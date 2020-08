Các cửa hàng bán hàng thùng mọc lên như nấm ở Hàn Quốc được giới trẻ "phát cuồng": Đồ cũ bán theo chủ đề độc đáo, hàng hiệu lại giá rẻ theo cân

Xu hướng thích mua đồ cũ của giới trẻ Hàn Quốc

Nhiều bạn trẻ tại Hàn Quốc đang học cách sắp xếp lại tủ quần áo của mình. Loại bỏ những món đồ mà họ không thực sự muốn mặc và dành chỗ cho những bộ quần áo mới sẽ được dự đoán là thịnh hành hơn trong thời gian tới.

Nhiều chuyên gia trong giới thời trang tại Hàn Quốc cũng đã nhận xét rằng, người tiêu dùng ở đây sẽ vứt bỏ quần áo mà họ đã mặc trong năm trước vì chắc chắn chúng sẽ không được sử dụng lại.

Nhiều người trẻ đang cảm thấy tội lỗi vì hầu hết quần áo mà họ vứt đi vẫn còn nguyên vẹn và thực sự vẫn có thể mặc nếu chúng vào tay những người tiêu dùng khác.

(Hình minh họa).

Giới trẻ ở Hàn Quốc vì vậy mà chú ý đến xu hướng sử dụng lại đồ cũ. Họ phát hiện các cửa hàng nhỏ đang bán quần áo cũ với những mẫu mã hợp thời trang. Thậm chí những cửa hàng này còn nằm trong các khu phố sang trọng nhất của Seoul. Những cửa hàng như vậy sử dụng Instagram làm nền tảng chính để tương tác với khách hàng.

Lee Ji-won, 26 tuổi đến từ Seoul, cho biết: “Tôi thích mua sắm ở cửa hàng đồ cũ vì quần áo từ các thương hiệu thời trang bình dân như Zara và H&M đều có thể tìm thấy với giá vô cùng phải chăng". Cô cũng bày tỏ việc ghét những người trên phố mặc một bộ quần áo giống nhau".

(Hình minh họa).

Choi Ji-won, 27 tuổi cũng cho biết cô thích ghé thăm cửa hàng đồ cũ vì có thể tìm thấy rất nhiều món đồ độc đáo với giá cả phải chăng.

“Tôi thường mua sắm ở các cửa hàng đồ cũ vì tôi lựa chọn cách mua sắm thân thiện với môi trường khi nói đến thời trang. Tôi không muốn mua quần áo mới. Vì vậy, tôi rất vui khi thấy rất nhiều cửa hàng quần áo cũ thời thượng mở cửa những ngày này".

Jeong Ga-eun, 38 tuổi đến từ Seoul, cho biết: “Tôi đã khá do dự khi đến các chợ đồ cũ vì những sản phẩm đổ đống trông rất đồng nát. Nhưng tôi lại ngạc nhiên khi thấy các cửa hàng đồ cũ đang mọc lên như nấm. Thử mua tại đây, tôi phát hiện chất lượng quá tốt và quần áo rất hợp thời trang nên tôi nghĩ mình đã có suy nghĩ thay đổi, nó thực sự tốt hơn so với việc bạn đi mua đồ mới. Thêm vào đó, mua đồ cũ là bạn đang tham gia vào việc bảo vệ hành tinh".

Cửa hàng bán đồ cũ được ưa chuộng vì phong cách bán hàng độc đáo, sáng tạo, các sản phẩm chất lượng hướng tới giới trẻ

Một điểm khác biệt giữa các chợ hàng thùng và cửa hàng đồ cũ tại Hàn Quốc là hầu hết quần áo trong cửa hàng được bày bán đều hướng đến thị hiếu của giới trẻ.

Lee Do-hee, 17 tuổi thích mua sắm đồ cũ cho biết cô thường đi mua sắm tại Chợ trời Dongmyo nổi tiếng ở trung tâm Seoul. Nhưng quần áo họ bán ở đó không có sự nổi bật và độc đáo như các cửa hàng đồ cũ mới mọc lên ở Seoul.

