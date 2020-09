Các loại vắc xin phòng bệnh viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu gây ra

Viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu là bệnh lý hết sức nguy hiểm do vi khuẩn gây ra. Bất kỳ ai cũng có thể là đối tượng bị căn bệnh này, nhưng tỷ lệ sơ sinh và trẻ nhỏ mắc phải chiếm nhiều nhất. Bệnh diễn tiến rất nhanh, gây tổn thương thần kinh trung ương và tử vong nhanh chóng. Vì vậy phụ huynh nên lưu ý tiêm vắc xin viêm màng não cho trẻ để hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh.



Bệnh viêm màng não do vi khuẩn não mô có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng não, nặng có thể dẫn đến phù não, tổn thương thần kinh trung ương, tăng áp suất não sọ của phù não gây ra tử vong. Diễn tiến của bệnh rất nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ nếu không được điều trị tích cực.

Vi khuẩn não mô cầu được phát hiện có 13 chủng, nhưng ở Việt Nam nguy hiểm nhất là các chủng A, B, C. Do đó, trẻ cần tiêm ngừa đầy đủ các loại vắc xin phòng viêm não mô cầu. Hiệu quả bảo vệ của vắc xin phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu lên đến 90%.

Vắc xin Mengoc phòng bệnh vi khuẩn não mô cầu tuýp BC





Vắc xin Mengoc BC 0.5ml được sản xuất bởi hãng Finlay Institue, Cuba, được nhập khẩu về Việt Nam và tiêm tại các phòng tiêm vắc xin dịch vụ. Vắc xin Mengoc BC có tác dụng phòng bệnh viêm màng não mô cầu Mengoc nhóm B và C. Vắc xin này được dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn đến 45 tuổi.



Lịch tiêm: vắc-xin viêm màng não mô cầu Mengoc BC như sau: Tiêm cho trẻ từ 6 tháng trở lên. Bé cần tiêm 2 mũi, mũi 2 cách mũi tiêm đầu 6 – 8 tuần.

Giá tham khảo: 290.000 đồng/mũi.

Vắc xin Menactra phòng bệnh vi khuẩn não mô cầu tuýp ACWY

Vắc xin Menactra phòng bệnh do vi khuẩn não mô cầu do 4 tuýp A, C, Y, W-135 gây ra. So với vắc xin Meningococcal A+C cũ, vắc xin này có bổ sung phòng bệnh thêm 2 tuýp là Y và W-135. Vắc xin Menactra do hãng dược uy tín thế giới Sanofi Pasteur sản xuất tại Mỹ, vừa được đưa vào Việt Nam đầu năm 2020.

Lịch tiêm:

Khác với Meningococcal A+C dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, Menactra có thể tiêm cho trẻ từ lúc 9 tháng tuổi, trẻ từ 2 tuổi trở lên chỉ cần tiêm 1 liều duy nhất.

- Trẻ từ 9 tháng đến dưới 2 tuổi: Tiêm 2 liều cách nhau ít nhất 3 tháng.

- Trẻ Từ 2 tuổi đến 55 tuổi: Tiêm 1 liều duy nhất.

Giá tham khảo: 1.260.000/mũi.



Trẻ đã tiêm vắc xin phòng viêm màng não mô cầu A+C, B+C có thể tiêm vắc xin Menactra hay không?

Hiện nay nhiều mẹ rất băn khoăn không biết cho con tiêm vắc xin phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu A+C hay B+C hay vắc xin mới Menactra. Theo các chuyên gia, Menactra là vắc xin phòng các bệnh do não mô cầu với 4 tuýp A, C, Y, W, do đó nếu đã tiêm vắc xin Meningococcal A + C hoặc vắc xin VA-Mengoc-BC, bố mẹ vẫn nên cho con tiêm vắc xin Menactra.