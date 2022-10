Cách bảo quản thịt trong tủ lạnh tươi ngon, giữ nguyên dinh dưỡng

Thịt tươi cung cấp nhiều chất đạm, sắt và các khoáng chất cần thiết khác vì vậy là thực phẩm luôn xuất hiện trong mỗi bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người bận rộn, việc đi siêu thị, chợ... để mua thực phẩm tươi sống mỗi ngày là rất khó.



Do đó, bảo quản thịt trong tủ lạnh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Nhưng làm thế nào để thịt luôn tươi ngon khi bảo quản trong tủ lạnh? Hãy tham khảo những mẹo sau đây:

Làm sạch và bọc kín

Để đảm bảo độ tươi ngon của thịt, nên chia thực phẩm này thành nhiều phần đủ cho một lần dùng. Nếu để lượng thịt quá lớn, mỗi khi chế biến, phần còn lại sau khi rã đông sẽ không thể chế biến được nữa vì nó gây nhiều ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe.

Trước khi cho thịt vào tủ lạnh, cần rửa sạch thịt nhằm loại bỏ các chất bẩn dính vào trong quá trình mua. Sau đó để thịt ráo nước rồi cho vào túi nilon hoặc hộp nhựa.

Nếu bạn muốn bảo quản thịt dài ngày, tốt nhất nên trang bị máy hút chân không mini, tạo môi trường yếm khí giúp giữ độ tươi của thịt tốt hơn.

Bên cạnh đó, nên bọc nhiều bọc nilon khi bảo quản thịt trên ngăn đá lâu ngày để tránh làm thịt thay đổi về màu sắc, mùi vị và giảm hàm lượng chất dinh dưỡng bên trong.

Phân loại thức ăn

Không nên để thức ăn sống và chín xếp chồng lên nhau mà cần tách riêng để tránh ảnh hưởng tới mùi vị của thức ăn chín.

Thông thường, các loại thức ăn chín sẽ được sử dụng trước vì vậy nên để chúng ở vị trí thuận lợi lấy ra nhất như cửa tủ hoặc ngăn mát trên cùng.

Điều chỉnh nhiệt độ

Điều chỉnh nhiệt độ là một trong những yếu tố cần phải chú ý khi bảo quản thịt trong tủ lạnh. Bởi nếu nhiệt độ quá thấp sẽ khiến thực phẩm bị đông đá, mất nước, giảm vị ngon khi nấu. Nhưng nếu để nhiệt độ không đủ lạnh sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập, phân hủy và gây hư hỏng thực phẩm.

Nhiệt độ khuyến nghị cho ngăn mát là 0 độ C, ngăn đông đá là - 18 độ C đến 25 độ C và ngăn rau củ là 1 - 4 độ C.

Thời gian bảo quản

Thời gian bảo quản trong tủ lạnh của mỗi loại thực phẩm không giống nhau, vì vậy nên phân loại chúng theo từng nhóm thực phẩm bảo quản được lâu và phải dùng trong tuần.

Cụ thể như: Bò bít tết, thịt quay từ 3 – 5 ngày; Thịt xay, xúc xích tươi từ 1 – 2 ngày; Xúc xích chín đã mở gói thì 1 tuần, chưa mở gói thì 2 tuần; Thịt muối có thời gian bảo quản trong tủ lạnh là 7 ngày; Thịt lợn tươi để nhiệt độ thích hợp là – 1 đến 3°C, thời hạn bảo quản tối đa 3 tháng.

Lưu ý khi cho thịt tươi vào tủ lạnh không nên để các túi thịt quá khít nhau và thay vào đó nên sắp xếp giữa các túi thịt có khoảng cách đều nhau để các luồng khí lạnh có thể lưu thông và làm lạnh đều miếng thịt.

Theo Realsimple