Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 31/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) bước sang ngày làm việc thứ tư, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội Đánh bạc.

Trong vụ án này có 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, 54 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 7 cũ, nay là phường Gia Định, TPHCM) thừa nhận cáo buộc trong cáo trạng. Nam ca sĩ trình bày được người bạn là Việt kiều mở thẻ tại King Club nhưng không nhớ chính xác thời gian mở thẻ.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên tòa (Ảnh: Hồng Nguyên/ Báo Dân Trí).

Bị cáo cho biết, sau khi mở thẻ chưa đánh bạc ngay mà khoảng một tháng sau mới vào King Club để chơi. Ở lần chơi duy nhất này, ca sĩ Vũ Hà mang theo khoảng 5-10 triệu đồng là tiền từ thu nhập để trong ví.

Báo Lao động cũng cho biết, theo cáo buộc, ngày 15/4/2022, bị cáo Vũ Ngọc Hà mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18/5/2024, đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD (khoảng 6 triệu đồng). Đến nay bị cáo Vũ Ngọc Hà đã nộp khắc phục 10 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, giống như những người chơi khác, để tham gia "sòng bạc" tại King Club, ca sĩ Thế Vũ cũng phải ngụy trang dưới cái tên "Mr Troy".

Chỉ trong hơn 4 tháng, bị cáo Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng). Các trò chơi điện tử trả thưởng mà ông Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat.

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, bị can Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỉ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỉ đồng) và giao dịch nhiều thứ năm về số tiền.

VOV cho hay, Viện kiểm sát đánh giá vụ án có tính chất "rất nghiêm trọng", diễn ra trong thời gian dài. Người đánh bạc thuộc nhiều thành phần. Trong đó có hai cựu lãnh đạo tỉnh là các ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ).

Ngoài ra trong số các bị cáo còn có ông Tạ Quốc Thịnh, cựu Hiệu Phó Đại học Hùng Vương; ông Lê Thế Chiến, cựu phó tổng biên tập Tạp chí Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Xuân Huệ, cựu trưởng và phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Đỗ Quang Hưng, Phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ; Đỗ Anh Tuấn, cựu chi Cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ.