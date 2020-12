Năm 2020 bùng nổ "cả tấn" drama: Từ các "liên hoàn phốt" đến vụ ngoại tình chấn động em vợ - anh rể, song vẫn không kinh khủng bằng cặp cuối cùng

Năm 2020 sắp qua đi, cùng với những điều tốt đẹp đến với mỗi người, 2020 cũng là năm đầy biến động với hàng loạt các vụ đánh ghen, bóc phốt đình đám khắp MXH. Có những câu chuyện thật khiến người xem không tin nổi vào mắt mình. Cùng điểm lại các "phốt drama tình ái" trong năm 2020 này nhé:

1. Chú rể sát cưới mới biết cô dâu đã có chồng con

Khoảng tháng 3 năm 2020, dân tình nhốn nháo với câu chuyện thật như đùa: Chú rể Lạng Sơn hủy hôn sau khi đã chụp ảnh cưới và in hàng loạt thiệp mời cho ngày trọng đại của mình vì phút chót phát hiện ra cô dâu đã có chồng và 2 con.

Giữa nhiều luồng thông tin, một Vlogger đã về tận nhà "cô dâu hụt" để tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Điều đáng ngạc nhiên là phản ứng của những người trong cuộc và thái độ của họ khá bình thản sau những ồn ào.

2 nhân vật chính trong câu chuyện

Cụ thể, người chồng thấy vợ bỏ đi 8 tháng cũng không đi tìm. Còn cô vợ quen anh chàng này trên facebook. Sau khi thấy cô ấy có vẻ hiền lành nên anh rủ cô ở lại hẳn nhà mình luôn. Đến khi 2 bên "tâm đầu ý hợp", chuẩn bị xong xuôi hết đám cưới thì chàng "trai tân" mới biết mình "bị lừa".

Đáng nói, cô dâu hụt đã mang thai. Sau khi sự việc vỡ lở cô vẫn hồn nhiên khiến dân tình ngao ngán: "Em cũng biết lỗi, biết sai rồi. Anh có nhận hay không, nếu không lấy, không nhận thì em về bên kia đẻ".

2. Cô dâu 65 tuổi và chú rể Pakistan 24 tuổi

Cô dâu 65 tuổi có lẽ là cái tên được quan tâm khá nhiều trong nửa đầu năm 2020. Cô Nguyễn Thị Hoa ở Đồng Nai đã từng trải qua 2 cuộc hôn nhân nên duyên cùng chàng trai ngoại quốc quen qua mạng. Khi chuyện tình đũa lệch này tràn ngập các trang mạng, những thêu dệt về người đàn bà ấy cũng "phủ sóng" cả Facebook, Youtube...

Mở đầu là tin đồn cô dâu 65 tuổi bị chồng trẻ bạo hành, tiếp đến là video cô bị chồng cũ nói xấu ngập các diễn đàn và những tình tiết bị hàng xóm tố nhiều chuyện không hay, nhiều người giả mạo facebook Nguyễn Thị Hoa đăng bài câu like... Nhưng dập tắt các tin đồn, cô dâu 65 tuổi vẫn đăng ảnh hạnh phúc bên chồng trẻ.

Cô cũng khẳng định: "Họ không cho chúng tôi nổi 1 phút bình yên. Giờ tôi chẳng quan tâm nữa. Joni vẫn nói tôi không được đăng ảnh, không xem các thứ trên mạng, miễn chúng tôi hạnh phúc với nhau là đủ".

3. Vụ anh rể "tòm tem" em họ của vợ

MXH từng dậy sóng bởi vụ ngoại tình oái oăm đến khó tin: Em họ của vợ cặp kè với anh rể.

Cô vợ trong câu chuyện trên cho biết, sự việc xảy ra từ 2 năm trước, T. là con của cô ruột người vợ. Trong thời gian cô vợ sinh bé gái đầu lòng có chút bất đồng quan điểm nuôi dạy con với mẹ chồng. Theo suy nghĩ chủ quan của cô thì có lẽ đây là lý do khiến chồng cô stress, tìm đến em vợ là T. để tâm sự. Thế rồi, "lửa gần rơm lâu này cũng bén".

