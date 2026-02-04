Cách D’Maris định vị hình ảnh buffet quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh

Thị trường buffet và sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng đô thị

Vài năm trở lại đây, thị trường buffet tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng về số lượng thương hiệu, cả nội địa lẫn quốc tế, phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Các thương hiệu buffet không còn nhiều dư địa để cạnh tranh bằng giá hay quy mô món ăn đơn thuần. Thay vào đó, khả năng nhận diện thương hiệu rõ ràng, cùng trải nghiệm ổn định ở mọi điểm chạm, đang trở thành yếu tố phân hóa quan trọng.

Thực khách đô thị không chỉ quan tâm đến số lượng món ăn, mà ngày càng đặt kỳ vọng cao hơn vào trải nghiệm tổng thể, bao gồm chất lượng dịch vụ, không gian, tính đồng bộ và câu chuyện thương hiệu.

Sự thay đổi này đang định hình lại cuộc chơi trong phân khúc buffet trung và cao cấp, đồng thời đặt ra cơ hội lẫn thách thức cho các thương hiệu buffet quốc tế như D’Maris tại thị trường Việt Nam.

Trải nghiệm tổng thể và tính đồng bộ trong mô hình buffet của D’Maris

Đối với các chuỗi nhà hàng quốc tế, xây dựng thương hiệu không chỉ nằm ở thông điệp truyền thông mà còn được thể hiện xuyên suốt trong cách vận hành và cảm nhận thực tế của thực khách. Sự liền mạch giữa những gì thương hiệu cam kết và cảm nhận trong quá trình dùng bữa đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin và sự ghi nhớ dài hạn.

Tại D’Maris, buffet được tổ chức theo một định hướng rõ ràng, từ không gian, thực đơn đến phong cách phục vụ. Mô hình vận hành ổn định giúp thực khách dễ dàng nhận diện và hình thành kỳ vọng nhất quán khi quay lại nhà hàng.

Song song với thực đơn đa dạng, không gian nhà hàng được đầu tư theo phong cách hiện đại, rộng rãi và linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ bữa ăn gia đình đến các buổi tiếp khách hay gặp gỡ đối tác.

Dịch vụ được xem là yếu tố hoàn thiện giá trị mà mô hình buffet mang lại tại D’Maris.. Sự thống nhất trong phong cách phục vụ và quy trình vận hành giúp đảm bảo trải nghiệm của thực khách diễn ra liền mạch, đồng thời góp phần duy trì hình ảnh một thương hiệu buffet quốc tế có định hướng phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam.

Chất lượng nguyên liệu – nền tảng bền vững trong chiến lược phát triển thương hiệu

Bên cạnh việc tối ưu tổng thể và mô hình vận hành, chất lượng nguyên liệu được xem là yếu tố cốt lõi trong cách D’Maris xây dựng và duy trì giá trị thương hiệu. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, nhà hàng kiên định với nguyên tắc toàn bộ nguyên vật liệu đều được mua mới và sử dụng trong ngày, hạn chế tối đa việc lưu trữ kéo dài nhằm đảm bảo độ tươi ngon và an toàn thực phẩm.

Định hướng này đặt ra yêu cầu cao đối với hệ thống vận hành, từ việc lựa chọn nhà cung cấp đến tổ chức bếp và nhân sự. Đồng thời, đây cũng là nền tảng giúp D’Maris duy trì chuẩn mực cho món ăn – yếu tố mang tính quyết định đối với một mô hình buffet quy mô lớn.

Trước những lo ngại xoay quanh an toàn thực phẩm trên thị trường, nguyên tắc sử dụng nguyên liệu tươi mới trong ngày không chỉ là một lựa chọn chiến lược về mặt vận hành, mà còn trở thành một điểm sáng trong câu chuyện thương hiệu của D’Maris.

Cam kết này góp phần xây dựng niềm tin với thực khách đô thị – nhóm khách hàng ngày càng khắt khe trong việc đánh giá tính minh bạch, sự chỉn chu và tiêu chuẩn an toàn của các mô hình ẩm thực quy mô lớn, đặc biệt là buffet.