Cách chăm sóc gia đình của gen Z: Chủ động nhiều hơn

Gen Z (những người có năm sinh từ 1997 tới 2012) sinh ra và lớn lên trong thời kỳ bùng nổ công nghệ. Chính điều này đã tạo nên một thế hệ gen đầy Z linh hoạt, cởi mở và đặc biệt là luôn chủ động trong các tình huống từ học tập, công việc cho đến việc chăm sóc gia đình.

Chủ động tìm hiểu để tạo nên bữa ăn thơm ngon và đầy dinh dưỡng

Nhiều người nội trợ thuộc thế hệ gen Z cho biết, họ dành nhiều thời gian để lên mạng tra cứu công thức nấu ăn, thông tin dinh dưỡng của các nguyên liệu, gợi ý thực đơn trong tuần,... Bởi họ nhận thức được rằng chế độ ăn uống hàng ngày có tác động rất lớn đến sức khỏe.

Việc chủ động tìm hiểu các kiến thức khoa học trên mạng, giúp người nội trợ gen Z tạo nên những bữa ăn không chỉ thơm ngon mà còn giàu dưỡng chất cho cả gia đình.

Gen Z chủ động chăm sóc gia đình thông qua những bữa cơm thơm ngon và giàu dinh dưỡng.

Chủ động thể hiện tình cảm với người thân

Đối với gen Z, sự phát triển của mạng xã hội không làm tình thân phai nhạt đi mà là giúp họ chủ động hơn. Chẳng hạn con cái chủ động liên hệ gọi điện hỏi thăm cha mẹ dù phải sinh sống và làm việc ở xa.

Ngoài ra, công nghệ còn giúp gen Z chủ động thể hiện tình cảm với người thân thông qua nhiều cách khác nhau như: tặng voucher (mua sắm, du lịch, spa,...), đặt và gửi quà tặng thông qua các đơn vị vận chuyển,...

Những thiết bị công nghệ giúp gen Z thể hiện sự quan tâm, chăm sóc gia đình tốt hơn khi ở xa.

Chủ động giúp con cái phát huy tối đa tiềm năng

Cha mẹ gen Z chủ động đồng hành cùng con cái trong hành trình lớn khôn. Không chỉ bên cạnh khích lệ, động viên và giúp con nhận ra tiềm năng của bản thân, cha mẹ thuộc thế hệ này còn chủ động tìm kiếm những giải pháp để giúp con phát triển những tiềm năng đó. Chẳng hạn khi nhận thấy con có năng khiếu thể thao, cha mẹ gen Z sẽ chủ động tìm kiếm những lớp học phù hợp với lứa tuổi để giúp con phát huy tối đa tiềm năng đó từ sớm.

Cha mẹ gen Z không ép buộc mà chủ động và đồng hành cùng con trên hành trình khám phá tiềm năng của bản thân.

Chủ động chăm sóc sức khỏe gia đình bằng việc thăm khám định kỳ

Gen Z không chờ đợi đến khi mắc bệnh mới tìm kiếm giải pháp, thay vào đó thế hệ này luôn chủ động trong việc duy trì và nâng cao sức khỏe. Song song những bữa ăn khoa học, thiết lập thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục đều đặn... gen Z còn chủ động khám sức khỏe định kỳ cho bản thân và gia đình.

Gen Z không còn xem khám sức khỏe là chuyện "căng thẳng". Bởi thay vì tâm lý "sợ phát hiện ra bệnh" đối với gen Z khám sức khỏe định kỳ là lúc chúng ta lắng nghe cơ thể, từ đó có những điều chỉnh phù hợp để sống tốt và khỏe hơn mỗi ngày.

Chủ động tạo dựng quỹ phòng thân từ sớm, yên tâm tận hưởng bình yên bên gia đình

Không chờ "nước đến chân mới nhảy", nhiều gen Z đã chủ động bảo vệ gia đình và bản thân bằng nhiều phương pháp khác nhau. Nhiều gen Z đã chủ động nhờ bạn bè, người quen gợi ý nên mua bảo hiểm sức khỏe nào cho gia đình, hay làm thế nào để có quỹ dự phòng vững chắc. Peace of Mind – Yên tâm là khi Tâm yên, bởi khi bản thân và gia đình cảm thấy được bảo vệ cả về tài chính lẫn cảm xúc, gen Z sẽ thoải mái tận hưởng cuộc sống.

Vì thế, thế hệ gen Z ngày nay đã chủ động tham gia những loại bảo hiểm sức khỏe gia đình cộng lập như bảo hiểm y tế để hỗ trợ một phần chi phí khi điều trị bệnh lý. Họ cũng thường tham gia thêm bảo hiểm nhân thọ để tạo quỹ dự phòng, giúp bảo vệ tài chính gia đình trước rủi ro bất ngờ trong cuộc sống.

Có thể thấy, sự thay đổi trong việc chăm sóc gia đình của thế hệ gen Z theo hướng chủ động hơn là một tín hiệu tốt. Bởi giữa cuộc sống bộn bề, đầy lo toan nhưng hiện nay, sự chủ động sẽ giúp gen Z bảo vệ những người thân yêu tốt hơn, từ đó thêm yên tâm và vững vàng để vượt qua đạt được hoài bão.