗ trợ bố mẹ chăm sóc bé trong những chuyến đi trở nên thuận tiện hơn. Vậy nên ba mẹ cần cân nhắc lựa chọn kĩ từ chất liệu, xuất xứ cũng như tính năng để đảm bảo sự an toàn cho bé, đồng thời thuận tiện nhất cho ba mẹ.