Ca sĩ Mỹ Linh nuôi con riêng của chồng từ khi 3 tuổi và những câu chuyện giờ mới kể về "bánh đúc có xương"

Câu ca dao bao năm qua mọi người vẫn nói rằng “Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”, tuy nhiên, với ca sĩ Mỹ Linh lại hoàn toàn ngược lại. Chị đã phải thốt lên "Dễ thật" khi nói về tình cảm của mình với con riêng của chồng là Anna Trương.

Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Mỹ Linh sau hơn 20 năm.

Trong chương trình "Phụ nữ là để yêu thương", ca sĩ Mỹ Linh trải lòng mình khi được hỏi "Chị nghĩ gì về từ "Bánh đúc có xương".

Ca sĩ Mỹ Linh đã bày tỏ: "Khi bước vào hôn nhân, ông xã chưa kết hôn nhưng đã có con riêng. Mình không lường trước được cuộc sống khó khăn. Mình chỉ nghĩ đơn giản là 'Ôi con xinh thế, bao nhiêu người yêu thế thì mình cũng yêu con dễ thôi'. Và quả là dễ thật, đối với mình không khó khăn lắm.

Trường hợp của mình không lấy ra làm điển hình cho các trường hợp khác được. Tình cảm phải từ 2 phía. Nếu mình yêu thương con mà con cứ đẩy đi thì cũng khó".

Ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân kết hôn vào năm 1998.

Lý giải về việc làm mẹ kế một cách dễ dàng, ca sĩ Mỹ Linh bày tỏ: "May là con mình rất dễ thương. Lúc đó con mới được 3 tuổi.

May mắn thứ 2, mẹ của Anna là người nước ngoài. Nếu mà mẹ của Anna là một người Việt Nam khác thì khó khăn hơn vì người ta sẽ bảo con phản đối mình. Mình có độ lượng lắm thì cũng có lúc phải nóng mặt. Thực tế thì chị ấy rất ủng hộ và luôn nhắc con trong việc yêu thương mình. Chị ấy còn bảo Anna gọi mình là "Mama Linh".

May thứ 3 là bố mẹ mình rất ủng hộ. Mình còn nhớ bố bảo là "Con phải thương cháu nhé", mình còn bảo là "Bố không phải dặn, con biết rồi". May thêm được nữa là gia đình chồng ủng hộ. Mình trực tiếp trải qua nên mình biết khó có thể nói hay được trong trường hợp này. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng nói chung là mình gặp may".

Nói về kỷ niệm của 2 mẹ con, ca sĩ Mỹ ngậm ngùi: "Mình nhớ hồi sinh cháu Duy. Mình đang ở trên giường bế đứa con đỏ hỏn thì nhìn mặt Anna rạng rỡ, đi phăm phăm vào nói với bà bằng tiếng Đức "Đây là em của con đấy". Con bé khoe với bà là mình có em. Mình nằm trên giường mà cảm xúc dâng trào.

Lúc đầu Anna gọi mình là cô Mỹ Linh, sau đó là Mama Linh, rồi một ngày gọi là mẹ Linh. Thế nên trẻ con không có tâm phân biệt, chỉ có người lớn phân biệt mẹ đẻ hay mẹ kế thôi.".

Mặc dù là Anna con riêng của chồng và bản thân mình sau đó cũng đã có thêm 2 người con, tuy nhiên, ca sĩ Mỹ Linh luôn có trách nhiệm yêu thương và định hướng cho Anna như mẹ ruột. Năm Anna chuẩn bị vào lớp 1, nữ Diva đã viết thư sang cho mẹ ruột Anna về tình hình con sắp đi học, không thể nghỉ nhiều được. Ca sĩ Mỹ Linh bày tỏ muốn nuôi hẳn Anna và hứa sẽ lo cho con học tốt nhất, trường tốt nhất và đời sống tốt hơn cả ở Đức.

"Khi chị ấy ký giấy từ bỏ quyền nuôi con, tôi thấy rất cảm động, đó là sự hi sinh của người phụ nữ. Tôi đã cam kết và tôi đã làm đúng như vậy. Tôi nghĩ cứ yêu thương con hết lòng thì con sẽ làm lại như vậy với mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Chia sẻ về quan điểm dạy con, nữ ca sĩ cho biết: "Mình vụng về nhiều nhưng may có chồng rất khéo chăm con và mẹ chồng càng đảm đang. Mình chỉ lo cho con như chọn trường, dạy dỗ, hướng cho con việc này việc kia. Sau khi con lớn thêm thì mình trở thành chị Thanh Tâm trò chuyện với con.

Tuy nhiên, bây giờ có khi 2, 3 tuần mới nói chuyện vì hiểu con không thích bố mẹ kiểm soát. Không thể ngày nào cũng gọi hỏi "Con đang làm gì?"; "Con ăn gì?".... Nhưng khi con nỏi "Mẹ ơi, mẹ có 1 phút không?" thì mình biết là có chuyện và ngồi lắng nghe con nói".

"Càng lớn tôi càng thấy yêu mẹ vì mẹ yêu gia đình. Và mẹ cũng đồng hành cùng tôi trong sự nghiệp và cuộc sống" - Anna Trương chia sẻ.

Quả thật, ở với mẹ Mỹ Linh từ năm 3 tuổi, đến nay Anna đã 26 tuổi, cô luôn nhận được tình yêu thương và định hướng đúng đắn từ mẹ. Hiện nay, Anna làm chuyên ngành sản xuất và kỹ sư âm thanh tại Mỹ. Cô luôn biết ơn tình cảm của mẹ Mỹ Linh dành cho mình.



"Tình cảm của tôi và mẹ giống như mẹ và con gái bình thường. Có những lúc vui, có lúc 2 mẹ con dỗi nhau, có lúc lại thì thầm như bạn thân. Càng ngày tôi càng thân thiết với mẹ hơn. Tôi rất tự hào về mẹ vì mẹ đã cho chúng tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất. Mẹ cho chúng tôi cơ hội mà không phải ai cũng có được.



Mẹ đi làm về lúc nào cũng vui vẻ, hỏi chúng tôi hôm nay làm gì, có gì vui không. Khi mẹ có show diễn ở các tỉnh thì mẹ luôn book vé về sớm nhất có thể. Càng lớn tôi càng thấy yêu điều đó ở mẹ vì mẹ yêu gia đình. Và mẹ cũng đồng hành cùng tôi trong sự nghiệp và cuộc sống".