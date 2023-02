Các hot mom Việt trải lòng chuyện chăm con: Bảo Thy ngày ngủ 4 tiếng, Karen Nguyễn lo lắng vì con chê sữa mẹ

Chăm sóc và nuôi dạy con cái là hành trình dài đầy hạnh phúc nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, hẳn những người làm mẹ đã trải qua cảm giác này mới thấu hiểu. Đặc biệt là với những người lần đầu làm mẹ, các hot mom đã có những cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Vợ Phan Mạnh Quỳnh

Hot mom Khánh Vy, vợ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh phần nào cảm nhận được sự khó khăn trong hành trình làm mẹ. Mới đây, trên trang cá nhân, cô đã đăng dòng trạng thái chia sẻ tâm trạng của họ sau khi con gái chào đời. Dòng chia sẻ của Khánh Vy như nói lên nỗi lòng của bất cứ người làm cha mẹ nào.

"Khi nào chúng ta mới lại được ngủ nướng trương thây vậy chồng Phan Mạnh Quỳnh", trích dòng trạng thái của Khánh Vy. Dòng tâm sự của Khánh Vy được nhiều người đồng cảm. Quả là sau khi đứa con chào đời, cha mẹ không sống vì mình nữa mà sống vì con. Đứa trẻ sơ sinh thường sống phụ thuộc vào cha mẹ nên đòi hỏi cha mẹ cần túc trực, chăm sóc con 24/7. Chính vì vậy, có được giấc ngủ ngon dường như là niềm ao ước của bất cứ bậc phụ huynh nào trong đó có vợ chồng nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Ngày 5/1/2023, Phan Mạnh Quỳnh và bà xã hot girl vui mừng chào đón con gái đầu lòng. Hai người đặt tên cho cô bé là Ốc. Nhớ lại khoảng khắc khi sinh con, Khánh Vy tiết lộ: "Trong phòng sinh khi đó tiếng em bé khóc, tiếng mẹ khóc cũng không bằng tiếng bố em bé khóc. Tính ra em bé ra đời khóc không to bằng ông bố". Qua những chia sẻ của Khánh Vy thì có thể thấy Phan Mạnh Quỳnh rất yêu thương vợ con. Anh khóc vì hạnh phúc nhưng cũng vì được tận mắt chứng kiến quá trình vượt cạn của vợ.

Hồ Ngọc Hà

Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, bà mẹ có 3 con nhỏ đang ở độ tuổi đến trường thì nỗi lo cũng tăng lên gấp 3 lần. Được biết, khoảng thời gian vừa qua, cặp sinh đôi nhà Hà Hồ là bé Lisa và Leon cũng "lũ lượt rủ nhau ốm" khiến nhiều lần Leon đi học thì vắng Lisa hay chị hai Lisa khỏe mạnh thì cậu em Leon lại phải ở nhà.

Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần phải đăng tải dòng trạng thái đầy lo lắng đồng thời gửi lời khuyên tới các bà mẹ. "Những đợt dịch sốt của trẻ cứ liên tục, Lisa và Leon cứ chiến đấu hoài, thương quá. Các mẹ cẩn thận các bé nhé. Ho, người cứ hâm hấp nóng và đặc biệt mắt có ghèn nhiều ạ. Chủ nhật mà phải chạy đua với những cơn ho, đành lôi clip trước khi bệnh đăng cho có động lực nè".

Không chỉ các con trai, con gái nhà Hồ Ngọc Hà gặp tình trạng ốm đau liên miên mãi không dứt mà khoảng thời gian gần đây, rất nhiều bà mẹ cũng chung cảnh lo lắng như vậy. Nhất là những phụ huynh đang có con ở lứa tuổi đi học mẫu giáo. Theo các bác sĩ và chuyên gia y tế sức khỏe trẻ nhỏ cho biết, tình trạng này kéo dài xuất phát từ việc trẻ "nợ miễn dịch".

Khi gặp tình trạng này, việc các mẹ nên làm là: Khuyến khích con ăn uống với chế độ dinh dưỡng đa dạng; Tăng cường giúp trẻ vui chơi ngoài trời; Ngủ đủ giấc.

