Ca sĩ Ngọc Anh: Sau khi phẫu thuật tôi lạc quan và mạnh mẽ hơn nhiều

Sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, ca sĩ Ngọc Anh đã cùng ông xã trở về Việt Nam để thăm gia đình và gặp gỡ bạn bè. Mới đây, nữ ca sĩ cũng hạnh phúc xuất hiện trong buổi họp báo "Liveconcert Thăng Long Show - Trở về ngày yêu thương" cùng ca sĩ Tùng Dương và Bằng Kiều, Quang Dũng.

Xuất hiện tại sự kiện, Ngọc Anh hạnh phúc chia sẻ về lần trở về này và dành nhiều tình yêu hơn cho người hâm mộ. Trong suốt buổi trò chuyện, Ngọc Anh không giấu được tình yêu mà mình dành cho ông xã.

Ngọc Anh và ông xã John kết hôn vào tháng 6/2018. Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Anh không ngần ngại chia sẻ về tổ ấm nhỏ xinh của mình, cô cũng hạnh phúc khi con trai riêng rất hoà thuận với John.

Mái ấm của Ngọc Anh cũng đã đón nhận nhiều thử thách khi chồng cô bị tai biến còn chính Ngọc Anh cũng mới phẫu thuật khối u. Tuy nhiên, theo Ngọc Anh, khi đi qua thử thách và khó khăn chị càng trân trọng và yêu thương hơn cuộc sống.

Nếu như trước đây, làm điều gì đó có lẽ chị sẽ cân đo đong đếm hoặc nghĩ "để sau". Nhưng sau 2 năm dịch bệnh cũng như khoảng thời gian khó khăn của 2 vợ chồng khiến Ngọc Anh càm tin tưởng thêm rằng hãy trân trọng ngày hôm nay, khoảnh khắc này.

Sau khi chồng tai biến, Ngọc Anh vừa là vợ vừa là "hộ lý" riêng, không chỉ là người động viên chồng cô cũng một tay chăm sóc.

Theo Ngọc Anh, một điều may mắn là ông xã luôn lạc quan trong việc điều trị bệnh. "Sau 1 năm kết hôn, thì anh bị biến cố, sau 3 tuần đầu tiên tôi như 1 con robot được lập trình, không cho phép mình yếu đuối vì lúc này phải thật mạnh mẽ để chống chọi lại mọi việc. Sau đó, mình mới cảm thấy sợ vì không nghĩ mình đã vượt qua được, mình khóc và tự an ủi mình nhiều hơn. May mắn, sau 3 tuần anh đã được trở về nhà. Tuy hiện tại vẫn phải trị liệu để hồi phục nhưng mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều, anh cũng vô cùng bản lĩnh, chưa từng kêu ca, sống rất vô tư", Ngọc Anh tâm sự.



"Có 1 tấm hình ở trên giường bệnh, anh vẫn luôn nắm tay vợ. Lúc nào gặp vợ cũng ôm, hôn và khoe với các bác sĩ về vợ. Anh luôn nói với bác sĩ rằng vợ tôi cứu tôi", nữ ca sĩ xúc động chia sẻ.

Đi qua một lần hôn nhân, theo Ngọc Anh việc được gặp ông xã là một điều may mắn, là "cái phao" mà chị tìm thấy giữa lúc sắp "chết đuối" giữa những sự cô đơn. "Tôi nghĩ mình là người mà nếu không yêu sẽ không sống nổi, từ ngày xưa đã như vậy", nữ ca sĩ tâm sự. Có lẽ vì thế, khi nhìn thấy ông xã nghe những bài mình hát rồi thỉnh thoảng bập bẹ 1 vài câu dù không biết quá nhiều tiếng Việt làm chị thấy hạnh phúc vì được tôn trọng và yêu thương.

Điều đặc biệt, ông xã Ngọc Anh có tình yêu vô cùng lớn đối với Việt Nam, "anh John là người cho tôi cảm giác muốn về Việt Nam nhiều hơn. Đợt dịch bệnh, anh John bật youtube và nghe thấy bài Bonjour Vietnam đã bật khóc huhu như một đứa trẻ".

Chồng vừa khỏe sau tai biến thì đến lượt Ngọc Anh cũng phải phẫu thuật khối u tử cung. Về sức khỏe sau khi phẫu thuật, Ngọc Anh cũng cho biết may mắn là mọi thứ đã ổn định hơn, hiện tại cô cảm thấy mình còn khoẻ hơn trước đây.

Điều đặc biệt hơn đó chính là sau phẫu thuật, Ngọc Anh lạc quan và mạnh mẽ hơn rất nhiều. "Lúc đầu mình rất sợ, liệu phẫu thuật có thành công không, rồi sau phẫu thuật sẽ như nào. Nhưng may mắn mọi thứ rất ổn định, phẫu thuật xong sức khoẻ ổn định, mình ăn uống thế nào đều vào bản thân hết".

Trong lần trở về Hà Nội này, Ngọc Anh và ông xã dành nhiều thời gian đi thăm thú các nơi, tận hưởng hạnh phúc đồng thời góp mặt trong show ca nhạc "Liveconcert Thăng Long Show - Trở về ngày yêu thương" sẽ diễn ra vào ngày 1, 2/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

