Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vượt mặt Hyun Bin trong BXH "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2020"

Mới đây, tờ Starmometer đã chính thức công bố kết quả bình chọn của BXH "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2020".

Được biết, bảng xếp hạng này được diễn ra bao gồm 2 vòng, vòng đầu tiên được tổ chức bình chọn trên Instagram trong vòng 12 tuần với 200 đề cử chính thức từ khắp nơi trên thế giới để chọn ra 10 người vào vòng cuối cùng.

Cuộc bình chọn đối với 10 người ở vòng cuối đã diễn ra vào ngày 22/9 đến ngày 6/10. Được biết, kết quả này hoàn toàn dựa vào việc bình chọn của cư dân mạng chứ không hề có sự can thiệp của chuyên gia.

Sau hai vòng bình chọn, Tiêu Chiến trở thành "Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới 2020". Vị trí thứ 2 thuộc về thành viên Suga của BTS, vị trí thứ 3 là Vương Nhất Bác.

Các vị trí trong top 10 khác thuộc về Max Nattapol - mỹ nam nổi danh với phim đam mỹ Bad Romance (Tạm dịch: Sắc Thái Tình Yêu) và Together With Me (Tạm dịch: Thất Tình Hãy Đến Yêu Tôi).

Một điều khá bất ngờ là Hyun Bin, ngôi sao đang nổi đình đám thời điểm hiện tại ở vị trí thứ 5. Vị trí thứ 6 là mỹ nam Thái Lan Mew Suppasit, thứ 7 là Vương Gia Nhĩ, thứ 8 là Mark Tuan, thứ 9 là Lucas (NCT) và vị trí số 10 là Mark Lee (NCT).

Tại BXH 100, Sơn Tùng là thành viên duy nhất của Việt Nam góp mặt ở vị trí 91.

Kết quả bình chọn này nhanh chóng trở thành bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là BXH không có giá trị bởi hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào việc fan vote trên mạng xã hội mà thôi. Nhiều người cho rằng BXH thế giới nhưng top 20 đã có 19 đại diện Châu Á là thấy độ tin cậy thấp.

Bên cạnh đó, một số khác thì phủ nhận quan điểm này và cho rằng hầu hết các BXH đều do fan bình chọn.

Số 1: Tiêu Chiến

Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến trở thành cái tên nổi đình đám khắp Châu Á. Anh chàng nhận được 1.185.342 phiếu bình chọn để trở thành quán quân BXH.

Số 2: Suga

Thành viên BTS Suga , nhận được 1.087.709 phiếu bầu và ở vị trí Á Quân.

Số 3: Vương Nhất Bác

Xếp thứ 3 là Vương Nhất Bác, bạn diễn của Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh. Với 347.410 phiếu bầu, nam diễn viên xứ Trung đứng ở vị trí số 3.

Số 4: Max Nattapol

Max Nattapol là đại diện đầu tiên của Thái Lan lọt vào top 10 với tổng số phiếu bình chọn là 314,921

Số 5: Hyun Bin

Sau Hạ cánh nơi anh, tên tuổi của Hyun Bin trở nên nổi đình nổi đám khắp Châu Á. Không chỉ ăn điểm bởi cuộc sống không scandal và khả năng diễn xuất, nam tài tử xứ Hàn còn trở thành "người chồng trong mộng" vì vẻ ngoài hoàn hảo.

Số 6: Mew Suppasit

Đại diện còn lại của Thái Lan trong vị trí top 10 cùng là một mỹ nam phim đam mỹ . Anh chàng Mew từng đảm nhận vai chính trong bộ phim TharnType The Series. Với diễn xuất tự nhiên của mình anh chàng nhanh chóng được các fan nữ săn đón nhiệt tình.

Số 7: Vương Gia Nhĩ

Thành viên của nhóm nhạc GOT7 đứng ở vị trí thứ 7 với 139.659 lượt bình chọn.

Số 8: Lucas

Anh chàng chân dài của nhóm NCT có 89.762 lượt bình chọn và ở vị trí thứ 8.

Số 9: Mark Tuan

Ngoài Vương Gia Nhĩ, một thành viên khác của GOT7 cũng lọt vào top 10 "Mỹ nam quyến rũ nhất thế giới 2020".

Số 10: Mark Lee

Vị trí số 10 thuộc về chàng trai Mark Lee.

Những cái tên đình đám khác trong BXH top 100 được kể tới như: 11. Bright Vachiwarit 12. Park Jimin 13. Kim Seok Jin 14. Kim Taehyung 15. Win Metawin 16. J-Hope 17. Ohm Pawat 18. Jeon Jung Kook 19. Wonho 20. Tom Holland 21. Gulf Kanawut 22. Cha Eun Woo 23. Suho 24. Lee Min Ho 25. Park Chanyeol 26. Park Seo Joon 27. Vương Hạc Đệ 28. Ji Chang Wook 29. Tony Labrusca 30. Oh Sehun 31. Nam Joo Hyuk 32. Kim Myung Soo 33. Chris Hemsworth 34. Zayn Malik 35. Chris Evans 36. Nadech Kugimiya 37. James Reid 38. Park Bogum 39. Dương Dương 40. Cole Sprouse 41. Harry Styles 42. Shawn Mendes 43. Noah Sentineo 44. Jensen Ackles 45. Pietro Boselli 46. Henry Cavill 47. Ansel Elgort 48. Choi Siwon 49. Liam Hemsworth 50. Jung Hae In 51. Luke Eisner 52. Krist Perawat 53. Chris Patt 54. Can Yaman 55. Văn Tuấn Huy 56. Song Kang 57. Ryan Renolds 58. Taemin 59. Singto Prachaya 60. Lâm Nhất 61. Jin Young 62. Seo Kang Joon 63. Kang Daniel 64. Nick Jonas 65. Yoo Seung Ho 66. Mean Phivarich 67. Kentaro Sakaguchi 68. Mario Maurer 69. Jeo Jin Goo 70. Ji Soo 71. Liam Payne 72. Jamie Dornan 73. Jacob Elordi 74. Justin Bieber 75. Kjapa 76. Nonkul 77. Trương Nghệ Hưng 78. Cristiano Ronaldo 79. Ngô Diệc Phàm 80. Gavin Leatherwood 81. JB 82. Josh Cullen Santos 83. Lee Jong Suk 84. Ong Seong Wu 85. Hồ Nhất Thiên 86. Lee Dong Wook 87. Jerry Yan 88. David Beckham 89. Drake Laedeke 90. KI-Hyun 91. Sơn Tùng MTP 92. Kim Won Bin 93. Tất Văn Quân 94. Frank Thanatsaran 95. Seunghwan Lee 96. Alden Richards 97. Kim Hanbin 98. Arthur Nory 99. Henri Golding 100. Pen Badgley