Mới đây, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã vừa chào đón cặp sinh ba tự nhiên chào đời. Vào sáng ngày 7/8, sản phụ Kim Liên (quê ở Vĩnh Long) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ khi thai được 34 tuần. Trước đó, chị được chẩn đoán mang thai ba tự nhiên, điều đặc biệt là ba bé chung 1 bánh nhau và nằm trong 3 túi ối khác nhau. Các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu và lần lượt đón ba bé trai chào đời.

Đúng 8 giờ 18 phút sáng 7/8, bé trai đầu tiên chào đời khỏe mạnh và khóc rất to. Đặc biệt hơn, hai bé tiếp theo khi được đưa ra khỏi bụng mẹ vẫn còn nằm ngủ ngon lành trong túi ối. Cả ba bé sức khỏe đều ổn định và có cân nặng đều nhau là 2,3kg.

Cặp sinh ba tự nhiên vừa chào đời ngày 7/8 (Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ).

Vài giờ sau khi sinh, sản phụ Kim Liên hạnh phúc nghẹn ngào chia sẻ, từ khi biết mang tam thai, chị rất lo lắng điều không may xảy ra vì chị bị tiền sản giật và tiểu đường thai kỳ có thể đối diện nguy cơ sinh non và băng huyết sau sinh. Có những lúc chị rất nặng nề và mệt mỏi nhưng nghĩ đến con, chị cố gắng vượt qua hết. Rất may ba em bé đều khỏe mạnh. Chị cũng hy vọng sẽ đủ sữa mẹ để nuôi các con khôn lớn.

Hai trong ba em bé chào đời còn nguyên trong bọc ối (Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ).

Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp rất đặc biệt, sinh ba tự nhiên ước tính tỉ lệ rơi vào khoảng 1/100.000 ca. Các trường hợp đa thai thường gặp nhiều nguy cơ tiềm ẩn như dọa sinh non, bất thường nhau thai, thai chậm tăng trưởng và đặc biệt là tiền sản giật, đe dọa sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và bé.

Ba bé chung một bánh nhau (Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ).

Cặp sinh ba đang được chăm sóc tại Khoa sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ.

Hiện tại, cặp sinh ba đang được hỗ trợ hô hấp, ủ ấm, theo dõi sức khỏe tại phòng chăm sóc sơ sinh của bệnh viện.