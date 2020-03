Cách dạy con được nhiều người ngưỡng mộ nhưng MC Kỳ Duyên bất ngờ thú nhận: Tôi tự thấy mình là người mẹ quá tệ hại!

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng xinh đẹp, đa tài và khá thành công trong sự nghiệp nhưng lại lận đận chuyện tình duyên. Cô từng trải qua 2 cuộc hôn nhân tan vỡ, từng hẹn hò với doanh nhân David Duy Hân nhưng cũng chia tay. Nữ MC xinh đẹp có 2 con gái với người chồng đầu tiên Maili Nguyễn và Yenli.

Dù làm mẹ đơn thân nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên có cách giáo dục con cái khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô tôn trọng sự lựa chọn của con gái, miễn sao điều đó khiến các con được sống thật với chính mình, làm việc với đam mê và không hại ai.

MC Kỳ Duyên tôn trọng sự lựa chọn của con gái.

Kỳ Duyên tâm sự, cô luôn dặn con phải chọn nghề mình thích và đam mê chứ không phải vì tiền. Việc con gái chọn ngành nào cũng khiến cô hãnh diện, tuy nhiên khi Yenli làm nhạc công trong show của mẹ thì "vừa hãnh diện vừa hạnh phúc".

Bà mẹ 2 con còn luôn chú trọng dạy Maili Nguyễn và Yenli sự tự lập. Ngoài ra, điều khiến những khán giả trong nước cảm thấy ngưỡng mộ nhất bởi MC Kỳ Duyên luôn giáo dục con nhớ về cội nguồn.

Cô cũng luôn nhắc nhở 2 con gái nhớ về cội nguồn.

Cách dạy con được đánh giá cao là thế nhưng mới đây, nữ MC hải ngoại bất ngờ tâm sự rằng mình là một người mẹ tồi. Cụ thể, trên kênh Youtube của MC Kỳ Duyên đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô ngồi chia sẻ cùng chị em phụ nữ những bài học và cách để có được hạnh phúc trong cuộc sống. Qua đó, nữ MC tiết lộ thêm những câu chuyện về bản thân mình.

Trong số đó, bà mẹ 2 con có nói về chuyện bản thân chưa phải là người mẹ tốt. "Khi nhìn một người mẹ khác chăm sóc con, tôi tự thấy mình là người mẹ quá tệ hại, khi cứ cuối tuần là lại phải đi show, không có dịp để gần con. Tôi phải nhờ bà hoặc người khác chăm con hộ.

Tất nhiên, vẫn có những lúc con tôi có những sự kiện trọng đại, tôi phải hủy show để bay về dự. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ, tôi chưa làm tròn bổn phận của người mẹ.

Tôi cứ nghĩ, con tôi lớn đến nhường này, chưa gặp gì sai lầm là do tôi may mắn, do con nó tự giỏi. Thậm chí, tôi còn tự hỏi sao nó có thể giỏi được khi có một bà mẹ như tôi" - MC Kỳ Duyên chia sẻ.

Thế nhưng, bà mẹ 2 con lại nhận ra rất nhiều người khen ngợi cách giáo dục của mình. Và MC Kỳ Duyên cũng nhận ra, thay vì cứ đi so sánh bản thân với các bà mẹ khác chỉ khiến bản thân tự ti, kém cỏi, tồi tệ mà thôi.

MC Kỳ Duyên cho biết: "Trong chúng ta, không ai hoàn hảo cả. Muốn tìm đến hạnh phúc thì đừng bao giờ so sánh vì sẽ có những người giỏi hơn, đẹp hơn khiến ta bất mãn với cuộc sống. Từ đó, mình sẽ bị sụp đổ dần dần và khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Mỗi người trong chúng ta sinh ra đều có một ý nghĩa, được ban cho sứ mệnh riêng, nên đừng so sánh mình với người khác".

Có lẽ chính sự lạc quan và tích cực ấy của cô đã khiến 2 con gái Maili Nguyễn và Yenli luôn tự tin, sống hết mình với đam mê.