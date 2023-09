BVIS Hà Nội: Trường Quốc tế có khối Mầm non vượt trội

Giai đoạn Mầm non được đánh giá là thời kỳ quan trọng trong việc xây dựng nền tảng giáo dục sớm cho trẻ. Tại thời kỳ này, trường Mầm non sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi trẻ không chỉ được yêu thương, chăm sóc, vui chơi mà còn là môi trường lý tưởng để trẻ học tập, rèn luyện và khám phá thế giới.



Hiểu sâu sắc điều đó, trường quốc tế BVIS Hà Nội tự hào là lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi Mầm non. Với cam kết cung cấp môi trường học tập và chăm sóc phù hợp, chương trình Mầm non tại BVIS Hà Nội giúp trẻ tận dụng cơ hội vàng để có thể phát triển toàn diện, khai phá tiềm năng trí tuệ vô hạn và gặt hái những bước phát triển vượt bậc ngay từ khi bắt đầu.

Môi trường mầm non quyết định quan trọng tới tương lai của trẻ

An toàn và sức khoẻ của trẻ luôn được ưu tiên



Là trường quốc tế đầu tiên tại Việt Nam nhận Giải thưởng Phúc lợi cho Trường học (Well-Being Award for Schools) từ Cục Trẻ em Quốc gia và Tổ chức Giáo dục Optimus từ UK (United Kingdom - Vương quốc Anh), BVIS bảo đảm sức khỏe và an toàn cho trẻ luôn được đặt lên hàng đầu. Theo đó, khu Mầm non tại BVIS được thiết kế chuyên biệt, bao gồm không gian vận động thoáng đãng với ánh sáng tự nhiên, khu vui chơi theo độ tuổi được trang bị hệ thống đồ chơi và giáo cụ trực quan chất lượng quốc tế cùng các phân khu bếp ăn, nhà ăn, nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn cao,… đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh ngay từ những chi tiết nhỏ nhất.

Trường đảm bảo trẻ an toàn khi tham gia mọi hoạt động

Chương trình đa ngôn ngữ và phát triển toàn diện

Trong chương trình giáo dục quốc tế tại BVIS Hà Nội, việc học đa ngôn ngữ được ưu tiên hàng đầu tại khối Mầm non. Chương trình giảng dạy song ngữ Anh - Việt theo tỷ lệ 50:50 giúp trẻ tận dụng thời điểm vàng để tiếp thu ngôn ngữ mới, phát triển nhận thức đa ngôn ngữ, tư duy độc lập và sẵn sàng cho tương lai hoà nhập toàn cầu. Hơn thế, thông qua hoạt động văn nghệ, ngoại khóa - ECA, BVIS còn thúc đẩy trải nghiệm học tập, tạo điều kiện lý tưởng để trẻ vận động, khám phá thế giới, phát triển tài năng và rèn luyện sự tự tin.

Cơ hội để trẻ tiếp cận văn hóa toàn cầu

Đội ngũ giáo viên chất lượng, minh bạch



Để đáp ứng môi trường giáo dục tối ưu, BVIS yêu cầu giáo viên khối Mầm non không chỉ có kiến thức chuyên môn, tinh thần nhiệt huyết, yêu trẻ mà còn phải đáp ứng chuẩn mực đạo đức. Theo đó, 100% giáo viên và đội ngũ nhân viên của trường đều phải cung cấp lý lịch tư pháp trong vòng 10 năm, được cập nhật lại sau mỗi 3 năm để đảm bảo các yêu cầu về quản lý nhân sự. Ngoài ra, tại BVIS, thông tin về trình độ, kế hoạch giảng dạy của từng giáo viên được công khai vào mỗi kỳ học và trước mỗi tuần học, giúp phụ huynh dễ dàng nắm bắt và chủ động hỗ trợ quá trình học tập của con.

Giáo viên được sát hạch cẩn thận

Lựa chọn tối ưu cho trẻ từ độ tuổi lên 2



Toạ lạc trong khu đô thị Royal City, BVIS Hà Nội là một trong số trường mầm non quốc tế tại trung tâm Hà Nội được thiết kế cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Vị trí thuận lợi tại trung tâm thành phố không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình sinh sống tại nội đô mà còn mang lại sự đa dạng về hoạt động ngoại khóa và dã ngoại trong ngày cho trẻ.

Trường tọa lạc tại vị trí lý tưởng để tổ chức các hoạt động

Liên kết với mạng lưới giáo dục quốc tế lớn nhất Thế giới



Là 1 trong 85 trường quốc tế thành viên của Nord Anglia (NAE) - tổ chức giáo duc quốc tế lớn nhất thế giới có mặt tại 33 quốc gia, với hơn 80.000 học sinh và 15.000 giáo viên cùng nhân viên hỗ trợ, BVIS Hà Nội sở hữu những lợi thế to lớn, bao gồm cả kinh nghiệm quản lý và khả năng tiếp cận các tài nguyên giáo dục chất lượng. Thông qua nền tảng giáo dục Nord Anglia University, học sinh tại BVIS có cơ hội kết nối với cộng đồng quốc tế, trải nghiệm ứng dụng học tập độc quyền Global Campus - Trường học Toàn cầu cùng các chuyên gia hàng đầu từ MIT, Juilliard và UNICEF.

Đặc biệt, để giúp nhiều gia đình tiếp cận sâu hơn giáo dục sớm, BVIS Hà Nội triển khai chương trình "Little Dragons" - khóa học trải nghiệm làm quen ngắn hạn dành riêng cho trẻ cho trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi. Thông qua hướng dẫn của giáo viên bản ngữ và sự đồng hành của phụ huynh, trẻ sẽ được trải nghiệm môi trường quốc tế an toàn, nơi các em sẽ khám phá thế giới, phát triển đa giác quan để tự tin trải nghiệm cấp học Mầm non trong tương lai một cách tốt nhất.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình giáo dục Mầm Non hay khóa học Little Dragons của trường Quốc tế BVIS Hà Nội, Quý phụ huynh vui lòng đăng ký tại đây: https://bit.ly/3Pfg2EQ

Hotline: 0981626100

Email: enquiry@bvishanoi.com

Địa chỉ: Royal City. 72A Nguyễn Trãi. Thanh Xuân. Hà Nội