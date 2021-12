Cả thế giới đang sống xanh để bảo vệ môi trường, hội mê làm đẹp còn chờ gì mà không nhập cuộc ngay

Lối sống xanh đang trở thành xu hướng của thời đại mới. Thay vì mua sắm lan man bừa phứa thì giờ đây, những cô nàng sành điệu sẽ tập trung vào những sản phẩm thân thiện môi trường, có khả năng tái sử dụng, mỹ phẩm có nguồn gốc thực vật… Dạo quanh các trung tâm thương mại, chẳng khó để nhận ra hình ảnh hội nam thanh nữ tú cầm theo những chiếc ly, cốc hay túi shopping… Không chỉ thế, mới đây những cô nàng sành điệu còn đang vô cùng phấn khích với Refill Station – Trạm nạp của The Body Shop giúp bạn tái nạp mỹ phẩm, bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải so với việc dùng chai nhựa thông thường.

Cụ thể, 2 Refill Station – Trạm nạp của The Body Shop đã chính thức hoạt động vào ngày 23/10 vừa qua. “Tái nạp" refill tại The Body Shop là việc nạp lại các sản phẩm sữa tắm/dầu gội/dầu xả/… vào các chai nhôm có thể tái sử dụng nhiều lần, vừa giảm thải nhựa, giảm lượng CO2 và cả tiết kiệm tài chính.

Nếu như trước đây, người tiêu dùng bắt đầu có thói quen chuyển từ việc dùng cốc giấy 1 lần sang cốc nhôm/ cốc thủy tinh cá nhân thì trạm nạp refill cũng mang đến cho hội mê mỹ phẩm cách bảo vệ môi trường hay ho khi chuyển từ dùng chai nhựa quen thuộc sang dùng chai nhôm hữu ích. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đầu tiên mà The Body Shop chính thức đặt “trạm nạp" Refill Station.

“Một công đôi việc”, vừa tiết kiệm lại vừa bảo vệ môi trường nên Refill Station – Trạm nạp của The Body Shop đang là địa điểm thu hút đông đảo sự chú ý của các tín đồ mê làm đẹp. Và cũng giống như việc dùng cốc cá nhân, thay cho cốc giấy, việc đầu tiên bạn cần làm là ghé qua quầy Refill Station của The Body Shop, chọn 1 chai nhôm tái sử dụng. Chai nhôm refill của The Body Shop có thiết kế tối giản mang tông bạc - xanh truyền thống của hãng, bạn có thể tái nạp bao nhiêu lần tùy ý. Sau đó, nhờ nhân viên “nạp” vào sản phẩm mà bạn yêu thích. Nhân viên sẽ dán tem lên thân chai, ghi lại thông tin sản phẩm như ngày refill, số lô… Vậy là xong, giờ thì bạn đã có ngay chai mỹ phẩm bằng nhôm vừa hiện đại còn có khả năng tái chế đa dạng, giảm thiểu việc vứt bỏ chai nhựa như thông thường.

Những lần sau khi muốn nạp tiếp, bạn chỉ cần rửa sạch chai nhôm rồi mang đến cửa hàng để nhân viên refill và dán thông tin cập nhật mới. Các sản phẩm có thể “tái nạp" tại Việt Nam gồm dầu gội (Shea & Ginger), dầu xả (Shea & Ginger), sữa tắm (Moringa, British Rose, Almond Milk & Honey, Shea).

Khi bạn sử dụng chai nhôm cũng giảm thiểu tình trạng vứt chai nhựa truyền thống ra môi trường. Theo ước tính của The Body Shop, việc mỗi cá nhân chuyển sang sử dụng chai nhôm sẽ giúp giảm 32 chai nhựa bỏ đi và 2200g CO2 ra khí quyển - đủ thắp sáng bóng đèn trong 60h.

Về khoản giá cả, chai nhôm 300ml có giá 200.000 VNĐ; refill với sữa tắm là 199.000 VNĐ/lần, còn với dầu gội/ dầu xả là 289.000 VNĐ. So với việc mua sản phẩm ở dạng chai nhựa thông thường thì bạn đã tiết kiệm được một khoản kha khá.

Bởi vậy, hội chị em sành sỏi còn chờ gì mà không rủ rê đồng nghiệp ghé ngay trạm Refill Station – Trạm nạp của The Body Shop để rinh ngay những chiếc chai nhôm tái nạp thú vị này. Bảo vệ môi trường không phải là vấn đề vĩ mô của các chính trị gia hay các nhà khoa học mà đã trở thành vấn đề gần gũi trong chính đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Chỉ từ những hành động nhỏ nhất như việc chuyển từ việc dùng đồ dùng nhựa dùng 1 lần sang dùng đồ dùng có khả năng tái sử dụng, dùng mỹ phẩm refill là ai ai cũng đã góp phần bảo vệ môi trường chung.

The Body Shop triển khai mô hình Refill Station - Trạm Tái Nạp tại 2 cơ sở: 274 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 87 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, TP.HCM