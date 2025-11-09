Cả dàn mỹ nhân mặc váy ngắn bị bắt quỳ rạp để chụp ảnh, loạt sao nam đứng trơ gây tranh cãi kịch liệt

Ngày 9/11, Thairath đưa tin showbiz Thái Lan và châu Á đang dậy sóng với vụ việc các mỹ nhân của công ty giải trí lớn GMM bị coi thường, đối xử thiếu tôn trọng không thể chấp nhận tại lễ trao giải TikTok Awards. Theo đó, GMM đã bắt cả dàn sao nữ mặc váy và mang giày cao gót quỳ rạp trên thảm đen sự kiện để chụp ảnh tập thể. Trong khi các sao nam lại được đứng ở khu vực trung tâm. Các cô gái tỏ ra lúng túng trước yêu cầu này của staff, nhưng vẫn phải làm theo sự chỉ đạo. Chứng kiến tình huống này các nghệ sĩ nam của nhà GMMTV vẫn đứng yên như trời trồng ở phía sau.

Không chỉ vậy là GMM còn đăng tải công khai khoảnh khắc này lên tài khoản Twitter chính thức của mình. Khi bị dư luận phản ứng, công ty này "chữa cháy" bằng việc chia sẻ bức ảnh các sao nữ đứng chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ nam trên thảm đen. Tuy nhiên, dư luận nhanh chóng phát hiện ra dù có được đứng thì nhóm 6 nghệ sĩ nữ vẫn bị GMM nhét vào góc, làm nền cho cả dàn sao nam.

Cận cảnh quá trình staff yêu cầu các nữ nghệ sĩ của nhà GMMTV quỳ xuống để chụp ảnh

Hình ảnh các mỹ nhân nhà GMMTV quỳ rạp xuống đất khi mặc váy, mang giày cao gót gây bức xúc trong dư luận

Có được đứng chụp ảnh, các sao nữ vẫn bị nhét vào góc

Trên mạng xã hội, công chúng đang chỉ trích dữ dội hành động kém tinh tế, coi thường phụ nữ đến cùng cực của phía công ty GMM và dàn sao nam. Cư dân mạng đang "tế sống", tấn công trang cá nhân của các nam diễn viên nhắm mắt làm ngơ trước việc các đồng nghiệp nữ quỳ gối ngay trước mặt mình. Hiện, trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, GMM và những người có liên quan vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

GMM là công ty sản xuất phim ảnh, chương trình truyền hình và quản lý nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan. Đây được xem là cái nôi đào tạo, xây dựng bệ phóng tên tuổi cho nhiều nam thần, mỹ nữ ở showbiz xứ chùa vàng. Những chàng trai và cô gái có ngoại hình đẹp, tiềm năng phát triển sau khi được chọn sẽ trải qua quá trình đào diễn xuất và tham gia vào vai chính trong các bộ phim truyền hình do GMM sản xuất.

Nguồn: Thairath