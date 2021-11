Cả 3 Hoàng hậu của Khang Hi đế đều không sống qua 25 tuổi, hoàng cung nhiều thần y như thế cớ sao lại không cứu được họ?

Ngoài việc được đánh giá là Hoàng đế tài ba lỗi lạc nhất trong suốt chiều dài lịch sử nhà Thanh, Khang Hi còn nổi tiếng với lời đồn khắc vợ khiến hậu thế chưa bao giờ thôi tò mò.

Theo đó, ba vị Hoàng hậu được ông sắc phong đều qua đời khi còn rất trẻ. Hai người qua đời ở tuổi mới hơn 20, còn một người đang làm Hoàng Quý phi sau khi được phong làm Hoàng hậu chưa đầy vài ngày cũng ra đi.

Loạt biến cố này đã khiến Khang Hi chịu đả kích không hề nhẹ nên kể từ sau khi vị Hoàng hậu thứ ba qua đời, ông không lập hậu và cũng không phong thêm bất kì Hoàng Quý phi nào nữa.

Vào thời nhà Thanh tuổi thọ trung bình của nam giới là 45 tuổi và ở nữ giới là 50 tuổi. Vốn là thành viên hoàng thất được cung phụng từ đầu đến chân, hưởng những đãi ngộ về ăn uống, sinh hoạt, y tế không giống người thường.

Vậy cớ gì cả ba vị hoàng hậu của Khang Hi đều không sống qua nổi tuổi thọ trung bình vào thời đại ấy?

Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu

Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu Hách Xá Lý thị kết hôn với Khang Hi năm 12 tuổi, qua đời vào năm 21 tuổi.

Bà là con gái của Cát Bố Lạt - con trai trưởng của đại thần Sách Ni, xét vai vế bà phải gọi Đại học sĩ Sách Ngạch Đồ là chú ba. Nhờ gia thế hơn người, Hách Xá Lý thị được Hiếu Trang thái hậu lựa chọn để mượn sức gia tộc Sách Ni giúp củng cố quyền lực cho Khang Hi.

Tranh vẽ Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu

Năm 1665, Hách Xá Lý thị mới 12 tuổi gả vào cung, được phong làm hoàng hậu cho Khang Hi. Xét ở thời hiện đại, con gái ở độ tuổi này chỉ mới bước vào cấp 2. Còn Hách Xá Lý thị vào thời đó đã phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh con.

Về cơ bản, sau 18 tuổi cơ thể phái nữ mới phát triển hoàn thiện. Trước độ tuổi này, việc sinh đẻ quá sớm sẽ khiến cơ thể phái nữ bị tổn hại.

Nhưng vào thời cổ đại, người ta không quan tâm đến điều này mà chỉ cảm thấy, kết hôn và sinh con càng sớm thì càng tốt, dòng dõi gia tộc càng nhiều con nối dòng thì càng thịnh vượng.

Chẳng thế mà người Trung Quốc xưa có câu, "bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại", ý nói trên đời có 3 loại bất hiếu và loại bất hiếu lớn nhất là không có hậu duệ nối dõi tông đường. Như vậy cũng đủ thấy việc sinh đẻ của phụ nữ thời xưa được xem trọng cỡ nào.

Cha của Khang Hi, tức Thuận Trị đế qua đời khi mới 24 tuổi, nhưng ông đã sớm có con từ năm 13 tuổi và có cả thảy 17 người. Hậu thế cho rằng cũng may Thuận Trị kết hôn và sinh con sớm, bằng không Khang Hi cũng chẳng kịp ra đời.

Năm 1670, Hách Xá Lý thị 17 tuổi sinh con cho Khang Hi đứa con trai đầu là Thừa Hỗ. Tuy nói là 17 tuổi nhưng đây chỉ là tuổi mụ, xét đúng ra thì khi đó bà chỉ hơn 15 tuổi một chút và mang thai khi 14 tuổi.