Dù đã có 7 năm bên nhau mới đi đến đám cưới, cùng nhau trải qua bao hoạn nạn, vui buồn nhưng anh chồng này vẫn thích lao đầu vào "ngõ cụt".

Bài đăng của cô vợ trên facebook cá nhân

Cô vợ đã cảnh cáo, nói chuyện nhẹ nhàng, đôi bên xin lỗi, hứa hẹn rồi bỏ qua cho nhau nhưng T. vẫn chứng nào tật ấy, "chăm sóc" anh rể thái quá để chị mình bắt được (còn có cả đoạn tin nhắn cặp đôi bỉ ổi "hành sự" trong thang bộ tòa chung cư). Cực chẳng đã cô vợ mới phải "phơi bày" mọi chuyện lên MXH.

Sau khi bài đăng của cô vợ được share với tốc độ chóng mặt, kẻ thứ 3 đã khóa facebook còn những người bị ảnh hưởng như mẹ T. cũng bị "tấn công" trang cá nhân vì "không quản lý con cho chặt".

Được biết, hiện tại 2 người họ đã ly hôn và cô vợ có 1 cuộc sống khá ổn định.

4. Bạn gái "bóc phốt" nhà chồng tương lai vì bạn trai cho chị dâu tinh trùng

Câu chuyện oái oăm khiến nhiều người quan tâm chính là bài đăng dài "cả dòng sông" của cô gái bóc phốt cả nhà chồng tương lai.

Trâm và C. quen nhau khoảng 1,5 năm qua mạng. Thời điểm ấy C. đi Nhật 3 năm còn Trâm đi 1 năm. Đến lúc về nước cả 2 có dự tính làm đám cưới vì cảm thấy tình yêu đã đủ chín. Bạn trai đã tâm sự với cô chuyện anh trai mình khó sinh con nên nhờ y học can thiệp để chị dâu anh mang bầu dưới sự hỗ trợ của anh. Loạt giải thích tưởng chừng như rất hợp lý của cậu bạn trai đã khiến Trâm tin tưởng

Bài đăng của cô gái

Chuyện càng trở nên bất thường khi Trâm về gặp gia đình người yêu cách nhà cô tới gần 2000km. Thái độ khó hiểu của chị dâu dành cho em chồng, của cả nhà bạn trai làm Trâm lo lắng. Cô quyết tâm đi tìm sự thật và cô "chết điếng" với lời khẳng định của bác sĩ. Những "vấn đề y khoa" mà C. nói trước đây sai hoàn toàn. Đến khi cô muốn nói chuyện thẳng thắn với C. thì anh ta chửi bới, xúc phạm Trâm thậm tệ.

Biết mình mang thai đôi cũng là lúc bạn trai đòi "cho" chị dâu thêm đứa con nữa. Vượt quá mức chịu đựng, Trâm đăng lên các trang mạng và chấp nhận làm mẹ đơn thân.

5. Hot girl Huỳnh Anh bị tố là kẻ thứ 3

Vào ngày 2/11, cả MXH được một phen náo loạn khi một tài khoản Facebook tên H.T.Q bất ngờ đăng tải bài phốt, tố Huỳnh Anh (bạn gái Quang Hải) là Tuesday, phá hoại tình cảm của mình và bạn trai. Ngay lập tức, Huỳnh Anh đã có bài viết thanh minh, tuy nhiên lại xoá ngay sau đó. Về phía bạn trai của H.T.Q, anh chàng cũng nhắn tin xin bạn gái xoá bài nhưng cô nàng từ chối.

