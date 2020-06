Cách hành xử có "1-0-2" của nhà Meghan: Bỏ Canada không một lời cảm ơn còn để lại khoản chi phí kếch sù để người khác gánh

Vợ chồng Harry - Meghan Markle cùng con trai Archie đang định cư tại Los Angeles (Mỹ) từ tháng 3 vừa qua nhưng dường như họ đã lãng quên một điều, đó là nói lời cảm ơn với người dân Canada khi đã cưu mang và hỗ trợ cặp đôi trong một khoảng thời gian ngắn.

Trước khi chuyển đến Mỹ, nhà Sussex đã sinh sống ở đảo Vancouver (Canada) từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020. Sau đó, họ đã âm thầm rời khỏi Canada không hề nói lời từ biệt hay cảm ơn để đến Mỹ trước khi biên giới 2 quốc gia đóng lại vì đại dịch Covid-19. Trong khi nhà Sussex đang sống hưởng thụ yên ổn tại căn biệt thự triệu đô của bạn mình thì người dân Canada đang phải gánh khoản tiền phục vụ cho việc ăn ở, chi phí của cặp đôi này.

Việc nhà Sussex đến Canada đã gây ra nhiều tranh cãi.

Trang Page Six và Liên đoàn người nộp thuế Canada cho hay, Meghan và Harry đã tiêu tốn hơn 41.5000 USD (gần 1 tỷ đồng) chi phí bảo mật từ ngày 18/11/2019 cho đến ngày 19/1/2020. Khoản tiền này không bao gồm lương của các sĩ quan cảnh sát bảo vệ họ, chỉ gồm: tiền làm thêm giờ, đi lại, ăn uống, sự cố và phòng ở cho cảnh sát Canada trong thời gian họ lưu trú, chưa tính các khoản phát sinh khác, do đó con số thực tế còn cao hơn nữa. Bên cạnh đó, chi phí bỏ ra cho tháng 2 và tháng 3 vẫn chưa được công bố và chắc chắn nó tiếp tục sẽ là con số khổng lồ.

Chính quyền Canada từng tuyên bố họ sẽ chi trả toàn bộ phí an ninh cho nhà Sussex và số tiền khổng lồ này sẽ do người nộp thuế Canada chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, gần 100.000 người Canada đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu chính phủ không sử dụng tiền của họ để chi trả phí an ninh cho nhà Sussex. Nếu Canada không đưa ra một kết luận rõ ràng, chắc chắn số người phản đối sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Còn về phía nhà Sussex, họ hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước thông tin này. Rõ ràng họ đã nợ người dân Canada một lời cảm ơn nhưng quan trọng hơn cả họ đã nợ ân tình của đất nước Canada khi dang tay chào đón họ bằng thái độ niềm nở, chu đáo nhất. Một số ý kiến cho rằng, vợ chồng Harry - Meghan nên chủ động chi trả số tiền trên để giữ lấy hình ảnh và danh dự của họ.

Cách hành xử của nhà Sussex khiến nhiều người chán ngán.

Rõ ràng cặp đôi luôn khát khao tự chủ tài chính và không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai nhưng trên thực tế, họ lại sống dựa vào những người khác. Nếu nhà Sussex không đưa ra cách ứng xử hợp tình hợp lý với người dân Canada chắc chắn không còn một quốc gia nào dám chào đón họ nữa.

Nguồn: The Sun