Các kiểu tóc ngắn đang hot rần rần trong phim Hàn: Kiểu số hai 10 năm nữa cũng không hết mốt

Mới đầu năm 2022, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đã vô cùng sôi động với một loạt các bộ phim hấp dẫn. Không chỉ lôi cuốn khán giả với nội dung đa dạng, phim Hàn đầu năm 2022 còn giữ vững phong độ sành điệu về cả thời trang lẫn style tóc. Xét riêng đến khoản tóc tai, phim Hàn dạo này có rất nhiều mỹ nhân tóc ngắn. Họ chủ yếu là lăng xê hai kiểu tóc hết sức thời thượng và hợp tuổi 30+, đó chính là tóc tém và tóc bob đuôi bằng.

Tóc tém

Nhân vật kết thân với kiểu tóc tém cá tính không ai khác chính là nữ diễn viên Jeon Mi Do của "Tuổi 39". Ngoài đời thực, Jeon Mi Do đã bước sang ngưỡng tứ tuần, tuy nhiên nhan sắc của cô thì trẻ trung hơn tuổi rất nhiều. Ngoài nhan sắc trong veo, tươi trẻ được trời phú thì không thể phủ nhận, kiểu tóc tém cũng góp công không nhỏ giúp Jeon Mi Do "lão hóa ngược".

Là tóc tém nhưng với độ dài cỡ ngang cằm, phiên bản tóc mà Jeon Mi Do áp dụng vẫn toát lên nét nhẹ nhàng, nữ tính chứ không bị gai góc hay cứng nhắc quá.

Kiểu tóc này còn mang đến cho nhân vật của nữ diễn viên Jeon Mi Do vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch. Để không gây nhàm chán, Jeon Mi Do sẽ biến hóa từ tóc tém mái dài trang nhã sang tóc mái lưa thưa ngọt ngào, trẻ xinh. Chưa hết, Jeon Mi Do còn nhuộm tóc màu nâu mật ong nên vẻ ngoài của cô càng thêm rạng rỡ, làn da trắng sứ được tôn lên triệt để.

Tóc bob

Kiểu tóc tém sành điệu và trẻ trung thật nhưng độ phủ sóng vẫn còn thua kém một style tóc "sừng sỏ" khác, đó chính là tóc bob. Đây là kiểu tóc không mới, nhưng chưa bao giờ hết mốt. Tóc bob đã giúp hoàn thiện hình tượng nhân vật của các nữ diễn viên như: Kim Ji Hyun (Tuổi 39), UEE (Bác Sĩ Ma) hay Seol In Ah (Hẹn Hò Chốn Công Sở).

Điểm chung của các diễn viên này là đều chọn phiên bản tóc bob đuôi bằng, rẽ ngôi lệch và ép thẳng suôn mượt. Những tưởng, lựa chọn này sẽ khiến chủ nhân trông "dừ" đi nhưng thực tế lại trái ngược. Tóc bob đuôi bằng vẫn có sự trẻ trung, hiện đại. Quan trọng không kém, tóc bob đuôi bằng ghi trọn điểm thanh lịch và chỉn chu, cực kỳ hợp với các quý cô công sở trong phim lẫn ngoài đời thực.

Áp dụng kiểu tóc bob đuôi bằng, các diễn viên Hàn sẽ chọn tông màu nhuộm nâu nhẹ nhàng, trang nhã. Nếu không thích nhuộm màu, chị em chỉ cần để tóc đen truyền thông cũng đã rất xinh đẹp, sang trọng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tóc bob đuôi bằng là lựa chọn lý tưởng cho hầu hết mọi ngưỡng tuổi, quý cô U30 hay U40 cũng đều nên quan tâm.

