Các điểm bán bánh Trung thu đồng loạt "mua 1 tặng 1"

Tuy nhiên, hầu hết những người mua bánh Trung thu đều thất vọng vì không được tặng những loại bánh có cùng thương hiệu mà họ đã mua như Kinh Đô, Bibica, Như Lan... Bà Kim (ngụ quận 1) mua bánh Trung thu tại một điểm bán ở quận 5 bức xúc: "Họ treo băng rôn Kinh Đô, Như Lan kèm bảng mua 1 tặng 1 nhưng lại tặng bánh của một thương hiệu khác".

Những người có kinh nghiệm mua bánh Trung thu đều nói năm nào các quầy bán bánh đều trương bảng giảm giá, khuyến mãi theo kiểu "chơi chữ", chủ yếu để thu hút khách hàng nên khi mua phải hỏi thật kỹ để tránh bị "ôm cục tức". "Nhiều chỗ treo bảng mua 1 tặng 1 nhưng qua mặt người tiêu dùng bằng chiêu mua 1 hộp 4 bánh chỉ được tặng 1 cái bánh hoặc được tặng 1 hộp 4 cái nhưng là bánh nhỏ của thương hiệu khác. Còn mua 1 được 2 thì cũng không khác gì mua 1 tặng 1, tức được tặng 2 cái bánh hoặc 2 hộp bánh nhỏ" - anh Minh (ngụ quận 3) chia sẻ.



Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh bánh Trung thu như Mondelez Kinh Đô, Bibica... đều khẳng định không có chủ trương giảm giá bánh trong suốt mùa Trung thu. Các đại lý phải bán đúng như giá công ty công bố.



Nhiều điểm bán bánh Trung thu treo bảng mua 1 tặng 1 dù còn 2 tuần nữa mới tới rằm tháng Tám.

Có điểm bán còn treo bảng mua 1 hộp thành 2 hộp

Theo ông Hoàng, bán bánh Trung thu tại khu vực 10, thị trường bánh Trung thu năm nay rất ảm đạm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Số điểm bán bánh giảm mạnh so với những năm trước vì ai cũng lo ế ẩm. "Lượng khách cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp đặt mua bánh năm nay giảm tới hơn 50% so với năm ngoái, lượng bánh đặt mua cũng giảm khá mạnh. Chẳng hạn trước đây có doanh nghiệp đặt mua hơn 200 hộp thì năm nay họ chỉ đặt vài chục hộp biếu khách hàng" - ông Mười, một đại lý bánh Trung thu ở quận Bình Thạnh, cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết các cơ sở bánh Trung thu nhỏ trên địa bàn TP HCM cũng chủ động giảm sản lượng đến vài chục phần trăm so với năm trước vì lo ngại sức mua sẽ giảm mạnh, chỉ có một số nhà sản xuất lớn cố gắng giữ sản lượng như năm ngoái. Chẳng hạn, Công ty CP Bibica cho biết công ty quyết định giữ nguyên sản lượng 600 tấn bánh Trung thu các loại như năm ngoái, đồng thời giữ nguyên giá, mặc dù giá nguyên liệu tăng 5% so với năm ngoái.