Trên thực tế Thừa Hổ là con trai thứ hai của Khang Hi, trước đó ông còn một đứa con trai tên Thừa Thụy do Vinh phi Mã Gia thị sinh ra. Cùng năm Hách Xá Lý thị hạ sinh Thừa Hỗ, Huệ phi cũng sinh cho Khang Hi một đứa con tên Thừa Khánh. Năm 1671, Vinh phi sinh thêm một đứa con trai nữa tên Tái Âm Sát Hồn.

Tại sao lại nhắc đến 4 đứa con trai đầu của Khang Hi cùng lúc?

Bởi lẽ cả bốn hoàng tử này đều qua đời từ rất sớm, không một ai sống đến 3 tuổi. Tỉ lệ con cái chết non thế này quả là cao một cách bất thường. Nhiều người nhận định, may mà hậu cung Khang Hi đông đảo, bản thân ông lại rất kiên trì trong việc tạo con nối dòng, bằng không hậu duệ của ông cũng chẳng đông đảo đến thế.

Năm 1672, Thừa Hỗ qua đời, chuyện này đã khiến Hách Xá Lý thị bị đả kích nghiêm trọng. Khang Hi xót thương vợ nên an ủi, đôi ta vẫn còn trẻ, con cái rồi sẽ lại có thôi mà.

Quả nhiên hai năm sau đó Hách Xá Lý thị tiếp tục sinh ra một hoàng tử nữa - chính là Phế thái tử Dận Nhưng nổi tiếng trong lịch sử. Đương lúc Khang Hi vui mừng đón kết tinh tình yêu của mình và hoàng hậu, ngay sau đó Hách Xá Lý thị qua đời..

Theo ghi chép, Hách Xá Lý thị qua đời trong vòng một canh giờ sau khi sinh hoàng tử. Thời xưa, một canh giờ tương đương hai tiếng đồng hồ ở hiện đại. Sản phụ qua đời trong khoảng thời gian ngắn như thế rất có khả năng là do quá trình sinh nở kéo dài và đã xảy ra sự cố gì đó.

Thế là vị hoàng hậu đầu tiên của Khang Hi cứ thế qua đời.

Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu

Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị là con gái của đại thần Át Tất Long, làm hoàng hậu năm 19 tuổi, 20 tuổi qua đời.

Tranh vẽ Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu

Có cha là đại thần nổi tiếng, Nữu Hỗ Lộc thị xuất thân quyền quý hiếm có. Bà sinh năm 1659, nhập cung cùng năm với Hách Xá Lý thị khi chỉ mới xấp xỉ 7 tuổi.

Cũng như Hiếu Thành Nhân hoàng hậu, cuộc hôn nhân giữa bà và Khang Hi có thể xếp vào hàng hôn nhân chính trị vì gia thế của bà sẽ là chỗ dựa cho Khang Hi. Điều này rất dễ hiểu bởi Khang Hi lên ngôi khi còn quá trẻ, thân cô thế cô nên buộc phải mượn sức các gia tộc có vị thế cao để tạo nền tảng củng cố quyền lực.

Có Sách Ni và Át Tất Long làm thông gia, về cơ bản Khang Hi sẽ được gia tộc hai nhà này giúp đỡ, nhờ thế mà nhóm đại thần còn lại gồm Ngao Bái và Tô Khắc Tát Cáp cũng không dám tùy tiện lấn át quyền vua.

Sau khi Hách Xá Lý thị qua đời tầm ba năm, đến năm 1677, Nữu Hỗ Lộc thị 19 tuổi được phong làm Hoàng hậu. Bà được lập hậu không phải vì vội sinh con mà là để có lý do lập từ đường cho cha đẻ Át Tất Long.

Do ảnh hưởng từ vụ thanh trừng Ngao Bái, Át Tất Long cũng bị hạch tội và tước hết chức tước, qua đời vào năm 1674. Tình huống thế này khiến gia tộc không được phép lập từ đường cho ông, nhưng nếu cứ thế để ông "rớt đài", gia tộc sẽ lâm nguy.

