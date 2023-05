BXH nữ diễn viên Hàn đẹp nhất độ tuổi 20: Top 1 gây tranh cãi, năng lực dư thừa nhưng visual thua cô số 2?

Mới đây, MetaVey - một công ty nghiên cứu dữ liệu tại Hàn Quốc đã thực hiện cuộc khảo sát với chủ đề: "Bạn nghĩ nữ diễn viên Hàn nào xinh đẹp nhất?". Chủ đề này được phân loại theo các độ tuổi từ 20 tới 40. Cuộc khảo sát bắt đầu từ ngày 24/4 đến ngày 1/5, với 300 nam và nữ tham gia trong độ tuổi từ 10 đến 60. Kết quả ở độ tuổi 20+ được nhiều khán giả quan tâm, một số tranh cãi cũng nổ ra xoay quanh kết quả này.

Cụ thể kết quả cuộc khảo sát ộ tuổi 20+ 1. Kim Yoo Jung (42.8%) 2. Go Youn Jung (23.0%) 3. Moon Ga Young (13.3%) 4. Kim Da Mi (10.3%) 5. Cho Yi Hyun (5.3%)

Cụ thể nhiều khán giả tranh cãi về thứ hạng của Kim Yoo Jung, người đứng đầu bảng với số phiếu áp đảo, lên tới 42,8%. Con số này gần gấp đôi so với vị trí thứ 2 - Go Youn Jung. Nhiều người cho rằng vì Kim Yoo Jung nổi tiếng đã lâu, sở hữu lượng fan đông đảo nên mới được bình chọn như vậy chứ so với Go Youn Jung, mỹ nhân sở hữu gương mặt hoàn hảo bậc nhất Hàn Quốc, thì mỹ nhân họ Kim có phần kém cạnh. Tuy nhiên số khác lại cho rằng Kim Yoo Jung sở hữu nhan sắc tự nhiên, không dao kéo nên vượt Go Youn Jung là điều dễ hiểu.

Kim Yoo Jung

Go Youn Jung (Ảnh: Naver)

Vị trí thứ hạng ở bảng xếp hạng nhan sắc có thể gây tranh chứ riêng năng lực diễn xuất của Kim Yoo Jung thì là điều không phải bàn. Cô có xuất thân từ sao nhí, ngay từ ngày nhỏ đã bỏ túi nhiều bom tấn đình đám. Gần đây nhất, Kim Yoo Jung thành công vang dội với phim điện ảnh gốc Netflix - Cô Gái Thế Kỷ 20. Với Go Youn Jung, cô vẫn là một tân binh đóng phim, ngoài vai chính gây tranh cãi ở Hoàn Hồn 2 ra thì nữ diễn viên chưa có dự án nào thực sự nổi bật. Bên cạnh đó, Go Youn Jung cũng thường xuyên gây ra tranh cãi về diễn xuất của mình.

Cô Gái Thế Kỷ 20

Hoàn Hồn 2 (Ảnh: Netflix)

Vị trí thứ ba không gây ra bất cứ tranh cãi nào khi người được gọi tên là Moon Ga Young - người nổi danh với cái tên nữ thần thế hệ mới của màn ảnh Hàn. Mỹ nhân sinh năm 1996 cũng có xuất phát điểm từ một diễn viên nhí tương tự Kim Yoo Jung. Kể từ sau bộ phim The Great Seducer, Moon Ga Young trở thành một hiện tượng màn ảnh bởi nhan sắc xinh đẹp át vía nữ chính. Sự nghiệp của cô tỏa sáng rực rỡ nhờ tác phẩm True Beauty tuy nhiên từ đó cho đến nay, những dự án mà cô tham gia lại không mấy thành công về mặt thương mại. Khán giả đang mong chờ một sự trở lại xứng tầm của Moon Ga Young.

(Ảnh: Naver)

Vị trí thứ tư lại tiếp tục gây ra tranh cãi bởi từ trước đến nay, Kim Da Mi vốn là gương mặt bị đánh giá là sở hữu nhan sắc lệch chuẩn so với gu thẩm mỹ của người Hàn cũng chưa bao giờ được gọi là một mỹ nhân. Tuy nhiên không thể phủ nhận trong tác phẩm gần đây là Soulmate, Kim Da Mi thật sự xinh đẹp, nét đẹp mộc mạc, tươi trẻ và khác biệt. Có lẽ chính bởi vậy nên cô ngày càng được khán giả ưu ái hơn.

Kim Da Mi ở Soulmate (Ảnh: Hancinema)

Vị trí cuối cùng là Cho Yi Hyun - nàng lớp trưởng xinh đẹp của bom tấn zombie All Of Us Are Dead. Yi Hyun sinh năm 1999 tại Hàn Quốc, ra mắt công chúng vào năm 2017 và cho đến nay thì đã góp mặt trong nhiều vai diễn lớn nhỏ, từ phim truyền hình tới phim điện ảnh. Cô được yêu mến bởi sở hữu nét đẹp ngây thơ, trong sáng, tạo cảm giác y hệt như mối tình đầu.