Những cửa hàng đồ cũ tại Hàn Quốc mang tới trải nghiệm mua hàng giá rẻ nhưng chất lượng cao. (Hình minh họa).

Cửa hàng Million Archive ở Seongsu-dong, phía đông Seoul, là một trong số đó. Cửa hàng này không lựa chọn hình thức bán cố định mà sẽ lập kế hoạch bán những món đồ cũ theo chủ đề và dịp đặc biệt. Ví dụ vào Giáng sinh năm ngoái, Million Archive đã mở bán trong vài ngày chỉ với sản phẩm áo len Giáng sinh. Khoảng 4.000 đến 5.000 áo len với thiết kế Giáng sinh đã được bán.

Jeong Eun-sol, người sáng lập Million Archive, cho biết hầu hết khách hàng của cô ở độ tuổi thanh thiếu niên, trong khoảng 20 tuổi và cửa hàng cũng đã lựa chọn những sản phẩm quần áo cũ phù hợp với lứa tuổi này.

Jeong cho biết: “Đầu năm ngoái, chúng tôi đã mở một đợt bán chỉ dành cho áo sơ mi và sau đó vào tháng 5 chúng tôi lại chỉ bán váy cũ. Những chủ đề với khái niệm thời trang khác nhau khiến họ tập trung vào cửa hàng. Có nhiều khách quay lại hơn và ghi nhận con số bán hàng cũng tăng lên".

Các sản phẩm bán theo chủ đề cụ thể với đa dạng mẫu mã. (Hình minh họa).

Trong tháng tiếp theo Jeong đã lên kế hoạch bán đặc biệt. Chủ đề cho đợt bán đồ cũ này là "Kilo Kilo". Nó có nghĩa là khách hàng có thể mua quần áo theo số kg.

Cụ thể, tổng số lượng quần áo được mua nặng dưới một kg có giá 20.000 won (390.000 đồng), 1,5 kg sẽ có giá 30.000 won (585.000 đồng) và hai kg sẽ có giá 40.000 won (780.000 đồng). Phiên bán sẽ chỉ mở cửa trong hai ngày, từ 1 giờ chiều đến 8 giờ tối nhằm mục đích kích cầu mua sắm.

Nhiều cửa hàng đồ cũ tại Hàn Quốc hướng tới mục tiêu "bán đồ cũ như đồ mới". (Hình minh họa).

Market In You là một thương hiệu chuyên bán quần áo cũ và cũng có ba cửa hàng ở Donggyo-dong, Mangwon-dong ở quận Mapo, phía tây Seoul và Nonhyeon-dong ở quận Gangnam, Nam Seoul. Thương hiệu này lại hướng tới việc bán những loại quần áo cũ nhưng trông vẫn còn như mới. Không giống như các cửa hàng đồ cũ khác, quần áo ở đây được bày bán rất chuyên nghiệp, phối tươm tất trên ma-nơ-canh, trông giống như còn mới và đôi khi nhiều người tiêu dùng bước vào vẫn không biết rằng đó là cửa hàng đồ cũ.

Kim Seong-gyeong, người đứng đầu Market In You, cho biết: “Chúng tôi có một nguyên tắc rất nghiêm ngặt khi mua quần áo cũ. Chúng tôi không chỉ chọn quần áo sạch để mua mà còn cả những món đồ không bị lỗi thời”.

Do đó, giá cả những món đồ thời trang ở đây sẽ đắt hơn so với các cửa hàng hay chợ đồ cũ truyền thống. Nhưng nếu so sánh với đồ mới, thì giá vẫn chỉ bằng một nửa giá gốc của quần áo cùng loại được bán tại các cửa hàng bách hóa. Điều này thu hút những người trẻ tìm kiếm quần áo chất lượng với giá cả phải chăng.

Kim nói thêm: “Nhiều khách hàng của chúng tôi cũng rất ý thức về sử dụng thời trang bền vững. Họ đã quen với việc tái sử dụng và chia sẻ, có lẽ vì vậy mà các cửa hàng bán lại đang có số lượng gia tăng".

Theo koreajoongangdaily