Dẫu cha vợ gặp biến cố nhưng Khang Hi vẫn kiên định lập Nữu Hỗ Lộc thị làm hậu chứng tỏ bà thật sự có cốt cách hơn người. Sau khi Nữu Hỗ Lộc thị được sắc phong, với tư cách là cha của hoàng hậu, Át Tất Long được lập từ đường theo quy cách ngoại thích, thậm chí còn được Khang Hi đích thân ban ngự thư bảng. Như vậy chứng tỏ Khang Hi thật sự rất yêu quý và nể trọng Nữu Hỗ Lộc thị.

Thế nhưng còn chưa hưởng vinh quang được bao lâu, năm 1678, Nữu Hỗ Lộc thị qua đời khi mới gần 20 tuổi.

Nguyên nhân bà qua đời không được ghi chép cụ thể trong lịch sử mà chỉ bâng quơ nhắc sau khi bà ra đi, mọi người trong cung đều rất đau lòng. Hoàng hậu ra đi lúc không con không cái, trước đó cũng không mắc bệnh tật gì, quả là chuyện khiến người ta khó hiểu.

Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu

Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu Đông Giai thị là em họ của Khang Hi. Theo đó, mẹ đẻ của Khang Hi là Hiếu Khang Chương hoàng hậu có hai người anh em ruột là Đông Quốc Duy và Đông Quốc Cương, Đông Giai thị chính là con gái của Đông Quốc Duy.

Tranh vẽ Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu

Đông Giai thị nhập cung năm 1676, một năm sau đó được sắc phong làm Quý phi. Do là em họ nên có thể đoán chừng bà nhỏ hơn Khang Hi chỉ vài tuổi. Sau khi Hách Xá Lý thị và Nữu Hỗ Lộc thị qua đời, Khang Hi đã định là sẽ không lập hậu nữa do lo ngại mình khắc chết vợ.

Nhưng vì quá yêu thương cô em họ này, Khang Hi vẫn quyết định để bà hưởng đãi ngộ như hoàng hậu dù chỉ sắc phong bà lên làm hoàng quý phi vào năm 1681. Khi ấy ở trong cung, Đông Giai thị là người có quyền uy cao nhất.



Năm 1683, Đông Giai thị sinh hoàng bát nữ nhưng đáng tiếc thay, công chúa bạc mệnh nên chết non khi chưa đầy tháng. Phải nói rằng tỉ suất con cái bị chết non của Khang Hi cao một cách bất thường, cả đời ông có 55 đứa con nhưng trong đó có 21 người sống không qua nổi 3 tuổi.

Năm 1678, Đức phi sinh Dận Chân, do khi ấy Đức phi chỉ là thứ phi nên không đủ tư cách nuôi dạy con cái. Khang Hi lập tức đưa Dận Chân cho Đông Giai thị nuôi nấng để bà quên nỗi đau mất con.

Năm 1689, Đông Giai thị bỗng lâm bệnh nặng, Khang Hi vội về chăm sóc bà. Sau khi suy ngẫm hồi lâu, ông quyết định phong bà lên làm hoàng hậu để "xung hỉ", mong Đông Giai thị có thể vượt qua cơn hiểm nghèo.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, sau khi nhận sắc phong hoàng hậu chưa đầy 2 ngày, Đông Giai thị qua đời, đoán chừng khi ấy bà khoảng 25-30 tuổi.

Lý giải cho việc cả ba hoàng hậu của Khang Hy đều ra đi khi còn rất trẻ, hậu thế cho rằng tuy hoàng cung sở hữu điều kiện ăn mặc, sinh hoạt và nguồn y tế, chữa trị cao cấp hơn người, nhưng dĩ nhiên thái y trong cung không phải là thần tiên có thể trị bách bệnh.

