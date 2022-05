Các nghệ sĩ cháy hết mình tại đêm gala Festival thanh niên Đông Nam Á 2022

Đơn vị truyền thông Kim Cương gồm Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) với các thương hiệu Bia Hanoi BOLD & Light, Bia Hơi Hà Nội và Nước tinh lọc UNIAQUA.

Đồng thời, chương trình có sự góp mặt của đơn vị truyền thông vàng là VinID, VinShop, One Housing, Hiệp hội Nông – Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam (aT Vietnam), Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Công đoàn GTVT - SunTravel Sân khấu chính của sự kiện được lắp đặt hoành tráng ở khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thu hút rất đông khán giả cùng TNV cả nước cùng hòa mình vào bầu không khí tưng bừng chào đón mùa SEA Games 31.

Đại nhạc Hội Thanh niên, Sinh viên chào đón SEA Games lần thứ 31 bùng nổ với sự xuất hiện của hàng loạt ca sĩ Vpop đình đám nhất hiện nay.

Hoàng Thùy Linh mang đến loạt hit mang âm hưởng dân gian đương đại được đông đảo công chúng yêu thích: Gieo Quẻ, See Tình,...

Cùng với đó là "chàng thơ" Quân A.P với chất giọng trầm ấm đặc trưng và vẻ điển trai "không thể chối từ" khiến khán giả nghe nhạc "rung rinh" với bài hát in đậm dấu ấn tên tuổi như Bông Hoa Đẹp Nhất, You Are My Crush. Quân AP còn mang đến cho khán giả một ca khúc rất đỗi quen thuộc với người dân Việt Nam mang tên Dậy mà đi.

Da LAB với chất nhạc độc đáo mang đến nguồn năng lượng tích cực, khuấy động bầu không khí đêm gala cùng các bài hát quen thuộc: Thanh xuân, Gác lại âu lo, Thức giấc và Bài ca tuổi trẻ.

Ca sĩ Tăng Duy Tân cùng các ca khúc tạo nên tên tuổi: Tình Đầu, Mashup Ngây Thơ – Dạ Vũ là gam màu ấn tượng giúp đêm nhạc thêm phần đặc sắc.

Khép lại buổi gala là sự xuất hiện của Phong Max cùng loạt set nhạc điện tử bùng nổ khiến bầu không khí trở nên nháo nhiệt hơn bao giờ hết.

Trong khuôn khổ Festival còn nhiều hoạt động hấp dẫn như: Gian hàng trưng bày những sản phẩm văn hóa đặc trưng của 11 quốc gia khu vực và các nhà tài trợ, vẽ bản đồ "Vì một Đông Nam Á đoàn kết", đi bộ hưởng ứng "Vì một Đông Nam Á đoàn kết", liên hoan nghệ thuật đường phố.

Gian hàng K-Food thu hút đông đảo sự chú ý của khách tham quan

Các khu vực triển lãm, gian hàng được chuẩn bị, trưng bày công phu, mang đến cho người tham gia Festival góc nhìn đa dạng về đặc trưng của các quốc gia; thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và là nơi giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, kết nối thanh niên khối các nước Đông Nam Á, từ đó thúc đẩy mở rộng quan hệ quốc tế với thanh niên các nước trong khu vực.

