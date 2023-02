Cả nhà lặng người khi em gái tôi nói ra bí mật phía sau cuộc hôn nhân hào nhoáng

My, em gái tôi may mắn lấy chồng giàu có lại biết cách chiều chuộng, quan tâm đến vợ. Hồi đám cưới của My nổi tiếng cả xóm vì tiền mừng và vàng cưới nhiều. Vì có nhà riêng rồi nên em ấy cũng không phải làm dâu như nhiều người phụ nữ khác. Mỗi lần về nhà chơi, nhìn em rể chăm sóc vợ mà tôi ngưỡng mộ và ao ước. Khi My sinh con trai đầu lòng còn được nhà chồng tặng hẳn 1 chiếc xe ô tô đắt tiền làm quà mừng. Đấy, cuộc sống như thế thì ai mà chẳng hạnh phúc.

Vậy mà tối qua, My về nhà rồi đòi ly hôn. Bố mẹ tôi sững sờ, hỏi lý do thì em ấy im lặng không nói. Bố tôi không đồng ý vì cho rằng vợ chồng giận dỗi nhau là chuyện bình thường. Mẹ còn bảo con gái may mắn khi có cuộc sống nhiều người ao ước không có được. Được chồng yêu thương, cưng chiều; kinh tế khá giả, thích gì mua đó; như vậy thì em tôi còn đòi hỏi gì nữa?

My ngồi lặng lẽ một lúc rồi òa khóc nức nở. My nói một đời dài lắm nên không muốn sống kiểu tạm bợ như thế này mãi. Rồi trong nước mắt, em tôi kể hết những ấm ức mà bản thân phải chịu đựng hơn 1 năm qua.

Thì ra em rể tôi ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm yêu chiều vợ nhưng thực chất lại là kẻ vô trách nhiệm, trăng hoa ong bướm bên ngoài. Em tôi bầu bì phải tự đi khám thai một mình. Chăm con cũng tự chăm một mình, dù con có khóc cả đêm thì chồng cũng không phụ dỗ dành. Con bệnh, sốt cũng chỉ có một mình em đưa con đi viện. Ngay cả ngôi nhà hay chiếc ô tô cũng chỉ đứng tên em rể tôi thôi mặc dù bố mẹ chồng tuyên bố với người ngoài là quà tặng con dâu. Những chuyện này, My giấu hết vì vẫn muốn níu kéo và hi vọng sự thay đổi của chồng. Nhưng giờ thì em ấy không chịu đựng nổi nữa, cũng không còn muốn vun vén hạnh phúc gia đình nữa.

Bố mẹ tôi lặng thinh trước những gì con gái kể. Từ trước đến giờ, chúng tôi luôn nghĩ em gái thật hạnh phúc và may mắn, không ngờ bên trong lại đen tối, u ám đến thế. Biết rõ mọi chuyện, bố tôi thở dài, bảo con gái cứ suy nghĩ cẩn trọng rồi quyết định, bố mẹ không can thiệp nữa.

My bế con về, bố mẹ tôi não nề nhìn theo. Tôi cũng thương em thắt ruột gan khi biết những gì mà em phải chịu đựng khi sống chung với người chồng giàu có. Nhưng nếu ly hôn, tôi sợ em phải ra đi tay trắng vì tài sản đều đứng tên chồng và đều là tài sản tạo lập trước hôn nhân. Tôi nên giúp em gái bằng cách nào đây?