Rất nhiều thứ chỉ là bệnh vặt trong thời hiện đại của chúng ta lại chính là nguyên nhân khiến người xưa qua đời. Có thể những nguyên do dưới đây đã khiến các Hoàng hậu của Khang Hi qua đời nhưng vì một lí do nào đó, chúng đã không được sử sách ghi chép lại.

1. Bệnh đậu mùa

Trong suốt gần 300 năm lịch sử nhà Thanh, đậu mùa là một trong những căn bệnh gây ác mộng khiến nhiều người kinh hãi. Cha đẻ của Khang Hi, tức Thuận Trị đế cũng chết do bệnh đậu mùa, Đổng Ngạc phi - ái thiếp của Thuận Trị cũng được đồn đoán là chết do căn bệnh này, một vài hoàng tử và công chúa của Thuận Trị cũng chết do đậu mùa.

Trên thực tế Khang Hi cũng từng mắc đậu mùa nhưng ông đã qua khỏi và có khả năng miễn dịch với bệnh này đến hết đời. Đây cũng là một trong những lí do khiến ông được chọn làm hoàng đế.

Vào thời điểm đó, đậu mùa được xem là căn bệnh có tỉ lệ lây nhiễm siêu cao, khiến rất nhiều người qua đời và khó chữa khỏi. Đừng nói là hoàng tộc nhà Thanh, dân thường nghe đến căn bệnh này cũng đã sợ mất mật.

2. Bệnh sốt rét

Chúng ta thường thấy căn bệnh này được biểu hiện qua phim ảnh với khái niệm "nóng lạnh thất thường." Sốt rét do bị muỗi chích và rất dễ lây lan trong môi trường thời xưa. Trong một bộ phim truyền hình, Khang Hi và các binh sĩ khi đến Cát Nhĩ Đan đã mắc căn bệnh này.

Trang vẽ Khang Hi.

Thời xưa hoàn toàn không có phương thuốc để trị sốt rét triệt để mà chỉ có thể chữa trị qua loa đợi "trời kêu ai nấy dạ". Người may mắn thì qua khỏi, không thì đành ra đi. Binh lính toàn thanh niên trai tráng gặp sốt rét còn không chống cự nổi thì các phi tần chân yếu tay mềm biết phải làm sao?



3. Khó sinh

Dù lí do chính xác khiến ba vị hoàng hậu của Khang Hi qua đời đều không được ghi chép lại nhưng hậu thế hầu hết đều cho rằng, cả ba bà đều chết do khó sinh hoặc do ảnh hưởng của việc sinh đẻ. Phải biết rằng thời xưa không có sinh mổ, không có thuốc giảm đau, không có các biện pháp trợ sản.

Những người phụ nữ này lại mang thai khi còn quá trẻ, thân thể còn chưa hoàn toàn phát triển. Mỗi một lần sinh nở chắc khác nào đang bào mòn thể trạng và sức khỏe của họ.

Thêm vào đó, do được chọn làm hoàng hậu nên các bà đều có xuất thân cao quý, khi ở nhà là tiểu thư được nghìn người cung phụng, đi có kiệu nâng, ăn có kẻ hầu, đến tắm rửa chải đầu cũng chẳng cần động tay động chân.

Cơ thể ít hoạt động nên dĩ nhiên, các hoàng hậu đều có sức khỏe khá yếu, sau khi sinh lại càng mỏng manh, dễ vỡ hơn.

Có vẻ như sau cùng Khang Hi cũng nhận ra việc lấy chồng và sinh con sớm ảnh hưởng đến phụ nữ thế nào nên từ đó về sau, ông chỉ lâm hạnh các phi tần, cung nữ từ 17 tuổi trở lên. Với các công chúa con mình ông lại càng cẩn thận hơn ai hết, tuyệt đối không để các con bị gả đi quá sớm.



(Nguồn: Toutiao, Baidu)