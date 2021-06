Ca sĩ Jessie J đau khổ kể về căn bệnh nguy hiểm đang mắc phải, cổ họng đầy vết phồng rộp và bỏng rát

Mới đây, Jessie J đã đăng lên trang Instagram cá nhân đoạn clip vừa khóc vừa hát ca khúc mới ra mắt "I want love" của mình. Trong phần chú thích, nữ ca sĩ cũng nói rõ về tình hình sức khỏe tồi tệ và căn bệnh nguy hiểm mà cô đang mắc phải.

Theo chẩn đoán của bác sĩ từ tháng 12/2020, Jessie J bị mắc bệnh Meniere - một chứng rối loạn ở tai trong, có thể gây chóng mặt nghiêm trọng, ù tai và mất thính giác. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ lại tiếp tục gặp vấn đề nghiêm trọng ở cổ họng.

Jessie J giải thích trong bài đăng rằng rằng cô ấy đã không thể hát bài hát mới này kể từ khi thu âm nó vì cơn đau do các nốt thanh quản gây ra. Cô nhớ lại ban đầu cảm thấy bỏng rát cổ họng liên tục vào tháng 2 và cho rằng đó là do mệt mỏi khi thu âm. Tuy nhiên, một bác sĩ thông báo rằng cô đã bị trào ngược axit - rất có thể là do loại thuốc mà nữ ca sĩ bắt đầu dùng vào năm ngoái để đối phó với các triệu chứng của Meniere.

"Trào ngược axit khiến các dây thanh quản co thắt lại với nhau và gây ra những vết phồng rộp nhỏ. Tôi đã phải đặt 8 máy quay xuống mũi của mình và được theo dõi bởi 6 bác sĩ khác nhau", Jessie chia sẻ.

Và dù đã thử nhiều cách điều trị từ tinh thần và các phương pháp chữa bệnh nhưng cơn đau vẫn diễn ra hằng ngày. Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng lo lắng cho tình trạng của Jessie J.