Cách giảm cân "tàn khốc" của Park Min Young

Trong thế giới diễn xuất, không ít diễn viên Hàn Quốc sẵn sàng thay đổi ngoại hình một cách cực đoan để phục vụ cho tạo hình của nhân vật. Từ giảm cân, thay đổi vóc dáng cho đến thực hiện những chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, việc biến đổi hình thể đôi khi còn được xem là yếu tố quan trọng để thể hiện chiều sâu tâm lý và hoàn cảnh sống của nhân vật. Tuy nhiên, những phương pháp đó không phải lúc nào cũng an toàn hay dễ chịu.

Park Min Young cũng là một trong những diễn viên không ngại hi sinh để "biến hình" cho vai diễn. Mỹ nhân sinh năm 1986 từng gây sốc khi giảm xuống còn 37kg trong Marry My Husband cùng diện mạo gầy trơ xương, thiếu sức sống. Mới đây, tại buổi họp báo cho bộ phim truyền hình sắp lên sóng Siren’s Kiss, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý của dân tình khi công khai chia sẻ về quá trình giảm cân để hóa thân vào nhân vật Han Seol Ah – một phụ nữ cô đơn, đầy ám ảnh và bị mắc kẹt trong những biến cố đau buồn.

Park Min Young xuất hiện mảnh mai tại họp báo phim mới đây. (Nguồn: Instagram)

Trong phim, Han Seol Ah là một người phụ nữ từng trải qua những sự kiện bi thảm liên tiếp khiến cô dần mất đi cảm giác về bản thân và cuộc sống bình thường – đến mức cô gần như không ăn uống gì, chỉ sống bằng nước và đôi khi là rượu trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của mình. Để diễn trọn vẹn cái khung tâm lý đậm chất bi kịch đó, Park Min Young cho biết cô đã quyết định thực hiện một chế độ ăn cực kỳ khắc nghiệt trong suốt thời gian quay phim. Cụ thể, minh tinh xứ Hàn đã ăn kiêng theo chế độ khắc nghiệt: Uống 3 lít nước mỗi ngày và gần như không nạp thêm thức ăn khác để phù hợp với trạng thái nhân vật.

Park Min Young chỉ uống 3 lít nước mỗi ngày để hóa thân thành nhân vật. (Nguồn: Instagram)

Không khó hiểu khi thông tin này lan truyền nhanh chóng và ngay lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ cũng như cư dân mạng. Một số người khen ngợi tinh thần hy sinh và thái độ chuyên nghiệp của Park Min Young – họ cho rằng việc tập trung vào vai diễn như vậy là minh chứng cho bản lĩnh và tài năng diễn xuất của cô. Nhưng cũng có không ít ý kiến bày tỏ lo ngại sâu sắc về cách giảm cân cực đoan này, đặc biệt khi mức cân như vậy có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe nếu kéo dài.

Trước những quan ngại đó, Park Min Young đã trấn an người hâm mộ rằng cô đã trở lại với trạng thái cân nặng bình thường sau khi kết thúc quay phim, và nhấn mạnh mình đã nhanh chóng hồi phục sau quá trình nhập vai kỹ lưỡng. Cô thừa nhận việc đẩy bản thân vào một “không gian cảm xúc rất tối” là điều cần thiết cho vai diễn, nhưng cũng khẳng định bản thân hiểu rõ giới hạn và biết cách chăm sóc sức khỏe khi hoàn thành công việc.

Nữ diễn viên không ngần ngại theo đuổi chế độ ăn kiêng cực đoan để phục vụ vai diễn. (Nguồn: Instagram)

Park Min Young từng có một khoảng thời gian dài khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi xuất hiện với diện mạo gầy gò đến mức “báo động”. Trong nhiều sự kiện hay ngay cả những khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên lộ rõ thân hình mảnh khảnh, cánh tay khẳng khiu và phần xương quai xanh nhô cao. Không ít khán giả nhận xét cô trông thiếu sức sống, thậm chí phần nào đánh mất vẻ đẹp quyến rũ, tràn đầy sức sống từng làm nên thương hiệu. Trên các diễn đàn, người hâm mộ liên tục bày tỏ sự quan ngại về tình trạng sức khỏe của minh tinh xứ Hàn, mong cô sớm lấy lại phong độ và vóc dáng cân đối, rạng rỡ như trước.

Vóc dáng của Park Min Young trở thành chủ đề bàn tán trên MXH trong suốt 1 khoảng thời gian. Việc ép cân quá gầy khiến gương mặt cô trở nên hốc hác, thậm chí đôi lúc biến dạng khó nhận ra. (Nguồn: Instaram)

Nguồn: Koreaboo