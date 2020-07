Các cặp đôi "phim giả tình thật" trong showbiz Hoa – Hàn: Người viên mãn hạnh phúc ai cũng ghen tị, kẻ nửa đường đứt gánh xem nhau như người dưng

" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Showbiz là một nơi đầy ánh hào quang, có không ít cặp sao nổi tiếng nên duyên từ các bộ phim, nhưng rồi lại "đứt gánh giữa đường". Tuy nhiên,cũng có rất nhiều cặp đôi lại ở bên cạnh nhau nhiều năm, tình cảm cũng rất bền chặt khiến mọi người ngưỡng mộ.



Đặng Siêu và Tôn Lệ nên duyên từ bộ phim Hạnh phúc tựa như hoa (2005), khi đó cả hai đều chỉ là những diễn viên trẻ của showbiz Hoa ngữ. Bên nhau 5 năm, Đặng Siêu và Tôn Lệ vẽ nên cái kết hạnh phúc bằng một đám cưới viên mãn vào năm 2010, sau đó cặp đôi cũng có thêm hai con xinh xắn, đáng yêu. Dù đã đồng hành với nhau suốt 15 năm qua nhưng cặp đôi "Siêu – Lệ" vẫn luôn hạnh phúc như thuở mới yêu, họ cũng thường "dìm" nhau trên mạng xã hội khiến netizen phải bật cười.

Ngô Kỳ Long từng chia sẻ, dù đóng chung trong Bộ bộ kinh tâm (2011) nhưng phải đến năm 2013 khi tiếp tục hợp tác trong dự án Bộ bộ kinh tình thì anh và Lưu Thi Thi mới yêu nhau. Ban đầu cặp đôi bị phản đối quá nhiều vì Ngô Kỳ Long lớn hơn Lưu Thi Thi 17 tuổi, hơn nữa anh còn từng có một đời vợ. Nhưng mặc kệ những ồn ào bên ngoài, "Long – Thi" vẫn hạnh phúc bên nhau, họ cũng đón con trai đầu lòng chào đời vào năm ngoái.

La Tấn – Đường Yên

Trước khi yêu nhau, La Tấn và Đường Yên từng hợp tác qua khá nhiều dự án phim nhưng họ chỉ coi nhau là bạn. Phải đến lần tái hợp trong Cẩm Tú Vị Ương năm 2016, hai ngôi sao mới quyết định "từ tình bạn thành tình yêu", cái kết sau đó là một đám cưới ngọt ngào, lãng mạn. Sau khi kết hôn và sinh con, cuộc sống của La Tấn và Đường Yên rất kín đáo, họ cũng không công khai chia sẻ nhiều. Tuy nhiên qua nhiều động thái có thể thấy La Tấn rất cưng chiều Đường Yên, cuộc sống của hai người khiến fan rất ngưỡng mộ.

Lộc Hàm – Quan Hiểu Đồng

Có nhiều nguồn tin cho biết Lộc Hàm vì muốn theo đuổi Quan Hiểu Đồng nên đã đồng ý nhận lời tham gia bộ phim Cú đấm ngọt ngào. Sau khi nhận được cái gật đầu từ người đẹp kém mình 7 tuổi, Lộc Hàm đã ngay lập tức công khai chuyện hẹn hò của hai người vào tháng 10/2017. Chuyện hẹn hò của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng từng gây ra tranh cãi rất lớn nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn bền chặt theo năm tháng. Thời gian gần đây, cặp đôi nổi tiếng cũng được cho là đã tính đến chuyện kết hôn.

Han Ga In – Yeon Jung Hoon

Năm 2003 khi cùng hợp tác trong bộ phim Khăn tay vàng, Han Ga In và Yeon Jung Hoon đã phải lòng nhau. Mặc dù Yeon Jung Hoon bị chê là "xấu trai" và danh tiếng không bằng Han Ga In nhưng cặp đôi vẫn quyết định tiến đến hôn nhân vào năm 2005. Gần 20 năm ở bên nhau, cuộc sống hạnh phúc không ồn ào ấy của Han Ga In – Yeon Jung Hoon thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.

Lee Hyeri – Ryu Jun Yeol

Trong bộ phim Reply 1988, vai Sung Duk Seon của Lee Hyeri thành đôi với Choi Taek (Park Bo Gum đóng) nhưng ngoài đời, nữ diễn viên lại nên duyên với nam phụ Ryu Jun Yeol. Cặp đôi công khai chuyện hẹn hò vào tháng 8/2017, tuy nhiên lại vướng phải không ít tin đồn chia tay, đường ai nấy đi trong suốt 3 năm qua. Mới đây, một số hình ảnh ngọt ngào của cặp sao Reply 1988 đã xóa tan tin đồn chia tay từng khiến fan hâm mộ lo lắng.

Ji Sung – Lee Bo Young

Bộ phim Save the last dance for me (2004) đã đưa Ji Sung và Lee Bo Young đến với nhau, họ công khai hẹn hò vào năm 2007. Đến năm 2013, Ji Sung chính thức nắm tay Lee Bo Young bước vào lễ đường, tạo nên một cái kết hạnh phúc và viên mãn. Dù không hay công khai "show ân ái" nhưng cặp đôi vẫn khiến dân mạng "đỏ mắt ghen tị" vì quá hạnh phúc và ngọt ngào.

Eugene – Ki Tae Young

Sau khi quyết định tập trung cho sự nghiệp đóng phim, Eugene đã đóng Creating destiny và phải lòng bạn diễn Ki Tae Young vào năm 2009. Cặp đôi nổi tiếng ở bên nhau 2 năm thì quyết định kết hôn, hai thiên thần của họ cũng ra đời vài năm sau đó. Ki Tae Young luôn rất yêu chiều Eugene, họ cũng là "cặp đôi được yêu thích nhất" trong lòng netizen xứ Hàn.

Cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki bén duyên sau khi cùng hợp tác trong bộ phim đình đám "Hậu Duệ Mặt Trời" vào năm 2016. Một năm sau đó, cặp đôi chính thức tuyên bố hẹn hò rồi kết hôn vào tháng 10 cùng năm. Hôn lễ của cặp Song Song đã trở thành sự kiện nóng nhất làng giải trí Hàn Quốc nói riêng, châu Á nói chung khi được tất cả các báo đài truyền thông đưa tin.

Những tưởng cuộc hôn nhân ấy sẽ mãi hạnh phúc, ai ngờ cặp đôi lại tuyên bố ly hôn sau gần 2 năm chung sống. Tuyên bố ly hôn của cả hai thậm chí còn nóng hơn cả khi hôn lễ trước đó. Sau khi ly hôn, cuộc sống của cả hai đã đi trên đường thẳng song song, không còn bất cứ mối liên hệ nào. Tơi thời điểm hiện tại đúng tròn 1 năm sau tuyên bố ly hôn, nguyên nhân dẫn tới vụ chia tay này vẫn còn là một ẩn số.