Bài đăng tố Huỳnh Anh là kẻ thứ 3

Phía Huỳnh Anh cũng lên facebook trần tình: "Mình khẳng định tin nhắn hoàn toàn không phải do mình nhắn! Đoạn tin nhắn được up lên chắc chắn đã được dàn dựng và qua chỉnh sửa. Thời gian mình xa điện thoại tầm 30 phút thôi nên không thể nào mà dàn dựng được hết tất cả trong khoảng thời gian ngắn như vậy được".

Sau vài ngày sự việc đã tạm lắng xuống, trên Facebook cá nhân, H.T.Q đã chính thức lên tiếng về việc xoá bài đăng tố Huỳnh Anh. Theo đó, H.T.Q cho biết mình và bạn trai đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Tất cả đều đã được giải quyết xong xuôi nên H.T.Q xoá bài để tập trung cho việc học và cuộc sống sau này.

6. Cặp đôi chuyển giới Minh Khang - Minh Anh đột ngột chia tay

Cặp đôi chuyển giới hot Minh Khang - Minh Anh từng 1 thời làm mưa làm gió MXH vì tình yêu của họ. Đặc biệt là sau khi "người đàn ông đầu tiên của Việt Nam" sinh con thì gia đình hạnh phúc ấy lại càng được chú ý.

Nhưng cách đây không lâu, Minh Khang chia sẻ trên trang cá nhân: "Khang và M.A tạm dừng mối quan hệ vợ chồng tại thời điểm này" cùng livestream bóc phốt cô vợ thay lòng đổi dạ.

Bên cạnh đó, Minh Anh cũng không kém cạnh khi tố lại chồng: "Kẻ được làm ngực thì kẻ cũng được cắt ngực, thế thôi... Còn việc đầu tư là đầu tư như thế nào, khi chính cả 2 luôn bổ sung cho nhau, đi lên bằng câu chuyện của cả 2... Dùng câu chuyện của cả 2, để xây dựng hình ảnh...".

7. Con nuôi cũng là cháu ruột bị tố cướp chồng của dì

Drama như phim Thái đó chính là câu chuyện con nuôi - cháu gái "cướp chồng" dì ruột. Trong bài tố của cô vợ trên facebook cá nhân.

Đó là câu chuyện của bà mẹ 4 con hiện đang sinh sống tại Úc. Vì dồn nén bao lâu nên dù đã ly hôn nhưng người phụ nữ này vẫn muốn phơi bày tất cả lên MXH, mặc kệ việc "vạch áo cho người xem lưng". Bởi kẻ thứ 3 không ai khác chính là con gái nuôi - cháu ruột được chị vợ nuôi dưỡng từ năm 6, 7 tuổi.

Bức ảnh "đại gia đình" từng hạnh phúc

Cụ thể, chị vợ từng có cuộc sống hạnh phúc cùng người chồng được chị đánh giá là "hiền lành như Phật sống" và 4 cậu con trai đáng yêu ở Úc. Bên cạnh đó, chị có nhận nuôi cô cháu gái tên M. - con của chị gái ruột. Vì không có con gái, nên vợ chồng chị luôn coi M. như con cái trong nhà, yêu thương và chăm lo hết lòng.

Thế nhưng, điều mà chị H. không bao giờ nghĩ tới là có ngày chính cô cháu gái lại rắp tâm mồi chài, câu kéo chồng của dì, tức dượng của cô bé.

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, chị bị chồng quay lưng, cả chị gái và cháu phản bội, nói xấu chị bất chấp trên mạng. Cái kết đau lòng nhất là cô cháu gái cũng là kẻ thứ 3 ấy đã kết hôn với bác rể cũ của mình và chị vợ chẳng biết cách xưng hô của các thành viên trong gia đình sau này sẽ ra sao.

Quả thật, "vũ trụ" drama tình ái ở đời thường còn phức tạp hơn trên phim. Mỗi câu chuyện đều là bài học để cho chúng ta "soi gương" suy ngẫm. Giống như "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra", thế nên bất cứ mối quan hệ nào cũng phải xuất phát từ tình cảm chân thành, nghiêm túc và tôn trọng.