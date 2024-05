Ca sĩ Pink rơi nước mắt khi chia sẻ lời khuyên nuôi dạy con

Pink tiết lộ rằng đối với cô, không có vai trò nào quan trọng hơn việc làm mẹ. (Ảnh: ITN)

Cụ thể, trên chương trình truyền hình The Drew Barrymore Show , Pink đã ngồi lại với nữ diễn viên Barrymore để chia sẻ mọi vấn đề về nuôi dạy con cái, làm mẹ và “những quyết định khủng khiếp” mà cả hai đã đưa ra khi còn trẻ.

Cuộc trò chuyện này cho thấy Pink không ngại bị tổn thương và rất cởi mở khi nói về cuộc sống cá nhân cũng như những đứa trẻ của mình.

Lời khuyên nuôi dạy con cái của cô vừa giản đơn vừa sâu sắc, thậm chí có lúc cô đã rơi nước mắt trong lúc nói chuyện.

Giúp con cân bằng cuộc sống

Khi bắt đầu chương trình, Barrymore và Pink chia sẻ rằng họ có quá khứ rắc rối và nỗi sợ hãi chung về việc nuôi dạy con cái không đúng cách.

Pink trầm ngâm: “Vấn đề là chúng tôi rất muốn giải quyết mọi việc vì chúng tôi biết cảm giác của một đứa trẻ khi cuộc sống không diễn ra đúng như ý muốn.”

Nói về Barrymore, Pink thừa nhận: “Cô ấy thật là một người đáng yêu. Cô ấy chưa từng che giấu chuyện quá khứ của mình và đó là một điểm chung tuyệt vời mà chúng tôi có.”

Theo cuốn tự truyện của Barrymore, cô bắt đầu uống rượu lúc 9 tuổi, sử dụng cocaine lúc 12 tuổi và bị đưa vào trại tâm thần lúc 13 tuổi.

Pink trước đó cũng chia sẻ rằng cô là một người đam mê tiệc tùng từ năm 12 đến 15 tuổi và đã bán thuốc lắc cũng như ma túy đá khi còn là một thiếu niên. Bản thân cô cũng sử dụng chất cấm quá liều vào năm 1995.

Khi Barrymore hỏi liệu Pink có lời khuyên nào dành cho các con để chúng không lặp lại sai lầm của cô hay không, cô nói: “Bọn trẻ sẽ ổn thôi. Ý tôi là, các con có thể nhìn vào tôi để rút kinh nghiệm cho bản thân.”

Pink nói rằng cô và các con thường xuyên có những cuộc trò chuyện nghiêm túc về cuộc sống. “Tôi đang cố gắng đi theo con đường đúng đắn nhất có thể, đặc biệt là sự cân bằng giữa việc các con được vui chơi đồng thời nhận thức được sự nguy hiểm của thế giới xung quanh.

Tôi muốn gìn giữ tuổi thơ cho các con, nhưng tôi cũng biết rằng cúng cần phải chuẩn bị cho thế giới chúng đang sống. Thi thoảng chúng tôi đến Disneyland, chúng tôi ăn kem và nói về cảm xúc của mình”, Pink kể.

Sẽ không ràng buộc con

Pink cũng tiết lộ rằng đối với cô, không có vai trò nào quan trọng hơn việc làm mẹ. Tại một thời điểm trong chương trình, giọng ca What About Us đã nhìn vào hàng ghế khán giả và hỏi Willow - con gái của mình: “Mẹ nói về con có được không nhỉ?”

Sau khi nhận được sự đồng ý của con, cô nói: “Willow và tôi đã có một cuộc trò chuyện đẫm nước mắt về chuyến lưu diễn của tôi vì bây giờ con bé có nhu cầu được biết về công việc của mẹ.

Willow và tôi tâm sự về hầu hết mọi thứ. Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời. Tôi nghĩ theo một cách nào đó thì tôi cũng có thể giúp được các con, tôi hy vọng như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự hỗ trợ của tôi có ý nghĩa nhiều hơn cho tuổi thơ của con. Tôi nghĩ rằng, bất cứ lúc nào con không cần tôi ở bên nữa, tôi sẽ để con được thoải mái.”

Sau đó, Pink bắt đầu khóc khi tiết lộ rằng họ sẽ sớm phải xa nhau một thời gian. “Thực ra tôi là kiểu người quá phụ thuộc về mặt cảm xúc”, cô cười trong khi lau nước mắt.

Barrymore đồng ý Pink: “Làm mẹ là điều tuyệt vời nhất và chữa lành nhất mà tôi từng làm được trong đời mình.”

Pink đồng ý và nói thêm: “Khoảnh khắc bạn chào đón đứa con của mình bước vào thế giới, bạn sẽ thấy con là đứa bé nguyên vẹn, không bị tổn thương, không tì vết. Đó là điều đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng thấy trong đời. Tôi đã nghĩ, à thì ra đó là cách mình sẽ bắt đầu, và đó chính là cuộc sống của chúng tôi.”