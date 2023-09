"Ca sĩ mặt nạ" dẫn đầu thảo luận MXH, Nhật Thủy gây sốc khi giả giọng cả nhóm H.A.T

Vừa qua, bảng đấu thét ra lửa tại Tập 7 The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 đã mang đến khán giả những tiết mục vô cùng trọn vẹn, cùng màn lộ diện của Cáo Tiểu Thư - Vũ Thảo My. Mới đây nhất, theo thông kê của YouNet Media, chương trình The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 đứng ở vị trí Top 1 Chủ đề thịnh hành mạng xã hội mảng Music (Social Trend Ranking) từ 19/9 đến 25/9 với xấp xỉ gần 72 ngàn lượt thảo luận.

Sau khi Rap Việt Mùa 3 kết thúc, The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 bứt phá và đạt được vị trí dẫn đầu chủ đề thịnh hành mạng xã hội.

Trở lại tập 8, những hình ảnh đầu tiên vể các mascot lên sóng tuần này đã dần được hé lộ. Theo đó, bảng đấu của tập 8 sẽ hội tụ những tài năng biến hóa khôn lường gồm: Cún Tóc Lô, HippoHappy, Thỏ Xỏ Khuyên và Sứa Thủy Tinh. Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Nhật Thủy tại ghế Cố vấn khách mời đã khiến khán giả bất ngờ.

Đây là cái tên không còn xa lạ với người xem khi cô được mệnh danh là “điểm đến của mọi nhà” và là điểm tựa tinh thần của Bích Phương mỗi khi không thể dự đoán cái tên nào cho các mascot. Ngoài ra, Nhật Thủy đến chương trình như một cú shock cho netizen khiến mọi suy đoán trước đó “đổ sông đổ bể”.

Nhật Thủy gây bất ngờ với vai trò cố vấn tập 8.

Nữ ca sĩ Nhật Thủy được khán giả biết đến vì khả năng giả giọng ấn tượng. Đặc biệt, theo như teaser nhà sản xuất tiết lộ, Nhật Thủy đã có màn giả giọng các thành viên của nhóm nhạc H.A.T gồm Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy, Lương Bích Hữu một cách xuất sắc.

Xuất hiện tại tập phát sóng tuần này, các mascot đã được nâng cấp đáng kể về giao diện. Sứa Thủy Tinh được điểm thêm dây đèn đính trên mũ, đi kèm 2 giọt nước mắt lấp lánh. Lần trở lại này, Sứa Thủy Tinh mang đến ca khúc mới toanh với giai điệu “vỗ về” người nghe cùng với lyrics nói về một mối tình dở dang, chất chứa bao nỗi niềm của người phụ nữ sau khi chia tay, hứa hẹn sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả sau khi lên sóng.

Sứa Thủy Tinh

HippoHappy bước vào vòng 3 với trang phục được nâng cấp bắt mắt. Theo như teaser, HippoHappy đã có màn bộc lộ tình cảm với Kỳ Lân Lãng Tử cực đáng yêu khiến Hội đồng cố vấn cười nghiêng ngả.

HippoHappy

Từng chia sẻ có niềm đam mê với Rap và HipHop, nên khi bước đến vòng 3, Thỏ Xỏ Khuyên đã có cơ hội theo đuổi phong cách mình yêu thích với đôi tai xỏ kín khuyên dọc 2 bên, bonus đôi cánh sấm sét cực chiến. Thỏ Xỏ Khuyên đã khiến Cố vấn Trấn Thành phải công nhận sự can đảm khi lựa chọn một bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng với phong thái trình diễn cực chill trước các đối thủ “nặng ký”.

Thỏ Xỏ Khuyên

Được đánh giá là mascot sở hữu thần thái sang xịn mịn, Cún Tóc Lô nâng cấp trang phục cực "chiến" với chiếc áo khoác da đinh tán đính full ngọc trai kèm phụ kiện là mắt kính đen cũng đính ngọc trai siêu ngầu. Được nhận định là mascot có kinh nghiệm dày dặn trong nghề với màu sắc âm nhạc đa dạng, có vẻ như cô nàng sẽ mang một bản rock hứa hẹn đốt cháy sân khấu.

Cún Tóc Lô

Tập 8 The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 sẽ lên sóng lúc 21h Thứ 6 (29/09) trên kênh HTV2, Vie GIẢITRÍ và VieON.