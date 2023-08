Ca sĩ Hàn Quốc Yoon Do Hyun bí mật chiến đấu với bệnh ung thư trong 3 năm

Chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội của mình vào thứ Năm vừa qua, Yoon Do Hyun cho biết: "Đó là vào năm 2021 khi tôi chuẩn bị bắt đầu tập luyện cho vở nhạc kịch "Gwanghwamun Sonata" thì tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và đến bệnh viện để điều trị mỗi ngày. Đó là một quá trình khó khăn".



Yoon Do Hyun sau đó nói thêm rằng anh quyết định không chia sẻ tin tức này với những người xung quanh và công chúng vì lo lắng rằng người hâm mộ mình sẽ bị sốc và có quá nhiều người sẽ lo lắng cho anh.

(Ảnh: Newsis/Koreaboo)

"Nhưng bây giờ tôi đã khỏi bệnh ung thư sau ba năm, tôi muốn chia sẻ tin này với mọi người" - Yoon Do Hyun nói tiếp - "Tôi đã học được rất nhiều bài học trong những năm này khi lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, tôi nghiêm túc nghĩ đến cái chết, khóc trong trầm tư và chịu đựng những đợt điều trị y tế khó khăn trong khi vẫn đi làm. Tôi nhận ra rằng một tâm trí tiêu cực thậm chí còn nguy hiểm hơn cả bệnh ung thư. Tôi hy vọng mọi người có thể vượt qua khó khăn nhờ sự tích cực".

Đính kèm với những chia sẻ là một bức ảnh Yoon Do Hyun đến buổi xạ trị đầu tiên trong trang phục bệnh viện.

Yoon Do Hyun sinh năm 1972, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1994 với album đầu tiên "Autumn Outside the Post Office". Kể từ đó, Yoon đã phát hành nhiều bản hit khác nhau như "I'll Forget You", "A Flying Butterfly", "Love, Two", "After Sending You", "Peppermint Candy" và "I Guess I Loved You".