Karen Nguyễn

Diễn viên Karen Nguyễn sinh mổ công chúa nhỏ nặng 3,5 kg, chiều 25/10/2022. Khoảnh khắc gặp con, Karen Nguyễn hạnh phúc và ngắm mãi "cục bông nhỏ" của mình không chán. Ông xã của nữ diễn viên chia sẻ sức khỏe của hai mẹ con hiện đều tốt. Karen sinh nở thuận lợi và đúng lịch dự sinh của bác sĩ.

"Lòi ra cục bông nhỏ thấy ghét quá. Ngắm mãi không chán. Welcome to this world, our little princess (Tạm dịch: Chào mừng con đến với thế giới, công chúa nhỏ). 25/10/2022", Karen chia sẻ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Karen Nguyễn cũng chia sẻ khó khăn trong quá trình nuôi con. Cụ thể, cô viết" "Tự nhiên con em chê sữa mẹ, đưa vô là nhả là khóc, pha sữa công thức thì ăn. Làm sao đây các mẹ ơi". Có thể thấy vì là lần đầu làm mẹ nên nữ diễn viên cũng vô cùng lo lắng khi gặp tình trạng bất thường từ con.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên chia sẻ thêm tình trạng này đã kéo dài 2 ngày, sữa phải vắt ra mới uống chứ bé không bú mẹ dù trước đó mẹ cho bú xen kẽ sữa mẹ và sữa công thức. Dưới phần bình luận, nhiều người đưa ra lời khuyên cho cô: "Em thử uống bình đó xem có mùi gì lạ không?", "Bé bao nhiêu tháng, mẹ đã giãn cữ đúng tháng tuổi chưa"...

Theo các chuyên gia, một số bí quyết sẽ giúp bé bú nhiều hơn là: Hãy chắc chắn rằng bạn đang cho bé bú đúng cách và đúng tư thế; Đặt bé nằm gần bạn và khuyến khích bé bú; Nếu bé cảm thấy khó chịu, bạn có thể thử cho bé bú trong khi bé đang buồn ngủ; Duy trì thói quen cho bé bú. Tránh những thay đổi thất thường vì điều này sẽ khiến bé bực mình...

Bảo Thy

Sau 2 năm về chung nhà với chồng đại gia, nữ ca sĩ đã lên chức và nay gia nhập hội mẹ bỉm sữa của showbiz Việt. Hiện tại, sau khoảng thời gian kín tiếng thì cô cũng đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh và thông tin của con.

Là vợ của đại gia, lại sinh quý tử đầu lòng nên Bảo Thy có đầy đủ điều kiện tốt nhất để phục vụ cho hai mẹ con. Nhiều người nghĩ rằng cô sẽ rất nhàn khi có bảo mẫu, người giúp việc lo lắng. Tuy nhiên, Bảo Thy khiến nhiều người bất ngờ khi cô tự tay chăm em bé trong tháng đầu ở cữ và mỗi ngày ngủ nhiều nhất chỉ khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Giọng ca Là con gái phải xinh bày tỏ: "Thật sự tất cả những người mẹ trên cuộc đời đều là những người phụ nữ phi thường, mất ngủ và vất vả như thế nào đi nữa chỉ cần nhìn thấy con thì mọi mệt mỏi tan biến hết. Ai cũng hỏi Thy có bảo mẫu không? Trong tháng thì Thy hoàn toàn tự mình chăm con với sự giúp đỡ của chồng và bà ngoại. Mỗi ngày ngủ nhiều nhất là 4 tiếng. Có ngày thức trắng luôn vì mãi chăm và ngắm con".

Hiện tại, Bảo Thy đã có sự hỗ trợ thêm của cô điều dưỡng đến tận nhà phụ Bảo Thy chăm bé. Đồng thời cô cũng đã thuê thêm 2 bảo mẫu. Tuy nhiên, họ chỉ hỗ trợ nữ ca sĩ ở những công việc ngoài lề. Mẹ bỉm cho hay: "Thy vẫn là người ôm và chăm sóc con chính vì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của Thy".