Ca sĩ Hà Ny và giảng viên piano Trúc Vy ra mắt dự án âm nhạc “Nâng Niu Lời Yêu Thương”

Tối 16/5 tại Hà Nội, ca sĩ, chỉ huy hợp xướng Hà Ny cùng thạc sĩ, giảng viên piano Trúc Vy chính thức ra mắt dự án âm nhạc “Nâng Niu Lời Yêu Thương”, gồm album Vol.2 “Nâng Niu”, sách âm nhạc ngũ cung dành cho trẻ và hợp xướng cộng đồng “Thanh La Choir”.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, dự án được phát triển từ mong muốn tạo nên những sản phẩm âm nhạc mang tính nuôi dưỡng tinh thần, hướng đến trẻ em, phụ huynh và những người yêu thích sự an yên trong âm nhạc. Điểm đặc biệt của “Nâng Niu” nằm ở việc sử dụng chất liệu âm nhạc ngũ cung một dạng thang âm truyền thống được hai nghệ sĩ lựa chọn để sáng tác xuyên suốt các tác phẩm của mình.

Album Vol.2 “Nâng Niu” gồm 15 ca khúc do Hà Ny và Trúc Vy đồng sáng tác, lấy cảm hứng từ triết lý giáo dục Waldorf-Steiner. Nội dung các bài hát xoay quanh tình yêu thương, lòng biết ơn trong gia đình, thiên nhiên và những điều giản dị trong cuộc sống. Hai nghệ sĩ cho biết việc lựa chọn thang âm ngũ cung nhằm tạo cảm giác hài hòa, nhẹ nhàng và gần gũi với trẻ nhỏ, đồng thời góp phần đưa chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Bên cạnh album, Hà Ny và Trúc Vy còn giới thiệu cuốn sách âm nhạc “Ngàn Tình Yêu Cho Con - Những Khúc Hát Ngũ Cung Cùng Con Lớn Lên!” do NXB Dân Trí cấp phép, Music Seeds liên kết xuất bản và phát hành. Cuốn sách tập hợp các ca khúc từ hai album cùng những câu chuyện, thông điệp đi kèm dành cho phụ huynh và trẻ nhỏ.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ phần tranh minh họa màu nước và chữ viết tay trong sách đều do chính Hà Ny thực hiện trong khoảng 7 tháng. Nữ ca sĩ cho biết cô đã tham gia các khóa học vẽ màu nước và luyện viết theo cảm hứng thư pháp Làng Mai để hoàn thiện cuốn sách như một món quà tinh thần gửi tới trẻ em và gia đình.

Trong khuôn khổ họp báo, hai nghệ sĩ cũng công bố dự án hợp xướng cộng đồng “Thanh La Choir” – không gian âm nhạc dành cho người lớn tuổi, người khuyết tật và tất cả những ai yêu âm nhạc. Dự án được phát triển tiếp nối từ cộng đồng “Hát cùng Ukulele” do Hà Ny khởi xướng trước đó.

Theo Hà Ny và Trúc Vy, “Thanh La” mang ý nghĩa kết nối con người bằng âm nhạc, tạo nên không gian chữa lành và sẻ chia thông qua những giai điệu nhẹ nhàng, giàu tính nhân văn. Hợp xướng sẽ mở rộng cho nhiều độ tuổi và đối tượng khác nhau cùng tham gia sinh hoạt nghệ thuật.

Chia sẻ tại sự kiện, Trúc Vy cho biết trải nghiệm làm mẹ cùng giai đoạn trầm cảm sau sinh từng khiến cô nhận ra nhu cầu về những sản phẩm âm nhạc phù hợp cho trẻ em ngày càng ít đi giữa đời sống số hiện đại. Điều này thôi thúc cô theo đuổi con đường sáng tác nhạc thiếu nhi trên chất liệu ngũ cung như một cách lan tỏa yêu thương và đồng hành cùng các bậc phụ huynh.

Trong khi đó, Hà Ny nói cô tìm thấy sự bình an và cảm giác được chữa lành thông qua những ca khúc ngũ cung và thiền ca. Nữ ca sĩ mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu thương, biết ơn và sự kết nối trong đời sống thông qua âm nhạc.

Trúc Vy sinh năm 1991, tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, có gần 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, biểu diễn và nghiên cứu âm nhạc. Trong khi đó, Hà Ny sinh năm 1987, từng vào Top 7 Vietnam Idol 2008, tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM và chuyên ngành chỉ huy hợp xướng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô hiện là founder của Music Seeds và cộng đồng “Hát cùng Ukulele”.