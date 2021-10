Chính quyền lên tiếng vụ tiêu hủy 15 con chó theo chủ về quê: "Chủ chó tự bắt bỏ vô bao, đồng ý tiêu hủy trên tinh thần tự nguyện"

Liên quan đến thông tin 15 con chó của đôi vợ chồng nghèo đưa về quê bị tiêu hủy, sáng nay (10/10), trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh Nhứt - Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - cho biết: "Tôi đã đề nghị anh em làm báo cáo vụ việc ngay trong sáng nay. Khi có báo cáo cụ thể, tôi sẽ thông tin ngay".

Hình ảnh 15 con chó cùng đôi vợ chồng hồi hương tránh dịch được cộng đồng mạng chia sẻ ngày 8/10.

Liên quan thông tin này, một lãnh đạo ngành y tế huyện Trần Văn Thời xác nhận việc 15 con chó trên đã bị tiêu hủy.

Theo đó, 15 con chó là của vợ chồng anh P.M.H.

Trước đó, ngày 8/10, vợ chồng anh H. cùng vợ chồng người em vợ từ Long An về Cà Mau. Anh H. thông tin rằng, quê quán của anh ở Bình Dương nhưng đi làm hồ ở Long An. Do dịch bệnh nên phải nghỉ việc, vợ chồng anh dắt díu nhau về quê của người em (em dâu của vợ anh H. ở xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời) để tránh dịch.

Gia đình chở đàn chó về quê bằng xe máy tránh dịch

Khi đi, gia đình anh có mang theo 15 con chó (4 lớn, 11 con nhỏ). Về đến chốt kiểm soát dịch ở Cà Mau, gia đình anh H. cho 2 con chó nhỏ. Gia đình người em của anh H. cũng mang theo 3 con chó và 1 con mèo.

Khi về đến Cà Mau, vợ chồng anh H. được cách ly ở xã Khánh Hưng. Sau đó do dương tính được xác định dương tính với SARS-CoV-2, vợ chồng anh được đưa vào bệnh viện cách ly, điều trị.

Sau đó, bác sĩ đã quyết định tiêu hủy toàn bộ 15 con chó và 1 con mèo.

Cũng trong sáng nay, trao đổi với báo chí, chính quyền xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau thông tin: "Anh Hùng này ở trên Long An, quê Cà Mau. Trong thời gian sàng lọc, cả gia đình theo về bị dương tính hết.

Mà chó mèo anh này đem về khu cách ly, chạy tới chạy lui hết, mang vào cả trong phòng. Nên anh em trong khu cách ly yêu cầu nhốt lại, hoặc là liên hệ xem có ai thì bảo anh mang đi cho, nếu không thì sẽ phải mang tiêu hủy. Rồi cuối cùng thì không có ai mang cho, anh này mới tự bắt bầy chó đem bỏ vô bao, đồng ý tiêu hủy trên tinh thần tự nguyện.

Sáng hôm qua (9/10), bầy chó đã được tiêu hủy để phòng ngừa dịch bệnh. Chúng tôi đang yêu cầu địa phương rà soát, báo cáo về các quy định, quy trình thực hiện ra sao...".

Đại diện này cho hay các bên vẫn đang tiếp tục làm việc và sẽ thông tin cụ thể thêm.