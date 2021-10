Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tố cáo bởi người mình từng tố cáo

Liên quan đến vụ việc "Công an TP.HCM điều tra việc từ thiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng" như đã thông tin, ngày 13/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM vẫn đang khẩn trương điều tra xác minh làm rõ vụ việc.



Người bị tố cáo cũng là người từng đi tố cáo

Trước khi ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ AA14 đường Thất Sơn, phường 15, quận 10) bị bà Nguyễn Phương Hằng SN 1971, ngụ quận 3) tố cáo có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thì ca sĩ này cũng có đơn tố cáo bà này. Theo đó, ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Bà Nguyễn Phương Hằng chính là người tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Theo đơn tố cáo của ông Hưng, gần đây bà Phương Hằng đã lợi dụng mạng xã hội livestream và dùng những từ ngữ phản cảm, chửi bới, xúc phạm mình cùng nhiều nghệ sĩ khác. Thậm chí, bà này còn chỉ trích, cáo buộc nhiều nghệ sĩ lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện... dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

Hành động trên của bà Phương Hằng đã gây cho ông Hưng nhiều thiệt hại về danh dự, kinh tế... Ông Hưng còn cho rằng bà Phương Hằng đã bịa đặt loan truyền thông tin sai sự thật khi nói ông ăn chặn tiền từ thiện, lừa đảo, ăn cướp, phản động, câu kết mua giải trong cuộc thi The Voice...

Ca sĩ này cho biết đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra.

"Tôi xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật, nên dù có phải mất thời gian chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận vẫn sẽ chờ. Tôi biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của tôi trong việc làm từ thiện. Nhưng tôi tin con đường mà tôi chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật. Chỉ có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra và toà án mới có thể trả lời chính xác, dứt điểm cho những thông tin bịa đặt vu khống mà tôi đang phải chịu đựng", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng nói.

Đàm Vĩnh Hưng bị tố cáo chiếm dụng tiền từ thiện trái phép

Khi công an đang khẩn trương điều tra vụ việc thì bà Nguyễn Phương Hằng lại có đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép lên Phòng hình sự (PC02), Công an TP.HCM.

Đàm Vĩnh Hưng trong một lần livestream giải thích chuyện từ thiện

Cụ thể, bà Hằng cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân.

Tuy nhiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chừng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết. Hành động của Đàm Vĩnh Hưng, theo đơn tố cáo là giống như hành động "ngâm" tiền từ thiện của Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ, danh hài Hoài Linh, SN 1969, ngụ tỉnh Khánh Hoà) xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện.

Quá trình điều tra, Phòng PC02, Công an TP.HCM đã chuyển đơn trên tới Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM để xem xét và giải quyết.

Trước đó, đầu thàng 10/2021, Công an TP.HCM đã gửi công văn tới các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM như Phòng PC02, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) cùng Công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức về việc kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết tin báo, tin tố giác về tội phạm liên quan đến các các nhân kêu gọi, quyên góp từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh trong các buổi livestream.

Theo công văn, ngày 28/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết các đơn thư tố cáo, tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp từ tiền từ thiện (như nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, Võ Hoàng Yên...) mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh trong các buổi livestream trên mạng xã hội.

Đồng thời, ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin như trên và báo cáo kết quả gửi về Văn phòng CSĐT Công an TP.HCM để tập hợp tham mưu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng lò vôi"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam.