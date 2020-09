Ca khúc mới của BLACKPINK không đạt thành tích cao như BTS, netizen mỉa mai: Có khác gì múa phụ họa cho Selena Gomez đâu!

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng BLACKPINK và Selena Gomez cũng đã cho ra mắt MV ca khúc kết hợp mang tên Ice Cream vào ngày 28/8. Màn kết hợp giữa hai tên tuổi đình đám đã nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả toàn cầu. Hiện tại MV đã đạt gần 150 triệu view, hơn 10 triệu like sau 4 ngày ra mắt.

Ice Cream - BLACKPINK và Selena Gomez

Nếu như ở mặt trận YouTube, Ice Cream vẫn đang "gây bão" thì ở bảng xếp hạng quê nhà, ca khúc lại chẳng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Đặc biệt hơn Ice Cream được ra mắt gần với thời điểm ca khúc Dynamite của BTS phát hành, nên càng bị netizen Hàn mang lên bàn cân so sánh.

Trên bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất của Hàn Quốc là Melon, Ice Cream chỉ xếp ở vị trí thứ 13, trong khi đó Dynamte vẫn đang chễm chệ ở vị trí thứ 1. Còn ca khúc How You Like That phát hành hơn 2 tháng trước của nhóm vẫn đang làm ăn ngon nghẻ ở vị trí thứ 5, cho thấy Ice Cream vẫn chưa thể chinh phục được khán giả ở quê nhà.

Netizen cho rằng Ice Cream không lên được thứ hạng cao bởi vì ca khúc mang hơi hướng Âu Mỹ, không phù hợp với thị hiếu nghe nhạc của người Hàn Quốc. Thậm chí có người còn cho rằng MV đã biến BLACKPINK mờ nhạt so với Selena Gomez. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều người lên tiếng bệnh vực và cho rằng đây vẫn là ca khúc hay, xứng đáng nhận được sự yêu thích của khán giả.

"Cả bài hát và MV đều bị Selena Gomez chiếm hết phần, BLACKPINK thì mờ nhạt. Về cơ bản ca khúc này là của Selena Gomez, còn BLACKPINK là 4 cô vũ công", "Chắc tôi là người duy nhất thích bài hát này", "Bài hát chán quá", "Từ giờ cứ chăm chăm vào các bài hát do Teddy sản xuất đi", "Bài hát bằng tiếng Anh mà ngay cả tôi cũng không hiểu. Chả có ý nghĩa gì. Là một Blink, bài hát mới của họ khiến tôi cảm thấy chán", "Có vẻ như cảm xúc của bài hát phù hợp với Selena hơn". - Netizen Hàn bình luận.