Ca mắc mới tăng nhanh, "vùng cam" duy nhất ở Hà Nội khẩn trương chuyển ký túc xá thành nơi thu dung điều trị F0 600 giường

"Chúng tôi cử 11 cán bộ y tế vào tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên để có thể vận hành cả cơ sở thu dung này thì cần một lực lượng lên đến 40 – 50 người, vì còn liên quan công tác hậu cần, an ninh. Do đó, ngoài lực lượng y tế còn có cả công an, quân đội, dân phòng…", vị lãnh đạo ngành y tế quận Đống Đa thông tin.