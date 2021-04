Cà phê bọt Long Lý làm phụ nữ mê mẩn tại chợ Vinh bất ngờ ra Hà Nội, được "đệ tử ruột" chú Long pha chế nhìn cũng cầu kỳ "ghê gớm"

Nếu ai đã từng ghé đến chợ Vinh (Nghệ An) hay là người thích tìm hiểu về những món ẩm thực thú vị trên dải đất hình chữ S, thì chắc hẳn đã từng nghe đến quán cà phê Long Lý nức tiếng chợ Vinh có món cà phê bọt mịn, bông mềm làm biết bao phụ nữ phải "mê mẩn".

Tưởng rằng phải có duyên vào tận Nghệ An thì mới được thưởng thức thì bất ngờ mới đây một quán cà phê bọt do "đệ tử ruột" của chú Long (chủ tiệm cà phê Long Lý) mở cửa tại con phố Doãn Kế Thiện (Cầu Giấy, TP Hà Nội) làm giới mê ẩm thực Hà thành vô cùng thích thú. Theo bác Long chia sẻ, "quán cà phê bọt tại Hà Nội hiện giờ do chị Thu làm chủ, chị tuy không phải con cháu trong nhà, nhưng do tình cảm và thật lòng muốn theo nghề nên đã được chú dạy. Qua một thời gian dài, cho đến nay hương vị đã gần giống với món cà phê bọt chính gốc chợ Vinh".

Nằm trên con phố đông đúc tại Cầu Giấy, quán cà phê bọt do chị Hà Thị Minh Thu làm chủ mới mở được khoảng 1 tuần qua, nhưng được dân mạng rần rần bàn tán, đánh giá 5 sao trên mạng xã hội khi mang hương vị của cà phê bọt chợ Vinh ra Hà Nội. Theo chị Thu, "món cà phê bọt là đồ uống chủ đạo của cửa hàng, là một trong những thứ đồ uống rất phù hợp vào mùa Hè, sự khác biệt với những loại cà phê khác đó chính là món đồ uống này có một lớp bọt đặc biệt, thoạt nhìn nhiều người sẽ nhầm tưởng là cà phê trứng, nhưng không phải, bọt chỉ tạo ra bởi một loại cà phê đặc biệt và đường".

Chỉ cho vào máy đánh độ vài phút, từ cà phê dạng lỏng thông thường đã được đánh bông vô cùng đẹp mắt, lớp bọt cũng rất mịn và sánh đến độ để ngược cả ca bọt xuống cũng không thể chảy ra ngoài.

Để tạo ra lớp bọt chỉ vài phút, nhưng để học làm ra một cách thành công thì không phải một sớm một chiều, "biết đến chú Long từ lâu, nhưng khi có dịp tôi mới từ nhà tại Quảng Ninh đi vài trăm kilomet mới đến chợ Vinh, không giống như mọi người đến ăn vì hiếu kỳ, mà tôi đến ăn vừa để thưởng thức, vừa mong muốn chú truyền lại nghề để món đồ uống này được nhiều người biết tới.

Mặc dù nhiều người hỏi mua bí kíp pha chế 50 triệu, 100 triệu nhưng chú đều từ chối, còn tôi lúc ấy chẳng có gì, chỉ xin chú truyền nghề, chú chỉ bảo để lại số điện thoại. Tối về chú gọi và thông báo sáng sớm đến nhà, chú sẽ chỉ cho cách làm rồi theo chú ra chợ bán mấy hôm", chị Thu kể lại.

Pha ra cà phê hay còn gọi là cốt là một trong những khâu quan trọng nhất cũng đã tận mục sở thị, tưởng rằng về sẽ làm được ngay. Nhưng bí kíp của quán cà phê nức tiếng hơn 30 năm tuổi đâu chỉ học nhanh đến vậy. Phải mất 3 tháng rồi 6 tháng dùng loại cà phê nào, định lượng và cách làm ra sao phải quay video lại gửi vào cho chú xem rồi dần hoàn thiện. Sau đó mỗi ngày chị Thu pha tặng mọi người dùng thử, cho đến khi hàng trăm người gật đầu khen ngon thì mới yên tâm bán ra ngoài thị trường.

Ở Vinh mọi người thích uống ngọt, còn ở Hà Nội thì lại thiên về đậm đà, ít ngọt vậy nên cốc cà phê bọt cũng có chút thay đổi. Chị Thu cũng bật mí dùng món ăn này cũng phải biết chứ không phải tùy hứng mà đã là ngon. Cách dùng đúng chuẩn thì sau khi món đã đến tay phải thưởng thức ngay khi lớp bọt còn đang bông mịn, ăn để lại một nửa rồi khuấy đều với cà phê và lớp sữa dưới cùng. Khi ấy uống uống cà phê có vị ngọt, chút béo và đậm đà.

Cốc cà phê bọt có giá 25.000 đồng có kích thước khá to, ngoài việc thưởng thức lớp bọt cà phê như thông thường, bạn có thể gọi thêm món bánh ăn kèm đảm bảo sẽ tăng gấp đôi độ ngon.