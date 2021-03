Cả trăm chiếc túi hiệu của các chị phu nhân Penthouse cũng không chất bằng chiếc túi "con chó" của anh luật sư

Penthouse, bộ phim xoay quanh cuộc sống của giới thượng lưu một tay che trời đương nhiên sẽ không thể thiếu những bộ cánh xa hoa lộng lẫy nhưng những chiếc túi hiệu xa xỉ của các vị phu nhân giàu có.

Cứ mải bóc giá đồ hiệu của chị vợ thanh tao Shim Su Ryeon hay nay là cô nàng quái chiêu Aekyo do Lee Ji Ah thể hiện, rồi cô giáo Cheon Seo Jin do Kim So Yeon đảm nhận... mà quên rằng cánh đàn ông cũng dát cả loạt đồ hiệu xa xỉ. Đặc biệt là luật sư Lee Kyu Jin do Bong Tae Gyu đảm nhận.

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ ấn tượng với chiếc túi dáng "con chó" mà anh chàng Lee Kyu Jin xách từ phần 1 sang đến phần 2 vẫn dùng, đã thế còn có thêm một chiếc "con thỏ" khác cũng xịn chẳng kém. Cả trăm chiếc túi hiệu của các chị phu nhân Penthouse cũng không chất bằng 2 chiếc túi này của anh luật sư "nửa mùa".

Lee Kyu Jin liên tục khoe 2 chiếc túi hiệu của mình suốt từ phần 1 sang đến phần 2 Penthouse.

Nếu như các chị phu nhân so bì đẳng cấp bằng cả dàn đồ hiệu đắt giá thì một mình Lee Kyu Jin chỉ cần khoe 2 chiếc túi hiệu để khẳng định bản thân "không có gì khác ngoài tiền". hai chiếc túi với thiết kế siêu độc này đến thừ thương hiệu Thow Browne.

Ở phần 1, khi còn là luật sư thì Lee Kyu Jin diện chiếc túi "con chó" trị giá khoảng 86 triệu đồng, sang phần 2 khi đã thành nghĩ sĩ quốc hội anh chơi lớn hơn với chiếc túi "con thỏ" trị giá gần 120 triệu đồng.

Thương hiệu Thow Browne nổi tiếng là nhà mốt chuyên giới thiệu những thiết kế túi hình con vật siêu độc và đương nhiên mức giá mỗi chiếc không hề nhỏ chút nào. Ngoài 2 thiết kế ở trên, hãng còn cho ra mắt túi hình sư tử, voi, ngựa, hà mã... với giá từ 60 triệu đến 150 triệu đồng.