HH Tiểu Vy và Á hậu Kiều Loan quyến rũ hút hồn, hóa thân thành công chúa Hoàng gia trong BST của JoliPoli

Đêm thứ ba của Vietnam International Fashion Festival diễn ra vào ngày 27/12 vẫn giữ nguyên sức nóng như ngay từ ngày đầu tiên của sự kiện. Và sàn runway của lễ hội thời trang lớn nhất dịp cuối năm này lại càng “nóng” hơn khi nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư của thương hiệu JoliPoli chính thức ra mắt bộ sưu tập The Glory of Her của mình.

Tâm điểm của màn trình diễn bộ sưu tập The Glory còn nằm ở phần cuối của show diễn, khi hoa hậu Trần Tiểu Vy bước ra với một trong những bộ váy tỏa sáng và đẹp nhất của đêm. NTK Phạm Đăng Anh Thư đã nhận được những tràng vỗ tay không ngớt từ các khách mời sau một show diễn trọn vẹn khi bước ra cùng với Vedette Tiểu Vy và First face Kiều Loan.

Với Phạm Đăng Anh Thư, đây là một show diễn hoàn hảo, tỏa sáng và hạnh phúc. Thông qua bộ sưu tập này, cô muốn khẳng định một lần nữa phong cách và đam mê của mình trong thời trang: đó là thiết kế những mẫu trang phục giúp tôn lên thần thái và vẻ đẹp của phái nữ, giúp mỗi cô gái đều có thể trở thành một nàng công chúa quyền uy, tỏa sáng và lộng lẫy theo cách riêng của mình. Và đặc biệt, những cô gái ấy luôn có được “hào quang” của riêng mình khi khoác lên người những mẫu trang phục như The Glory.



Dàn Next Top Model Cao Thiên Trang, Hương Ly, Nguyễn Hợp, Quỳnh Anh thanh lịch trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Devon Nguyễn



Lấp lánh, lấp lánh và lấp lánh. Ấn tượng đầu tiên, cảm nhận xuyên suốt và dấu ấn đọng lại sau toàn bộ màn trình diễn của NTK Devon Nguyễn tại đêm thứ 3 Vietnam International Fashion Festival chắc chắn chính là vẻ lấp lánh hào hoa của một thành phố không ngủ, được cô gọi với cái tên mỹ miều: City Lights.Bộ sưu tập được trình diễn bởi dàn người mẫu bước ra từ Next Top Model.

Xuyên suốt toàn bộ màn trình diễn, không khó để cảm nhận được vẻ đẹp hoa lệ mà thành phố toát ra cũng như âm hưởng đậm nét của thập niên 80, qua phần cầu vai độn trên chiếc áo khoác ngắn, chiếc lông vũ đính trên đường viền áo, sợi tassel đung đưa theo nhịp bước, và chân váy được xếp nếp cầu kỳ. Một Sài Gòn hoa lệ với những cuộc vui xuyên màn đêm, qua mắt Devon Nguyễn, đã được tái hiện lại theo cách thức mỹ miều và sống động như thế.

Chất liệu cũng là yếu tố đáng chú ý, khi Devon tận dụng triệt để những chất liệu cao cấp tạo ấn tượng xa hoa và lộng lẫy bậc nhất, từ nhung, ren, lưới, cho đến tulle, lông vũ và vải đính kim sa, vừa phù hợp với tiết trời se lạnh mùa Thu Đông, vừa tạo nên ấn tượng lộng lẫy và tỏa sáng đúng chất City Lights. Với nền tảng từ kỹ năng xử lý phom dáng và chất liệu đã được đào tạo kỹ lưỡng tại Central Saint Martins, Devon Nguyễn tiếp tục phát huy những cấu tứ trang phục thoạt nhìn trông có vẻ giản đơn nhưng đòi hỏi rất nhiều sự xử lý cầu kỳ bên trong, như tạo phồng, xếp nếp, xếp nhún và bất đối xứng.



Á hậu Lệ Hằng diện váy tua rua hiểm hóc trong show của NTK Lê Lâm

Á hậu Lệ Hằng xuất hiện kết show trong một thiết kế vest phối cùng chân váy tua rua với ý nghĩa rằng nàng "Phố Đêm" đến lúc buông rèm. Mọi tiếng nhạc dịu lại, nàng xuất hiện với vẻ kiêu hãnh, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần gợi cảm.

Lấy màu chủ đạo là trắng, kem và đen, NTK Lê Lâm vẽ nên một bức tranh thành phố về đêm xa hoa, năng động và hiện đại. Những form dáng anh sử dụng cho C'est La Maison hầu hết là căn bản trên nền chất liệu thời thượng.



Khán giả sẽ bắt gặp những chiếc áo sơ mi với chất liệu vải nhún, những chiếc áo khoác cashmeer form đứng, thắt lưng da phối cùng váy búp bê. Những đường cắt may mạnh mẽ, rành mạch như vẻ vững chãi của những tòa nhà được NTK Lê Lâm thể hiện tài tình qua từng thiết kế.