Các chị em đua nhau mua serum xịn, nhưng cô nàng này đã chỉ ra điểm sai đầu tiên khiến cho việc chăm da đổ bể ngay lập tức

Có thể thấy trong năm 2019, cái tên Biologique Recherche khiến cho cộng đồng làm đẹp chao đảo, đầu tiên phải kể đến chai lotion P50 được mệnh danh là "Đức Chúa trong chai" và tiếp theo là những chai serum với giá vô cùng đắt đỏ. Suốt 1 thời gian, gần như mọi group, mọi diễn đàn làm đẹp đều hỏi han, thảo luận về thương hiệu khá xa xỉ này. Tuy hot là vậy, nhưng Biologique Recherche cũng chia ra nhiều sản phẩm dành cho từng loại da khác nhau, nhiều chị em cứ đua nhau mua khi thấy loạt ảnh review da căng bóng mà có khi còn chưa biết đến da mình thuộc loại da gì. Nhưng tạm gác lại bước toner hay serum, bước chăm da quan trọng nhất mà các chị em thường bỏ qua đó là bước làm sạch với sữa rửa mặt.

Làm sạch da mặt là công đoạn quan trọng nhất trong quá trình dưỡng da, giúp da mặt bạn hấp thu các dưỡng chất từ đồ dưỡng một cách trọn vẹn và không lo lắng về các vấn đề da như mụn hay lỗ chân lông, lão hóa nhanh… Chọn sữa rửa mặt nhất định phải theo loại da của bạn và phải đảm bảo độ pH phù hợp để không làm tổn hại đến lớp màng bảo vệ mỏng manh cho da mặt của bạn. Dưới đây là những chia sẻ của Thùy Dương - hiện đang là chủ một Spa khá nổi tiếng tại Hà Nội để nghe những kinh nghiệm chọn sữa rửa mặt nhé.





Đã dùng qua khá nhiều sản phẩm của Biologique Recherche cũng như tư vấn cho nhiều khách hàng, mình thấy hầu hết các chị em thường không chú tâm đến việc chọn sữa rửa mặt mà đôi khi chỉ muốn biết cái gì bôi lên da giúp da căng bóng. Thực tế, sữa rửa mặt đặc biệt rất quan trọng trong việc bảo vệ lớp màng lipid của da, khi dùng các sản phẩm có độ pH quá cao hoặc quá thấp chính là lúc bạn đã vô tình phá hủy đi lớp màng bảo vệ da. Mất cân bằng pH trên da dẫn đến các vấn đề tổn thương như: Mụn, da dễ kích ứng; da khô do mất cân bằng, da khô do mất nước, da tiết ra quá nhiều dầu (do lớp màng bảo vệ da bị phá hủy làm da phải tiết ra nhiều dầu hơn để tự cân bằng lại, dẫn đến da nhiều dầu hơn... Vậy nên việc lựa chọn sữa rửa mặt là cực cực kì quan trọng.

Kinh nghiệm chọn sữa rửa mặt Biologique Recherche.

Độ pH trên da được thể hiện rõ nhất thông qua độ nhờn trên da. Bởi làn da chúng ta cần một lượng nhờn nhất định để bảo vệ và duy trì vẻ căng mịn của làn da. Độ pH lí tưởng của da dao động từ 5.5 đến 6.2.



Hầu hết mọi người thường sẽ chọn những loại sữa rửa mặt tạo nhiều bọt, tuy nhiên càng tạo nhiều bọt nghĩa là độ pH càng cao. Khi dùng, bạn sẽ có cảm giác khi áp lớp bọt bông xù lên khuôn mặt sẽ giúp cuốn trôi bụi bẩn, loại bỏ nhanh chóng bã nhờn dư trên bề mặt, cảm giác da “sạch bong kin kít”. Tuy nhiên, sản phẩm rửa mặt tạo nhiều bọt thường chứa độ pH cao, hàm lượng lớn chất xút, chất tạo bọt. Với da khô, khi sử dụng tuy giúp làm sạch da tốt nhưng lại khiến da mất đi lớp bảo vệ tự nhiên, từ đó trở nên khô ráp, sần sùi, căng rát, khiến da nhanh lão hóa, dễ bắt nắng, nhạy cảm hơn với tác hại từ môi trường. Với da nhờn và da hỗn hợp, sữa rửa mặt tạo bọt còn kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, là cơ hội cho bụi bẩn, vi khuẩn tấn công và xâm nhập. Từ đó dẫn đến tình trạng nổi mụn trầm trọng.

Chính mình ngày trước cũng lầm tưởng như vậy, da mình là da hỗn hợp dễ nổi mụn, dùng sữa rửa mặt phải thật nhiều bọt, rửa xong mặt kin kít mới nghĩ là sạch, rồi mặt khô cong, nổi mụn nên cả thanh xuân của mình chỉ để trị mụn luôn .Vì vậy, rửa mặt xong mà cảm giác "sạch bong kin kít" nghĩa là bạn đang tự tay làm tổn thương làn da của mình đấy. Các nàng cũng lưu ý thêm, ngay sau khi rửa mặt và thấm khô mặt, thì bạn nên apply ngay toner để cân bằng lại độ pH trên da. Rồi tiếp đó mới đến các bước dưỡng lần lượt thì mới có thể đạt hiệu quả tối đa.

Với kinh nghiệm dùng đồ Biologique Recherche, mình có một vài review về các sản phẩm rửa mặt như sau:

- Sản phẩm Biologique recherche Lait U: Đây là sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp với da khô, da dầu, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Thành phần chính gồm tinh dầu hạt dẻ cùng chiết xuất mầm lúa mì nên giúp nhẹ nhàng lấy sạch bụi bẩn trên da, không gây tổn hại tới lớp màng lipid.

- Sản phẩm Biologique recherche Lait E.V: Đây là sản phẩm rửa mặt dành cho da thiếu độ ẩm, thiếu sức sống. Thành phần của sản phẩm này gồm hoạt chất chống oxy hóa cùng hoạt chất tái tạo làm mềm da, giúp lấy đi bụi bẩn nhẹ nhàng và giúp da tránh được tình trạng mất nước. - Sản phẩm Biologique Recherche Lait Vip O2: Sản phẩm này không chỉ phù hợp da khô/dầu/ hỗn hợp mà còn đặc biệt dành cho da mụn và sạm nám, ngoài các hoạt chất tái tạo, lọ sữa rửa mặt này còn chứa phức hợp tổng hợp oxy cùng chất làm mềm và dưỡng ẩm, giúp làm sạch da và giúp da đều màu hơn.

Nguồn: Fb Tran Thuy Duong