BXH top 10 mỹ nhân đẹp nhất xứ Hàn: Hoàn mỹ như Song Hye Kyo, Son Ye Jin vẫn phải lùi bước trước một người đẹp 49 tuổi

Cách đây vài ngày, trang Theqoo của Hàn đã công bố kết quả bình chọn top 10 mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc. Một điều khá bất ngờ rằng dù ở độ tuổi 49, Lee Young Ae vẫn xếp đầu tiên trong danh sách. Những nữ thần không tuổi khác như Jun Ji Hyun, Song Hye Kyo, Kim Hee Sun... vẫn là những cái tên được yêu thích.

Fan hâm mộ còn phát hiện một điều khá thú vị đó chính là trong danh sách này, người trẻ nhất cũng đã 38 tuổi. Không có bất kỳ ngôi sao nữ nào sinh sau năm 1990 lọt vào trong danh sách bình chọn. Điều này chứng tỏ những mỹ nhân 8x - 7x đã tạo nên một tường thành nhan sắc mà khó ai có thể vượt qua được. 49 tuổi, những nữ thần không tuổi như Jeon Ji-hyun và Kim Hee-sun vẫn được công chúng yêu thích.

10 - Han Ji Min (5/11/1982)

Bắt đầu bước chân vào showbiz, Han Ji Min đã trở thành gương mặt ấn tượng với những đường nét vô cùng thanh tú. Từng ghép đôi với nhiều nam thần màn ảnh như Hyun Bin và các ngôi sao hạng A khác, "Ảnh hậu Rồng Xanh" có mặt trong danh sách là điều hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ngoại hình của Han Ji Min chưa thật sự là lợi thế khi đặt cùng với các mỹ nhân khác. Theo nhiều người Han Ji Min được tính là thanh tú ngọt ngào xinh đẹp nhưng là chưa đủ so với những tường thành có mặt trong danh sách. Nhiều netizen cho rằng lý do khiến Han Zhimin lọt vào danh sách là do thành tích của cô trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình quá nổi bật.

9 - Han Ga In ( 25/2/1982)

Kể từ sau khi sinh con và kết hôn, Han Ga In gần như rút khỏi các hoạt động showbiz. Thế nhưng, mỗi lần Han Ga In xuất hiện lại là một lần dậy sóng.

Nhiều người đánh giá rằng, dường như việc ở ẩn sinh con dường như không ảnh hưởng đến địa vị của Han Ga In trong lòng cư dân mạng. Đặc biệt là nhan sắc của Han Ga In vẫn luôn nhận được sự công nhận của công chúng.

8 - Son Ye Jin ( 11/1/1982)

Dù đã 38 tuổi nhưng Son Ye Jin vẫn có thể đảm nhận vai chính trong các bộ phim thần tượng tình cảm Bên cạnh khả năng diễn xuất thì một trong những yếu tố không nhỏ quyết định đó chính là nhan sắc trẻ trung đầy sức sống của Son Ye Jin.

Dù là "Chị đẹp mua cơm cho tôi" hay "Hạ cánh nơi anh" Son Ye Jin đều chinh phục người hâm mộ bằng khả năng diễn xuất cùng với nhan sắc đầy nổi bật.

Và không có gì khó hiểu khi Son Ye Jin xuất hiện trong top 10 mỹ nhân xứ Hàn. Những tin đồn tình cảm giữa Son Ye Jin và Hyun Bin hết lần này tới lần khác khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa, ai cũng mong nhận được tin vui càng sớm càng tốt.

7 - Song Hye Kyo (22/11/1981)

Dù tuổi tác không còn là lợi thế và từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nhưng vị trí của Song Hye Kyo trong lòng cư dân mạng là không gì có thể lay chuyển được.

Đặc biệt với ngoại hình ngọt ngào, luôn tạo cho người đối diện cảm giác dễ gần giúp Song Hye Kyo chiếm được tình cảm của nhiều người.

Người hâm mộ hy vọng Song Hye Kyo sẽ giữ được phong độ như vậy và có cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai.

6 - Jun Ji Hyun (30/10/1981)

So với những sao nữ có vẻ ngoài ngọt ngào, thanh thuần thì nhan sắc của Jun Ji Hyun lại mang một hương vị hoàn toàn khác. Dù là ngôi sao kiêu kỳ hay "nàng tiên cá" ngây thơ thì Jun Ji Hyun đều có thể kiểm soát được.

Khả năng diễn xuất đỉnh cao cùng ngoại hình nổi bật chính là nguyên nhân giúp Jun Ji Hyun chiếm lĩnh được ngôi vị trong lòng khán giả trong suốt hàng chục năm qua.

Hiện tại, Jun Ji Hyun đang rục rịch trở lại sau khi sinh con thứ 2, hứa hẹn sẽ đưa tới công chúng những tác phẩm gây tiếng vang.

5 - Han Ye Seul (18/9/1981)

Ngay từ khi mới ra mắt, Han Ye Seul đã được biết đến với nhan sắc xinh đẹp, thậm chí còn trở thành "khuôn mẫu phẫu thuật thẩm mỹ" được nhiều người yêu mến.

Qua thời gian, Han Ye Seul cũng dần trở nên "già đi" nhưng vẻ ngoài gần như không thay đổi. Khác với vẻ đẹp ngọt ngào của Song Hye Kyo hay vẻ sang chảnh kiêu kỳ của Jun Ji Hyun, Han Ye Seul sở hữu vẻ đẹp đầy cá tính và bùng nổ.

4 - Kim Tae Hee (29/3/1980)

Kim Tae Hee không chỉ khiến người ta ghen tị vì vẻ đẹp tự nhiên hoàn hảo mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có thể trói gọn trái tim "Hoàng tử Châu Á" Bi Rain.

Giờ đây Kim Tae Hee, người vừa có sự nghiệp, vừa có tình yêu, đã hoàn thành bước chuyển mình từ nữ chính phim thần tượng thành nữ chính phim gia đình.

Bước vào độ tuổi ngoài 40, Kim Tae Hee có thể không thể nào giữ được nét trẻ trung trên khuôn mặt nhưng nhan sắc này vẫn đủ giữ chân người hâm mộ.

3 - Lee Na Young (22/2/1979)

Chỉ riêng với cụm từ "vợ của Won Bin" đã khiến Lee Na Young trở thành người phụ nữ nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều cô gái. Thế nhưng nhan sắc của Lee Na Young vẫn xinh đẹp trẻ trung như ở tuổi 30 mới là điều tuyệt vời nhất. Bởi thực tế cô đã bước qua tuổi 41.

2 - Kim Hee Sun (11/6/1977)

Sự nổi tiếng của Kim Hee Sun đã vượt ra khỏi phạm vi Châu Á khi ghép đôi cùng Thành Long trong bộ phim Thần Thoại. Ngay cả câu chuyện về nhan sắc của Kim Hee Sun cũng trở thành một chủ đề thu hút sự chú ý của mọi người trong suốt nhiều năm.

Thời gian qua đi, Kim Hee Sun vẫn có thể bảo dưỡng nhan sắc của mình ở trạng thái tốt nhất.

1 - Lee Young Ae (31/1/1971)

Việc Lee Young Ae 49 tuổi ở vị trí đầu tiên trong danh sách có thể khiến nhiều người bất ngờ nhưng chắc chắn không ai có thể phản đối. Ở độ tuổi gần 50 nhưng Lee Young Ae vẫn có thể đánh bại hàng loạt ngôi sao trẻ để đứng ở vị trí đầu tiên khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Người ta nói rằng nhan sắc của Lee Young Ae không thể chỉ dừng ở 2 chữ xinh đẹp.